Похорошела Москва! Но часть горожан имеет наглость ездить на машинах. Из-за них – пробки, портящие властям статистику. Поэтому автомобилистов следует изжить и сделать город-сад, где пешеходы будут гулять от кофейни до кофейни, от Кремля до МКАД, а коммунальщики смогут лить тысячи тонн реагентов на свободные проспекты…

Тот, кто передвигается по столице на машине, ездит почти по минному полю: кругом камеры, тут же «выписывающие» штрафы! Или же бдительные подручные «Большого брата» – «сознательные» граждане, установившие на свои смартфоны приложение «Помощник Москвы». Те самые фотографы-правдорубы, стремящиеся наказать нерадивых водителей. Они думают, что восстанавливают справедливость, когда снимают машину на фоне едва ли не самого распространенного в Первопрестольной знака «Остановка запрещена». И, конечно, за верную службу на благо столицы им полагаются бонусы на карту «Тройка». Уличил пятерых негодяев – доехал до работы на метро со скидкой...

Я всегда стараюсь взглянуть на конфликтную ситуацию с двух сторон. Даже если сам становлюсь жертвой произвола. Так, оплачивая очередной штраф за остановку около метро «Алексеевская», понимаю, что хипстер на моноколесе, за которым я побежал во дворы, но, увы, не догнал, считает себя супергероем. Он проповедует альтернативную мобильность и борется с такими нарушителями, как я. Он, скорее всего, переходит дорогу только по пешеходному переходу и только на зеленый сигнал светофора. Может быть, даже слезает со своего модного скутера на «зебре». Или нет? В метро, на эскалаторе он стоит справа, а если идет, то слева? Не подходит к краю платформы? Не прислоняет­ся к дверям во время движения поезда? Мгновенно уступает места пассажирам с детьми и инвалидам?

Вот тут у меня и возникают серьезные сомнения. А не из тех ли он, что ходят в наушниках и капюшонах по «зебре», не разбирая ни цвет светофора, ни наличие автомобиля в зоне видимости? И где гарантия, что в пешеходной зоне он ни разу никого не напугал безумными маневрами на гироскутере?

А нет ее, гарантии этой! Нас с этим бедолагой разделяет серьезнейший классовый барьер: все камеры в городе отслеживают мои нарушения – как водителя. В то время как пешеходы и «наездники» вроде него всегда остаются безнаказанными.

Представим утопическую картину: камеры на­учились замечать опасное передвижение «средств альтернативной мобильности» – скутеров, моноколес, электрических роликов и прочих модных гаджетов с китайских интернет-барахолок. Допустим, средняя скорость пешехода – 5 км/ч. Если обладатель гироскутера превысил лимит в 7 км/ч, ему придется заплатить 250 рублей (если он узнает, что его оштрафовали, и успеет за 21 день). Если он пересечет улицу на красный сигнал – еще 250 рублей. И если подойдет к краю платформы в метро – тоже… И так за каждую провинность. Как тогда поведут себя эти борцы за справедливость?

Разумеется, никого не волнует, что лично мне нужно встретить жену у метро «Алексеев­ская», а остановиться законно и бесплатно на проспекте Мира около конкретного дома теперь нельзя вообще никак. Выделенная двойной линией полоса для общественного транспорта дополнена тремя (!!!) камерами «на разметку». Вот и приходится таиться за углом: там нет «парконов» и камер на столбах. Но есть супергерои со смартфонами.

Им не понять, что, если я сижу в машине, значит, кого-то жду. Я не создаю помех движению, а знак «3.27» установлен не по правилам. Их логика железна: если я нашел деньги на автомобиль, топливо, страховки, техобслуживание, транспортный налог, зимнюю резину, щетку для снега (и так до бесконечности), то как-нибудь и штраф оплачу. Оплачу. Но я хочу, чтобы те, кто отсылает мое фото в недра ЦОДД, тоже передвигались строго по правилам и несли финансовую ответственность за свои действия.

В старой комедии «Берегись автомобиля» озвучена справедливая для тех лет фраза: «Те, у кого нет машины, хотят ее купить. Те, у кого есть личный автомобиль, хотят его продать». По-моему, сейчас приоритеты народных масс несколько поменялись, теперь это звучит примерно так: те, у кого есть автомобиль, хотят, чтобы им не мешали ездить; те, у кого личного автомобиля нет, хотят испортить жизнь первым.

Это прекрасно понимают люди, создавшие такую невероятную мерзость – программу «Помощник Москвы». Правительство Москвы и департамент транспорта сознательно стравливают нас. Они открыли ящик Пандоры: дали возможность неудачникам поверить, что они – молодцы. Причем система поощрений прогрессивная, «герои» соревнуются в рейтингах… Я бы переименовал приложение в «Московский хомячок» и вместо бонусов отправлял пользователей на мусорные полигоны – там им самое место… А пока все иначе: «помощничек» щелкнет камерой, сольет фото «куда следует» и получит почетное место в рейтинге стукачей на сайте и бейсболку с логотипом.

Автомобиль перестал быть роскошью – хоть в этом мы догнали Запад. Но в чем, похоже, не догоним никогда, так это во взаимоуважении. «Там» люди тоже имеют возможность доложить о нарушении, но делают это лишь в том случае, если кому-то грозит реальная опасность. У наших сограждан мотивация иная: «А чтоб не повадно было».

Тут можно долго рассуждать, как мы дошли до жизни такой. Постепенно, но уверенно дошли. И, похоже, уже миновали точку невозврата. Общество разделено на три категории. Первая – те, кто делает, что-то созидает. Вторая – кого раздражают те, кто делает. И третья – чиновники, которые ставят социальные эксперименты (а некоторые заодно воруют). Увы, есть ощущение, что первая группа скоро станет самой малочисленной.