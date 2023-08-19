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Наша замена Женеве

Июль 2023-го надолго запомнится жителям и гостям Екатеринбурга. В городе стояла феноменальная жара до плюс 40° в тени. И в таких условиях приходилось работать, потому что именно в это время в столице Урала проходила Международная промышленная выставка «Иннопром»

Что интересно, выставка действительно оказалась международной (на многих нынешних мероприятиях это определение осталось скорее по традиции). Такое количество иностранных гостей и технологических новинок еще пойди поищи! Организаторы выставки анонсировали рекордное количество участников — более 35 международных и 25 региональных делегаций. Всего на «Иннопроме» было представлено около 700 компаний, еще 400 (!) — в отдельном павильоне Российско-Китайского «Экспо».

Чего я совсем не ожидал от выставки, что она в какой-то степени для нас станет заменой… автомобильных шоу. Которые так полюбились журналистам, причем не только российским. Где можно было на одной площадке (как в Женеве) или в нескольких павильонах (как во Франкфурте-на-Майне) увидеть все новинки мирового автопрома, а также концепты со всего мира? Пообщаться с представителями автокомпаний и коллегами? Но всего этого не стало — большинство мировых автошоу не смогли вый­ти из карантина, убил их проклятый ковид… Радуют разве что китайские автосалоны, но они далеко и редко… А тут, в жарком Екатеринбурге, неожиданно для меня случилась очень даже богатая автовыставка. И хотя никто не заявлял автомобильную тему как главную на форуме, так уж получилось, что автоконцерны заняли лучшие места. А чуть ли не каждый второй круглый стол в Конгресс-центре посвящался путям развития автопрома, сети скоростных автодорог или автопутешествиям. И, конечно, на выставке были в великом множестве представлены автомобили и всякая спецтехника — в первую очередь от российских, белорусских и китайских производителей. Они занимали почетные места в каждом из четырех павильонов, а также всю площадку перед комплексом «Экспоцентра». Среди премьер — арктический автобус «Урал», микроавтобус «Соболь NN» в VIP-комплектации, легкий коммерческий электромобиль «Газель e-NN», рефрижератор «Валдай 8», бескабинный (и беспилотный!) самосвал КАМАЗ-6559… На стенде НАМИ красовался внедорожник «Аурус-Комендант», а на петербургском — концепт е-Neva.

На стендах производителей из Белоруссии демонстрировалось большое количество реальных новинок, хотя встречались и несерьезные: посетители с удовольствием фотографировались в кабине «болида «Формулы-1», переделанного… из трактора. Не знаю, можно ли на нем ездить по гоночной трассе, но пахать — вполне… А еще впечатлил брутальный внедорожник марки «Мазман» (кто этот человек?).

Кроме грузового, специализированного, коммерческого транспорта и самых разных автобусов и электробусов, которыми уже никого не удивишь, были и два полноценных «чисто автомобильных» стенда. Да, оба располагались в центре 4 го, китайского павильона. На выставке «Иннопром-2023» в рамках Российско-Китайского «Экспо» на большом стенде компании Changan наряду с автомобилями привычного уже в нашей стране ряда UNI случились две премьеры. Во-первых, дебютировал Lamore — седан D-класса, продажи которого стартуют уже в ближайшее время. И еще показали последнюю разработку компании — футуристический электрокроссовер Avatr 11. А ровно напротив работал стенд компании Dongfeng. Там были представлены электромобили и гибриды премиальной марки Voyah (они успешно продаются в РФ уже год), и состоялась премьера двух новых моделей компании. Да, один из крупнейших автопроизводителей КНР заходит на наш рынок — теперь с помощью стратегического российского партнера. Компания «Мотор­инвест» уже собирает на своем заводе в Липецкой области электромобили Evolute, является дистрибьютором премиальной марки Voyah. А вот теперь получила права на дистрибуцию и продвижение легковых моделей продуктовой линейки бренда Dongfeng на российском рынке, включая будущие новинки. До конца 2023 года откроется до 60 новых точек обслуживания и продаж в различных городах. А на выставке были представлены две первые модели — пикап DF6 и седан D-класса Shine Max. Продажи стартуют уже в этом месяце, а к концу года модельный ряд расширится как минимум до 5 моделей разных классов. Естественно, появятся и популярные кроссоверы.

Выставка понравилась всем участникам — от нашего премьер-министра, который ее очень хвалил за обилие прорывных идей, новых товаров и технологий, до простых автолюбителей (типа меня). Было что посмотреть (невзирая на ужасную жару!), ведь привычную Женеву уже, похоже, не увидеть никогда… 

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

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