Автомобильный портал Motorpage
Московские хомячки

Похорошела Москва! Но часть горожан имеет наглость ездить на машинах. Из-за них – пробки, портящие властям статистику. Поэтому автомобилистов следует изжить и сделать город-сад, где пешеходы будут гулять от кофейни до кофейни, от Кремля до МКАД, а коммунальщики смогут лить тысячи тонн реагентов на свободные проспекты…

Тот, кто передвигается по столице на машине, ездит почти по минному полю: кругом камеры, тут же «выписывающие» штрафы! Или же бдительные подручные «Большого брата» – «сознательные» граждане, установившие на свои смартфоны приложение «Помощник Москвы». Те самые фотографы-правдорубы, стремящиеся наказать нерадивых водителей. Они думают, что восстанавливают справедливость, когда снимают машину на фоне едва ли не самого распространенного в Первопрестольной знака «Остановка запрещена». И, конечно, за верную службу на благо столицы им полагаются бонусы на карту «Тройка». Уличил пятерых негодяев – доехал до работы на метро со скидкой...

Я всегда стараюсь взглянуть на конфликтную ситуацию с двух сторон. Даже если сам становлюсь жертвой произвола. Так, оплачивая очередной штраф за остановку около метро «Алексеевская», понимаю, что хипстер на моноколесе, за которым я побежал во дворы, но, увы, не догнал, считает себя супергероем. Он проповедует альтернативную мобильность и борется с такими нарушителями, как я. Он, скорее всего, переходит дорогу только по пешеходному переходу и только на зеленый сигнал светофора. Может быть, даже слезает со своего модного скутера на «зебре». Или нет? В метро, на эскалаторе он стоит справа, а если идет, то слева? Не подходит к краю платформы? Не прислоняет­ся к дверям во время движения поезда? Мгновенно уступает места пассажирам с детьми и инвалидам?

Вот тут у меня и возникают серьезные сомнения. А не из тех ли он, что ходят в наушниках и капюшонах по «зебре», не разбирая ни цвет светофора, ни наличие автомобиля в зоне видимости? И где гарантия, что в пешеходной зоне он ни разу никого не напугал безумными маневрами на гироскутере?

А нет ее, гарантии этой! Нас с этим бедолагой разделяет серьезнейший классовый барьер: все камеры в городе отслеживают мои нарушения – как водителя. В то время как пешеходы и «наездники» вроде него всегда остаются безнаказанными.

Представим утопическую картину: камеры на­учились замечать опасное передвижение «средств альтернативной мобильности» – скутеров, моноколес, электрических роликов и прочих модных гаджетов с китайских интернет-барахолок. Допустим, средняя скорость пешехода – 5 км/ч. Если обладатель гироскутера превысил лимит в 7 км/ч, ему придется заплатить 250 рублей (если он узнает, что его оштрафовали, и успеет за 21 день). Если он пересечет улицу на красный сигнал – еще 250 рублей. И если подойдет к краю платформы в метро – тоже… И так за каждую провинность. Как тогда поведут себя эти борцы за справедливость?

Разумеется, никого не волнует, что лично мне нужно встретить жену у метро «Алексеев­ская», а остановиться законно и бесплатно на проспекте Мира около конкретного дома теперь нельзя вообще никак. Выделенная двойной линией полоса для общественного транспорта дополнена тремя (!!!) камерами «на разметку». Вот и приходится таиться за углом: там нет «парконов» и камер на столбах. Но есть супергерои со смартфонами.

Им не понять, что, если я сижу в машине, значит, кого-то жду. Я не создаю помех движению, а знак «3.27» установлен не по правилам. Их логика железна: если я нашел деньги на автомобиль, топливо, страховки, техобслуживание, транспортный налог, зимнюю резину, щетку для снега (и так до бесконечности), то как-нибудь и штраф оплачу. Оплачу. Но я хочу, чтобы те, кто отсылает мое фото в недра ЦОДД, тоже передвигались строго по правилам и несли финансовую ответственность за свои действия.

В старой комедии «Берегись автомобиля» озвучена справедливая для тех лет фраза: «Те, у кого нет машины, хотят ее купить. Те, у кого есть личный автомобиль, хотят его продать». По-моему, сейчас приоритеты народных масс несколько поменялись, теперь это звучит примерно так: те, у кого есть автомобиль, хотят, чтобы им не мешали ездить; те, у кого личного автомобиля нет, хотят испортить жизнь первым.

