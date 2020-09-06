В сентябре на наших дорогах традиционно пройдут рейды «Внимание, школьник», инспекторы из отделов пропаганды (где они еще остались) привычно прогуляются в подшефные классы и проведут скучные уроки по БД, а потом будут гонять от школ припаркованные под запрещающим знаком автомобили…

Всей этой активности, всего запала, будем честны, хватает на несколько недель. Потом, до следущих рейдов, – тишина. Я не собираюсь здесь агитировать, или, как сейчас модно говорить, топить, за соблюдение правил. И так понятно, что быть примером для детей и переходить улицу только на зеленый свет следует всегда, а не в одном лишь сентябре. Но вот вам небанальный немецкий опыт – вспомните о нем, когда будете усаживать чадо в машину, чтобы проехать пару километров и поспеть до звонка на первый урок…

Лет 15–20 назад в Штутгарте заметили, что статистика дорожных происшествий с детьми поползла вверх. Не так чтобы критично, но обычные меры – волонтеры на маршрутах школьников, дополнительные наряды полиции в начале учебного года, уроки правил движения – как будто потеряли обычную эффективность. И тогда некая светлая голова в городском управлении, посмотрев и изучив обычный путь школьника из дома к месту учебы, предложила программу «Ездить на машине в школу не круто». Опыт оказался столь удачным, что и теперь акции «Нет родительскому такси» в Германии проходят регулярно.

А вот в чем оказалось дело. Обычно утром сонного ребенка родители усаживают в машину, припаркованную у самого дома (а то и вовсе в гараже под ним). Дескать, пара километров до учебного заведения – не много, но автомобиль позволяет выгадать еще несколько минут сна для деточки, да и вообще, дождик вроде обещали… Подъехать максимально близко к школе, высадить чадо, в приступе максимальной заботливости еще отнести ему ранец и сдать с рук на руки учителю… Привычный алгоритм и для россиян, не правда ли?

Обратная дорога – в целом то же самое. Разве что с отклонениями от маршрута в сторону спортивных, музыкальных, языковых и прочих школ. В результате не ребенок перемещается по городу, а его перемещают, не давая возможности адаптироваться к уличному движению, научиться в нем существовать. В теории-то маленький человек все знает (по крайней мере, ему это преподают), но практики явно не хватает.

А потом все-таки приходит пора (или случай) отправиться в школу самостоятельно. И тут выясняется, что уже подросший человек не адаптирован к современному движению. Попадая наружу из безопасного и теплого мирка родительского автомобиля, он чувствует себя как принц, внезапно ставший нищим. Надо следить за движущимся транспортом, знать переходы, смотреть на светофор, уметь оценивать скорость и дистанцию до автомобилей… Надо уметь пользоваться автобусом, в конце концов. Недолго растеряться и попасть в беду. Вот вам и нехорошая статистика ДТП с детьми.

Компания «Ездить на машине в школу не круто» как раз и была запущена, чтобы вернуть детей из родительских машин в атмосферу стандартного уличного движения. Без запретов, конечно, но имиджевыми решениями детей и их родителей подталкивали добираться до школ пешком или общественным транспортом. При необходимости – в сопровождении взрослых, но не на своей машине. Конечно, на типовых маршрутах дежурили волонтеры, помогая пересекать сложные дороги. Конечно, работала полиция. Но главное, детей не исключали из процесса дорожного движения, а постепенно приучали к полноценному участию в нем.

И это сработало! Статистика травматизма уверенно пошла вниз, а движение «Нет родительскому такси», повторю, распространилось уже на всю Германию.

Помимо адаптации детей к современному миру, к улицам и транспорту немцы добились еще одного эффекта: улучшилась обстановка у самих школ, подъезды к которым разгрузились от верениц машин с маленькими пассажирами. Да и у полиции нашлась более важная работа, чем просто разруливать пробки у городских «шуле».

Не находите этот опыт полезным? Я вот всякий раз его вспоминаю, когда по утрам с сентября по май, за вычетом каникул, наблюдаю, как настойчиво мамочки протискивают свои автомобили поближе к школьным воротам (а то и за них), лишь бы чадо поменьше шло ножками. У нас ведь практически у каждой школы пробки с восьми до половины девятого.

Настаиваю: после начальной школы отправляйте детей пешком! Для начала – от остановки. Потом – с полдороги. А потом и от дома. Хотя бы в одну сторону. Конечно, перед этим обязательно пройдите весь путь вместе, посмотрите переходы, светофоры, приучите школьника звонить вам по прибытии и перед выходом. Помните, вы еще много-много раз будете водителем своих детей – поводов найдется предостаточно! А потому дайте им возможность адаптироваться, обрести первые, но такие важные навыки взрослой жизни. Помогите им научиться передвигаться по городу самостоятельно и безопасно.

Понимаю все возможные возражения: далеко, холодно, тяжелый рюкзак, опаздываем и тому подобные. И все-таки поверьте, изучать на практике дорожное движение лучше в средней школе, вы же не будете всю жизнь возить любимого ребенка в школу, в университет, на работу, за пенсией…

Да, и чтобы сразу ответить на критику в стиле «на себя посмотри!». Мои дети начали самостоятельно (не каждый день, правда) добираться из средней школы в «музыкалку», а потом и домой с третьего-четвертого класса. Пешком, иногда на автобусе, иногда на велосипеде. Потому что на машине не круто, а вот я за них теперь спокоен.

В сентябре на наших дорогах традиционно пройдут рейды «Внимание, школьник», инспекторы из отделов пропаганды (где они еще остались) привычно прогуляются в подшефные классы и проведут скучные уроки по БД, а потом будут гонять от школ припаркованные под запрещающим знаком автомобили…

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