Были в истории такие «луддиты», или «ломатели машин», которые уничтожали станки и разные механизмы, чтобы избежать безработицы среди трудящихся. Луддиты, как известно, в масштабе истории проиграли

В дополнение к станкам в нашу жизнь пришли роботы. И не просто роботы, которые ходят маленькими шажками и разговаривают металлическим голосом. Речь идет о роботах невидимых. Они звонят нам из банков и поликлиник. Пишут письма с поздравлениями и напоминаниями. Но им и этого мало. С помощью нейросетей искусственный интеллект мечтает проникнуть в наш мозг, чтобы предугадывать наши желания и возможности. Роботы следят за нами через микрокамеры в компьютерах и телевизорах. Подключенные к интернету роботы-пылесосы составляют планы квартир и куда-то передают. Для чего? Естественно, чтобы улучшить алгоритмы работы. А для чего на самом деле, страшно даже подумать. Конечная цель одна — заставить нас за что-то заплатить. И с каждым днем способы побуждения становятся все более изощренными.

Гениальным изобретением стал смартфон. Аппарат, который следит и передает «куда надо» всю информацию о своем владельце. Сотрудники сотовых компаний не скрывают, что, когда в смартфон вставлена симка их компании, они легко определяют местонахождение клиента. А если он едет в автомобиле, то абсолютно точно известно, сколько человек в машине и кто из них за рулем. Страшно все это!

А еще уникальность смартфона состоит в том, что раньше спецслужбы, когда следили за человеком, сами раскошеливались на хитрое шпионское оборудование. В домах подозреваемых устанавливали жучки и камеры. А теперь и тратиться не надо. Люди сами и за немалые деньги приобретают приборы, которые сообщают «старшему брату» всю необходимую информацию о своем владельце. То есть мы сами покупаем шпионское оборудование, которое следит за нами.

Кажется, ну что еще вам надо? А им, этим нейронным сетям, все мало. И вот дошло до святого. На азиатских рынках поступила в продажу искусственная женщина, которая, как утверждают создатели, очень похожа на настоящую. Зовут Хлоя. Работает от электричества. Одного заряда хватает на 72 часа. Говорит на десятках языков, но при этом не нуждается в еде и не «пилит» проживающего рядом мужчину. Правда, есть большая вероятность, что Хлоя, как и пылесос, может оказаться засланным казачком. Хотя с женщинами, а тем более с искусственными, это бывает.

Так или иначе, но роботы, физически существующие и «сетевые», пока не принимают за нас окончательные решения. Однако скоро ситуация изменится. Грузовики без водителя уже ездили из Москвы в Санкт-Петербург. Со дня на день на полную заработают беспилотные такси. И мы, люди, превратимся в беспомощных статистов, защищенных лишь ремнем безопасности и надежной молитвой. Мне могут возразить, что с прогрессом воевать бесполезно. Но нужен ли мне прогресс, где я буду чувствовать себя незащищенным и ущербным?! И что-то мне подсказывает, что я такой не один. Как бы не появились новые луддиты.

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