Одна женщина мне говорила, что человек, управляющий автомобилем в нетрезвом состоянии, может избежать законного наказания. Всего лишь благодаря взятке инспектору. Да не может быть! Не верю!

Недавно решил на даче возвести забор. А то дом есть, а забора нет – не по-русски как-то. Поиск исполнителя в Интернете занял минут десять. Звоню, договариваюсь о приезде прораба, который произведет замеры и вынесет финансовый приговор.

Суровый мужчина по имени Владимир прибыл на следующий день точно в назначенный час. Был вежлив и четок. Минут сорок ушло на беготню с рулеткой, и после непродолжительных расчетов я узнал, что заборы в последнее время сильно подорожали. Как будто их из ценных пород дерева сколачивают. При оглашении прорабом неприятных цифр мне в голову пришел хитроумный план. И тогда, взяв Владимира за рукав, я тревожным полушепотом предложил: «А давайте мы обойдемся без вашей конторы: проведем нашу взаимовыгодную сделку тет-а-тет, без постороннего участия».

Я искренне полагал, что прорабу предложение не может не понравиться. Он чуть дешевле делает свою обычную работу, а все деньги кладет в карман, ничем не делясь со своей конторой. Но Владимир, не задумываясь, ответил отказом, пусть и вежливым: «Понимаете, – объяс­нил он, – мы не сможем купить такой качественный штакетник. Да и дороже он вам встанет, ведь вы не оптовый покупатель». На самом деле он попросту не хотел рисковать работой, ведь рано или поздно «халтура» станет достоянием общественности, и вряд ли это понравится работодателям Володи. Вот и все.

К чему это я? Да к нашим любимым гаишникам, или «дэпсам», как сейчас модно говорить. Голодные 90-е давно позади, а поведение дорожных полицейских все так же далеко от идеала. Буквально на днях сворачиваю я с Ленинградки на ТТК и натыкаюсь на стайку «дэпсов», которые в какой-то яростной агонии останавливают своими полосатыми жезлами каждый второй автомобиль. Под раздачу попал и я.

Знаете, какая самая распространенная поза гаишника? Когда он чуть ли не по пояс забирается внутрь салона через водительское окно. Лицом к водителю – к дорожному потоку задом. Каждый из нас такую картину маслом видит чуть ли не каждый день. На лице бессмертного инспектора, как и положено в пандемию, маска спущена чуть ниже орлиного носа. Ноздри же раздуваются в тщетной попытке учуять желанный запах чего нибудь спиртосодержащего. Только копытом не бьет от усердия. Просто ввиду его отсутствия.

Тут позвольте сделать небольшое отступление. Как, наверное, многие догадываются, поймать водителя подшофе – великое дэпээсовское счастье. На их дэпсовском языке пьяный водитель в честь древнегреческого бога виноделия зовется «Бахусом». Та самая «одна женщина» мне говорила, что откупиться «Бахус» от доблестного сотрудника ДПС может тысяч за двести. Я в это не верю. С другой стороны, и женщина врать не станет. Парадокс?

Продолжаю. Просовывается ко мне в салон такое вот, мягко говоря, неприятное лицо с раздутыми ноздрями и задает странный вопрос: «А чегой-то вы такой уставший?» «А тогой-то, – отвечаю, – что увидел вас и сразу же устал». Тогда инспектор ДПС стал что-то вещать про странный запах, видимо, от стеклоомывателя. Короче, проверял крепость нервов. И, честно говоря, даже я сам стал бы сомневаться в своей невиновности, если бы не один факт: уже несколько месяцев я алкоголь не упот­реблял. Ну вот ни разу – ни на 8 Марта, ни на голосование по Конституции, ни на Новый год. Пожелание счастливого пути с одновременным возвратом моих документов прозвучало с досадой и презрением к непьющему, считай, убогому человеку.

Как-то мне попадались данные о том, сколько теряет госказна от проходящих мимо нее левых гаишных штрафов. Не помню, сколько там получалось, но несколько миллиардов точно. В подавляющем большинстве случаев «дэпс» не будет официально оформлять нарушение, если таковое имело место. Деньги окажутся в его кармане. И этим в нашей стране никого не удивишь – все знают и давно привыкли. Конечно, вполне вероятно, что в последнее время из-за тысяч камер автоматической фиксации нарушений доходы дорожных стражей пошли вниз. Но, думаю, сохранение высокого уровня их жизни все-таки вполне возможно – благодаря росту «тарифов» и работе с огоньком. Ударников в нашей стране всегда хватало.

Я не моралист. Более того, моралистов не люблю, но и смотреть на этот позор нет никаких сил. Известно: критикуешь – предлагай. Так вот, мое предложение простое, но эффективное. Для начала повышаем зарплату сотрудникам ДПС до высокого уровня (не прожиточного или среднего, а именно высокого). Скажем, 250 для тех, кто работает на дороге. Затем набираем совсем новых начальников. Старые не подойдут – в них уже проникла бацилла коррупции, их спасти нельзя. И дальше строго-престрого отбираем новых «дэпсов». Конкурс, уверяю вас, будет огромным, сотни человек на место. А значит, и выбрать можно самых лучших, действительно элиту.

Параллельно формируем новую службу собственного контроля. Эту службу, или как там она называется, надо сформировать заново. Старая тоже давно заражена, как и в случае с начальниками. И, конечно, понадобится проведение двух-трех громких показательных процессов, чтобы все поняли: воровать больше нельзя – это невыгодно, опасно, стыдно. Причем, в том числе, стыдно торчать из окна задницей к дорожному потоку. Стыдно и не эстетично.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора