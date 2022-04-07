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Кому теперь будем верить

Мне лично не нравятся китайские автомобили, и до начала нынешней весны я не считал их рациональным выбором. Но все меняется стремительно. Быть может, машины из Поднебесной – наше будущее?

Китайские смартфоны в последние годы отъели у именитых конкурентов значительную долю рынка. Это произошло за счет того, что по параметрам они не хуже, а то и превосходят телефоны популярных брендов, а цены на них демократичнее. Нечто подобное мы наблюдаем и на автомобильном рынке. Китайские производители начали предлагать российским потребителям «хорошо упакованные» машины по приемлемым ценам. Под «хорошо упакованными» я понимаю наличие большого числа опций, добротную отделку салона, крупные дисплеи мультимедиа и электронные приборки.

Но автомобиль все-таки не гаджет – размер экрана и быстрота процессора для него не главное. Важнее то, как он едет и насколько безопасен. И тут у меня вопросы практически ко всем китайским маркам. Прежде всего речь о настройках подвески. Несмотря на сотрудничество с западными автомобильными корпорациями и массовую скупку инженеров, китайцы пока не научились настраивать шасси, как европейцы, японцы, корейцы и даже россияне, если говорить о Lada Vesta. Есть и другие но. К примеру, основная часть поставляемых в Россию кроссоверов из КНР – переднеприводные. Видимо, по мнению боссов корпораций, если они востребованы в Поднебесной, то будут хорошо продаваться везде. Но у нас полный привод предпочтительнее.

Так почему же я вдруг стал смот­реть в сторону таких машин? Вовсе не потому, что ожидаю массового исхода европейских, японских и корейских брендов из России: думаю, побузят, поостанавливают производство и отгрузку машин, да и успокоятся. Дело в другом. Есть понятие «надежный поставщик». Многие бренды в 2021 году показали, что таковыми не являются. Уже все знают про дилерские накрутки, так называемые допы. И то, как в большинстве марок разводили руками и говорили, что ничего не могут с этим поделать.

А потом было, как в фильме «Джентльмены удачи», – «все бегут, и я побежал». Более того, это было похоже на соревнование – кто убежит быстрее. Так вот, для меня это тоже важный фактор при выборе машины. Автомобиль сейчас приобретают не на год, а зачастую и не на пять лет. И покупать у компаний-«спринтеров» не хочется – где потом искать сервис и запчасти? А есть еще и уважение к себе, в конце концов.

Не то чтобы китайские компании создали огромные склады запчастей в России. Но в последние годы проб­лемы с их поставками если и были, то не критичные. Надежность тоже возросла, и я уже не могу сказать, что автомобили из Китая постоянно ломаются. Нет, некоторые ездят без проблем по 200–300 тыс. км, что очень неплохой показатель. И если сравнить с тем, на чем мы ездили лет 15–20 назад, они не так уж плохи. Китайский автопром не стоит на месте, с каждым годом его продукция становится реально лучше.

Подвеска? С ней могут помочь даже российские инженеры. Они умеют. И получается, что вариант машины из Китая через пару-тройку лет будет не таким уж страшным, учитывая то, что мы уже не на пороге, а за порогом глобальных изменений мирового порядка.

Еще раз подчеркну, не верю я в массовый исход западных производителей из России. Попугать, попиариться, выполнить команду, заодно потешив чувство собственной значимости, они могут. А вот терять деньги – вряд ли. Конечно, кто-то уйдет, но такое было и раньше. Только вот уйти просто, а вернуться – сложно. Компании, покинувшие наш рынок во времена, которые по сравнению с 2022-м можно считать спокойными и безвет­ренными, потом понимали, что совершили серьезную ошибку, – пытались возвратиться, да не получалось. А ведь у них не было в России производств, не было многомиллионных инвестиций в заводы и обучение персонала.

Если же всерьез уйдут сейчас, люди разбегутся так, что потом уже не соберешь, оборудование на заводах устареет и придет в негодность. Кроме того, разорятся дилеры. Хотя тут надо сделать оговорку: в нынешнем году можно ожидать череды банкротств дилеров и тех марок, которые останутся в России. Из-за скачков валютных курсов цены поднялись намного выше разумного предела, значит, покупателей не будет, а огромные центры содержать надо. А после «нажористого» 2021 года с его «сладкими» допами жалеть дилеров никто не станет – разоряются, и поделом. Однако у дилеров компаний, которые останутся в России, шансы сохранятся. В том числе за счет увеличения доли рынка этих брендов. Дилеры же фирм, покинувших нашу страну, сгинут быстро и незаметно. Или перепрофилируются под продажу китайских машин, экспансия которых не за горами.

Что выберет российский покупатель? Китайские машины? Бренды, которые, несмотря на мощное давление, остались в стране, или машины «бегунов»? Судя по очередям в IKEA 3 марта, многие проголосуют рублем за «спортсменов». Но с каждым годом будет все больше тех, для кого надежность поставщика станет решающим фактором. Согласны?

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

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