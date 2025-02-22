Локализация автопрома должна стать в наступившем году лейтмотивом развития российского авторынка. Но каким образом отечественные предприятия будут получать передовые технологии в сфере автомобилестроения?

В конце прошлого года российский регулятор взял жесткий курс на то, чтобы стимулировать выпуск машин внутри страны. В роли кнута здесь выбран утилизационный сбор, который ввели на все импортируемые машины 1 октября 2024 года. Законодательно прописано, что он будет повышаться как минимум в течение ближайших пяти лет.

Если с 1 октября 2024 года для самых распространенных на авторынке новых автомобилей объемом мотора до 2 л размер утильсбора составлял 556 тыс. рублей, то с начала 2025 года его увеличили до 667 тыс. рублей. А к 2030 му за такую ввезенную из-за границы машину импортер уже будет вынужден заплатить внушительные 1,174 млн рублей. На автомобили помощнее в ближайшие годы введут и вовсе почти запретительные пошлины. На модели с двигателем 2–3 л утильсбор в конце прошлого года составлял 1,56 млн рублей. С января же года текущего его подняли до 1,87 млн, а к 2030 му этот обязательный платеж взлетит до 3,295 млн рублей.

Таким образом, иностранных участников авторынка железной рукой опять загоняют в Россию для создания своих производственных площадок. В условиях санкций пока для России единственный значимый иностранный игрок на авторынке — китайцы. И теперь главный вопрос, насколько охотно компании из КНР будут развертывать в РФ свои сборочные предприятия?

Представители китайского автопрома и раньше говорили о том, что готовы выпускать свои автомобили в нашей стране. А в конце прошлого года эта риторика заметно активизировалась. В качестве примера можно привести слова руководителей представительства JAC, которые на своем предновогоднем мероприятии заявили, что компания намерена выпускать в России недорогой, надежный и доступный компактный кроссовер JAC JS2 Pro. Хотя опять же конкретная производственная площадка под этот проект, возможные условия сотрудничества с российскими партнерами и прочие детали пока не названы.

Основная сложность локализации автомобильного производства в России — недостаточно значимые доли рынка, которые потенциально могут достаться конкретным игрокам. Эксперты автопрома констатируют, что локализация большинства базовых компонентов (двигатели, механические коробки передач, рулевые системы и т. д.) имеет смысл при выпуске не менее 150–200 тыс. готовых автомобилей, содержащих эти детали. Для ряда сложных систем минимальный порог отсечения — 500 тыс. потенциальных потребителей в год.

А по итогам ушедшего года даже лидер рынка АВТОВАЗ едва смог преодолеть полумиллионную отметку, завершив 2024 год с показателем выпуска 525,5 тыс. машин. Уже имеющий в РФ свой завод китайский Haval сумел продать 190 тыс. авто. Идущая следом марка Chery едва преодолела отметку в полторы сотни тысяч (157 тыс. проданных машин), а Geely чуть до нее недотянула с результатом 149 тыс. авто. Расположившаяся на пятом месте марка Changan заехала чуть дальше стотысячной черты (106 тыс. единиц). Ну а остальные бренды не смогли преодолеть отметку даже в 50 тыс. автомобилей.

Вероятно, для повышения эффективности локализации производства в России автомобильной отрасли нужна консолидация. И регулятор в последние месяцы на это обращает особое внимание. В конце прошлого года появилась информация о том, что на проект создания единой унифицированной автомобильной платформы государство планирует потратить из федерального бюджета 160 млрд рублей. И это при том, что ранее речь шла о более скромной сумме в 87 млрд рублей. Объявлено, что ведущая роль в реализации этой идеи отдана ФГУП «НАМИ», и руководство организации заявило, что предпроектная деятельность по созданию единой модульной автомобильной платформы началась.

Что ж, остается дождаться результатов этой работы и посмотреть, сможет ли разработанная отечественными инженерами конструкция конкурировать с образцами тех же китайских компаний. Насколько же сами китайцы готовы делиться с потенциальными российскими партнерами передовыми технологиями — своим мнением об этом поделились автомобильные специалисты.