В России готовится очередная реформа техосмотра. Общий посыл – усилить контроль этой процедуры и перекрыть кислород поставщикам липовых диагностических карт. Но хватит ли одних жестких мер? Заглянем к соседу и посмотрим…

К восьми утра на огромном пустыре яблоку негде упасть: обреченно чадят дизелями грузовики и автобусы, от сажевой копоти пытаются спастись легковушки, снующие туда-сюда. Пыль смешивается с выхлопными газами, укрывая едкой пеленой уже пригревающее солнце и нервничающих водителей – земля едва просматривается сквозь ковер окурков. Ключевой момент – на часах стукнуло девять. Охранник берет в руки замок, цепь с грохотом падает, створки ворот распахиваются. Полусонная железная армада вдруг встрепенулась и ринулась во весь опор к узкому проходу. Правило в этом стихийном потоке лишь только одно: в большой семье клювом не щелкают. Кто быстрее, тот и прав. Награда проворным – место в первом ряду, как раз напротив ангара инструментального контроля. Но даже счастливчики-торопыги не ликуют – успеть бы пройти техосмотр до обеда. Ну где уже эти инспекторы?!

Знакомая картина? Да, совсем недавно так было и в России. Но сейчас мы в китайском Кашгаре, а на календаре – 2016 год. В Поднебесной процедура техосмотра на бумаге очень жесткая: даже иностранным автомобилям надо пройти проверку, иначе не получишь временный допуск на местные дороги. Собственно, по этой причине наша экспедиция по Азии и отправились «назад в будущее», заняв очередь к техническим контролерам с раннего утра.

«Толпу» машин кое-как удалось выстроить в несколько колонн, хотя бурление не прекращается. Один китаец греет зажигалкой передние стекла своей машины и сдирает глухую тонировку. Второй, вооружившись булыжником и отверткой, сбивает заклепки нештатных накладок на пороги… А меч правосудия уже завис над головой: первую шеренгу лениво-деловито, но придирчиво осматривают инспекторы. Заполнение ведомостей, обязательное фото – мышь не проскочит!

И все же проскакивает. У контролеров словно случается временная слепота. Вот прошмыгнуло дырявое корыто, у которого ржавчины на кузове больше, чем родной краски. А как дальше проехал старенький перекошенный пикап с закрученной винтом рамой? Когда же на линию контроля тормозов проковылял автобус с лязгающим на последнем издыхании дизелем, нам все стало ясно.

Строгость правил компенсируется необязательностью исполнения. В китайском законодательстве немало расстрельных статей, в том числе за коррупцию, но бюрократический ад, видимо, заставляет водителей идти на риск. А раз так, то и мздоимцы находятся. Неискушенным в темных делах готовы помочь посредники-«решалы»: их узнаешь в толпе по характерной суете, братанию с инспекторами и наглому поведению. Привычные по 90-м персонажи, не так ли?

На дорогах Поднебесной тоже, кстати, творится беспредел. Разметка и знаки воспринимаются местными водителями не иначе как праздничные украшения. А уж мотоциклистам и вовсе закон не писан – гоняют по «встречке», по диагонали и вообще как вздумается. Но всех переплюнули владельцы электроскутеров (они тут дешевые и права на них не нужны). Среди этих наездников считается хорошим тоном рассекать в темноте без фар и габаритных огней – так заряда батареи дольше хватит…

Во всей России таких скутеров едва ли на китайскую деревню наберется. Да и культура вождения у нас повыше. Даже первобытный подход к бюрократическим процедурам вроде регистрации машин или того же техосмотра как будто удалось побороть. Но Китай показателен в другом – времена диких отношений способны запросто вернуться, только оступись. Государство может до бесконечности закручивать гайки, но, когда накопится некая критическая масса жестких мер, рядовым водителям станет на них наплевать. Как китайскому крестьянину, что живет в землянке и кроме потертого мопеда с него взять нечего. Пусть в КНР и камер полно на дорогах, и полиции достаточно – за каждым китайцем не набегаешься. Как верно подметил Ницше, «уставший бояться, способен сразиться с богами».

А ведь в России обстановка накаляется – растут штрафы, паутина платных парковок накрывает города, бензин дорожает, транспортный налог отменять не торопятся. Теперь вот с техосмотром очередную игру затеяли на фоне показательной порки нелегально переделанных машин. Спору нет, если система не работает (а так оно и есть), надо что-то менять. Но именно менять, не модернизировать, не тасовать ответственные структуры, а перекраивать на корню. Не получилось так? Попробуем другой способ!

Водителю по большому счету все равно, кто контролирует процесс, – ГИБДД, например, или страховщики. Главное, чтобы недорого, прозрачно, быстро и честно. Однако в ответ раздается: «запретить», «ограничить», «усилить»… Звучат предложения увеличить штрафы и даже лишать прав за не пройденный техосмотр, тотально мониторить транспортный поток камерами в поисках «уклонистов».

Вот только, сдается мне, такими диктаторскими методами удастся поправить разве что статистику выявленных нарушений да финансовое состояние дельцов черного рынка, но не техническое состояние автопарка. С другой стороны, ничего не делать тоже нельзя, иначе от рухляди на дорогах так и не избавимся. Поэтому, надеюсь, законодатели все же купят билет в светлое будущее, а не в мрачное прошлое. Шансы еще есть. Как, впрочем, и плохой пример страны-соседки тоже.