Это прекрасно понимают люди, создавшие такую невероятную мерзость – программу «Помощник Москвы». Правительство Москвы и департамент транспорта сознательно стравливают нас. Они открыли ящик Пандоры: дали возможность неудачникам поверить, что они – молодцы. Причем система поощрений прогрессивная, «герои» соревнуются в рейтингах… Я бы переименовал приложение в «Московский хомячок» и вместо бонусов отправлял пользователей на мусорные полигоны – там им самое место… А пока все иначе: «помощничек» щелкнет камерой, сольет фото «куда следует» и получит почетное место в рейтинге стукачей на сайте и бейсболку с логотипом.

Автомобиль перестал быть роскошью – хоть в этом мы догнали Запад. Но в чем, похоже, не догоним никогда, так это во взаимоуважении. «Там» люди тоже имеют возможность доложить о нарушении, но делают это лишь в том случае, если кому-то грозит реальная опасность. У наших сограждан мотивация иная: «А чтоб не повадно было».

Тут можно долго рассуждать, как мы дошли до жизни такой. Постепенно, но уверенно дошли. И, похоже, уже миновали точку невозврата. Общество разделено на три категории. Первая – те, кто делает, что-то созидает. Вторая – кого раздражают те, кто делает. И третья – чиновники, которые ставят социальные эксперименты (а некоторые заодно воруют). Увы, есть ощущение, что первая группа скоро станет самой малочисленной. 

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Евгений Липовицкий, шеф-редактор журнала «5 колесо»
09 марта 2020

"Московские хомячки"
Алексей Грамматчиков, редактор журнала «Эксперт»
01 марта 2020

"Купить, чтобы сдать в утиль"
Александр Андреев, автор программы «Народный тест-драйв» на радио «Вести FM»
16 февраля 2020

"А выживет ли каршеринг?"
Алексей Кованов, редактор «Mail.ru Авто»
09 февраля 2020

"Самопал глобального масштаба"
Антон Чуйкин
02 февраля 2020

"Этого могло не случиться"

Интересные новости по теме

Власти Москвы предупредили о пробках накануне праздников

Власти Москвы предупредили о пробках накануне праздников

В Москве в преддверии праздничных дней традиционно может усложниться ситуация на дорогах из-за увеличения количества машин 21 февраля 2020 0
Водителей просят пересесть на метро

Водителей просят пересесть на метро

В Москве основной пик загруженности на дорогах придется на 23–29 декабря, однако 31 декабря уже все будет свободно 19 декабря 2019 0
Готовимся к новогодним пробкам

Готовимся к новогодним пробкам

Власти Москвы предупредили водителей о предновогодних пробках во второй половине декабря 09 декабря 2019 0
Водителей просят не ездить в центр города

Водителей просят не ездить в центр города

В связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество» центральные улицы столицы впервые перекроют для проезда транспорта на десять дней 05 декабря 2019 0
Погода обеспечит нам пробки

Погода обеспечит нам пробки

Москвичей предупредили о 9-балльных пробках из-за погоды. Затруднения начинают возникать уже сейчас 04 октября 2019 0
Власти предупредили об осложнении дорожной ситуации в Москве

Власти предупредили об осложнении дорожной ситуации в Москве

ЦОДД бдит и заботится о нас, предупреждая, что в конце сентября к нам придет дорожный коллапс из-за погодных условий, конца каникул и отпусков, а также прибавления автомобилей в столице 12 сентября 2019 0
Власти предупредили о дорожном коллапсе в Москве

Власти предупредили о дорожном коллапсе в Москве

Центр организации дорожного движения сообщил, что Москва в скором времени утонет в пробках, ибо летний сезон завершается и все дачники, вместе с отдыхающими, караванами тянутся обратно в город 13 августа 2019 0
В Москве назвали самую быструю и самую медленную дороги

В Москве назвали самую быструю и самую медленную дороги

Благодаря интеллектуальной транспортной системе города власти Москвы определили самую загруженную дорогу месяца 07 мая 2019 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

4 7 4 3