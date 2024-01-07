Хорошая видимость в холодное время года напрямую влияет на безопасность. Это аксиома, не требующая никаких доказательств. А зависит эта самая видимость от нескольких факторов. Во-первых, оптика, освещающая дорогу. Протирайте окна перед каждой поездкой. Во-вторых, важно постоянно следить за прозрачностью всех стекол автомобиля, и особенно лобового. Поделюсь несколькими случаями из своей жизни

Наступила зима, и все автомобилисты стали заливать в бачки своих «железных коней» стеклоомывающую жидкость. Кто-то берет канистры с температурой замерзания до -10. Кто-то не верит в теплую зиму и заливает самую ядреную «незамерзайку». Ее, если что, потом можно разбавить водой. У каждого свой подход, своя стратегия. Но тут есть важные моменты, которые непосредственно влияют на безопасность. Расскажу о случаях из личного опыта.

Случай № 1. Возвращался в Москву из Белоруссии. За окном лютая зима. В Минске залил «незамерзайку», и черт меня дернул сэкономить. Немного разбавил водой. В Московскую область въехал уже затемно. Температура резко понизилась, и мой «коктейль» замерз. Не видно ни зги. Заехал на АЗС. Залил «свежую кровь». Результат — ноль. Последние 30 км пути превратились в настоящий ад. Лобовое стекло постоянно закидывалось дорожной жижей из-под грузовиков. А замерзла не только жидкость в бачке стеклоомывателя, но и форсунки. Что только усугубляло ситуацию. В итоге мне постоянно приходилось останавливаться и кидать на «лобовуху» снег. То еще удовольствие. Не экономьте! Боком выйдет.

Случай № 2. Этот случай произошел на тестовом автомобиле. Если не ошибаюсь, на Skoda. Забрал машину в дилерском центре и сразу стартанул на «дальняк». Еду и чувствую, глаза начинает как-то странно резать. Голова разболелась. Причина оказалась в некачественной «незамерзайке», купленной, судя по всему, где-то на обочине. С тех пор приобретаю незамерзающую жидкость только на больших сетевых АЗС. Пусть немного дороже, зато безопаснее для здоровья!

Случай № 3. Один раз, тоже во время автопутешествия, я буквально ослеп. Давно собирался заменить стеклоочистители, но руки не доходили. Получается, первый снег застал врасплох. Щетки терли отчаянно, но толку от этого было не много. Они только размазывали жидкость по стеклу, делая его практически непрозрачным. Как доехал до ближайшего магазина запчастей, не знаю.

И повторю важную мысль. Обязательно перед каждой поездкой зимой протирайте и переднюю, и заднюю оптику. Стекла вашего автомобиля могут быть абсолютно прозрачными, но, если за окном тьма кромешная, толку от этого мало.

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