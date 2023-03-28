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Золотой час

В начале года автомобили скорой помощи в Москве начали оснащать видеокамерами, которые будут снимать, как водители не пропускают машину с «мигалками». А за это нарушение, между прочим, положен приличный штраф (от 3000 до 5000 рублей) или даже лишение прав на срок до одного года

Уверен, что никто не будет спорить с тем, что скорую помощь надо пропускать. Причем пропускать даже в том случае, если она едет лишь с одной «мигалкой», без включенной сирены, – часто водители «скорых» не используют ее, когда везут больных, потому что она слишком громкая (здесь надо напомнить, что, согласно закону, пропускать нужно, только если у машины одновременно включены проблесковые маячки и звуковая сирена).

Однако водители в России не умеют пропускать «скорые». И вовсе не потому, что они черствые и жестокие люди. Дело в том, что их никто этому не учил! Что написано в наших любимых ПДД: «При приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда...» И все. А как уступить? Как быстро это надо сделать? Куда следует повернуть? Этому у нас не учат. И потому мы с завистью смотрим на видеоролики из Европы, США или Японии, где кареты скорой помощи с огромной скоростью рассекают пробки.

А ведь во многих странах мира уже давно выработан понятный (а главное, единый!) механизм действия водителей в дорожной пробке при приближении скорой помощи. Формула следующая: «скорая» на многополосной дороге едет между автомобилями, а каждый ряд сдвигается чуть-чуть в сторону. Правый – уходит направо. А левый ряд – налево. В результате построения такой «елочки» на дороге образуется коридор, которого достаточно для проезда машины скорой помощи, иногда его называют «коридор спасения». И двигаться по нему имеют право только автомобили медиков, пожарных служб или полиции. Еще раз отмечу, о подобной схеме действий при приближении «мигалки» во многих странах знают абсолютно все водители.

Но у нас почему-то работает другая методика: скорая помощь на многополосной дороге едет в крайнем левом ряду. И уходить в сторону вынуждены только водители левого ряда – при этом их могут не пропускать те, кто движется по правому. Причем на совершенно законных основаниях! Ведь правила четко говорят: «Кто перестраивается, тот и обязан уступать». А не наоборот.

В результате водители «скорых» ждут, пока им уступят дорогу. Сколько можно потерять в час пик по пути в больницу? 5 минут? А может, 7 или 10? А ведь мы говорим о ситуациях, когда счет идет действительно на минуты.

Еще во время Первой мировой французские военные хирурги поняли, что при тяжелых травмах (особенно сопровождающихся внутренним кровотечением) важен именно первый час после ранения. А в дальнейшем американский хирург Адамс Коу­ли, который работал в Балтиморе, ввел понятие «золотой час». «Между жизнью и смертью есть золотой час. Если вы тяжело ранены, у вас осталось менее 60 минут, чтобы выжить. Разумеется, вы не обязательно умрете именно через час, это может случиться через три дня или две недели спустя, но в вашем теле за этот период уже произойдет нечто непоправимое», – уверял Коули. Кстати, именно он первым заставил службы спасения закупать вертолеты для эвакуации пострадавших и кардинально перестроил систему медицинской помощи в США. И именно Коули доказал всему миру, что даже 5 минут, которые скорая помощь потратит в пробке, имеют жизненно важное значение.

Призывать пропускать скорую помощь я сейчас не буду – уверен, что читатели «Автопанорамы» всегда именно так и поступают. Однако хочется обратиться к ГИБДД, руководителям автошкол и всем ответственным лицам – не пора ли начать обучение водителей правилам пропуска машин неотложных служб? Конечно, по щелчку пальцев привычка пропускать «скорую» только в левом ряду не исчезнет. Но со временем на смену ей придет новая – на многополосных дорогах пропускать скорую помощь между рядов. Это не только проще и удобнее, но и экономит всем время. А главное, спасает жизни.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

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ИЛИ
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