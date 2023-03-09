«Мало заправок на трассе «Нева»! «Когда построите большие АЗС?» «Летом простоял в очереди на колонку 25 минут». На эти замечания и вопросы ответ таков: на М11 вообще не нужны заправки

В качестве аргумента просто расскажу, как езжу в Северную столицу. 50 литровый бак моего автомобиля заливаю под пробку еще в Москве. Даже, точнее, в Мытищах, откуда обычно и стартую. Можно заправляться и в самом начале трассы М11 «Нева», где раньше после МКАД и первых шлагбаумов была просто большая стоянка, а теперь построили роскошный заправочный комплекс. Даже зарядка для электромобилей есть. Но поскольку я не всегда выезжаю на головной участок М11, а пользуюсь ЦКАД или М10, то заправляюсь раньше.

Встав на «Неву» у Солнечногорска, включаю круиз-контроль на 110 км/ч. И уже не выключаю его до Санкт-Петербурга. Точнее будет сказать, не меняю заданную скорость. Несмотря на то, что нынешний КоАП позволяет без штрафа набирать 130. И что летом таков на М11 официальный скоростной режим – 130 км/ч. И что приходится в основном держаться правого ряда, где идут фуры (кстати, некоторые примерно на тех же 105–110 км/ч). А когда я перестраиваюсь влево, чтобы опередить что-то небыстрое, понимаю, что вот-вот увижу в зеркале нетерпеливо моргающие фары. Например, этот здоровенный кроссовер явно поглощает больше полутора сотен километров каждые 60 минут.

И даже на обходе Твери, где приходится возвращаться на 60 км на дорогу М10, между населенными пунктами я иду на круиз-контроле. Надо, конечно, переходить в режим 90 60 90 (это не объемы фигуры, это скорости), но, сами понимаете, пока «плюс двадцать» не отменили… В пяти, кажется, поселках под знаками на белом фоне я свято держу стрелку спидометра на 60, а круиз контроль – на паузе. С тем большим удовольствием возвращаюсь у Медного, на 208 м километре, на скоростную магистраль, под знаки «110» зимой и «130» летом.

Может, на 110 ехать и скучновато, зато эффективно. Итоговое время в пути определяется не только и не столько величиной на спидометре, сколько минутами, потраченными на паузы. Короткая остановка на площадке для отдыха – и через 10 минут еду дальше. Вот 258 й километр, большая АЗС. Проезжаю мимо. У меня еще две трети в баке, а давешний внедорожник, поглощавший не только километры, но и литры, стоит у колонки.

Еще через 60 км он вновь обходит меня со свистом, а на 584 м, на контейнерной АЗС, до которой тянут на последних каплях все торопыги, я вновь вижу его справа – последним в очереди из пяти машин. У меня заметно больше четверти бака, еду дальше. И слежу за расходом топлива: средний установился на отметке 6,7 л/100 км, так что даже начавшийся дождь (у вас тоже так получается, что перед Питером всегда дождливо?) меня не смущает. До Невы хватит.

КАД пересекаем вместе с другом-внедорожником. И еще несколькими машинами, к которым уже привык за 665 километров. Которые я проделал за 6,5 часа от МКАД до КАД. Можно быстрее? Да. Эффективнее? Едва ли. Причем такой результат я повторял на многих машинах: бака до Питера при 110 достаточно! («Лада-Нива» – исключение).

Бензина хватает и до центра, и для завт­рашних поездок по городу (справедливости ради – недлинных). Заправляться буду только перед обратной дорогой.

Так что мне – при моей комфортной, безопасной, довольно высокой скорости – АЗС как источники топлива на трассе действительно не требуются. Кофе попью. Бургер съем. А заправляться буду в одной из столиц.

А вообще, чтобы вы рассчитывали путь: на дороге М11 «Нева» сейчас работают 18 парных АЗС (по девять с каждой стороны, каждые 70 км примерно), не считая еще нескольких комплексов на обходе Твери. Плюс еще несколько построят. Так что всем хватит – и тем, кто экономит, и тем, кто летит.

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