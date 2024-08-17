Как улучшить старую дорогу? Да очень просто — нужно спроектировать и построить вместо нее новую, скоростную и безопасную. Вот только… нет ли способа подешевле?
Не подумайте, что я против новых многорядных магистралей. Они, безусловно, решают проблему и безопасного, и комфортного, и скоростного перемещения. Хотя сами собой, вдруг, не появляются. Спроектировать, получить землю и все разрешения, обеспечить стройматериалами и наконец построить дорогу — удовольствие небыстрое и недешевое. Реконструкция (это когда фактически на месте старой трассы прокладывают новую) — тоже процесс долгий. Но ведь кроме кардинальных, масштабных и затратных решений есть и другие!
Пешеходные переходы (пока еще в большинстве своем остающиеся наземными) на многополосных улицах надо рисовать зигзагом. Или ступенькой, кому как нравится. То есть зебра на одной стороне дороги должна быть смещена относительно другой, а между двумя ее частями — островок безопасности (разделительная полоса) обязательно с ограждением. Так делается для того, чтобы торопливый пешеход не пытался махом перебежать все четыре полосы, а волей-неволей притормозил посередине.
Нашим скоростным трассам категорически не хватает аварийных площадок. Широкие обочины проблему не решают, да и дорого это — пристроить к магистрали третью-четвертую полосу. Многофункциональные зоны (МФЗ), программа развития которых запущена дорожниками, планируются через каждые 50, а то и более километров. А если двигатель грузовика захлебнулся здесь и сейчас? Или рвануло колесо? Вот и встают фуры на обочине (которой там на самом деле нет) трассы М-11, поскольку и 20 км до площадки отдыха недотягивают. Хорошо, если рядом случился микроскопический заезд к трансформаторной будке или к сотовой вышке, но в него еще попади! И вот на дороге, занимая полполосы, стоит неисправный грузовик, а в двух метрах на 150 км/ч несутся машины. Опаснейшая ситуация, которую давно научились парировать за границей, предусматривая аварийные площадки через каждые 2 (два!) километра. По-моему, они важнее (и точно дешевле) любых других дорожных объектов, включая новомодные МФЗ.
Удивительно, что такой простой и удобной штуке, как дорожная разметка, всего-то сто лет. С тех пор, как в начале прошлого века в Детройте сплошной белой полосой разделили встречные потоки, виды разметки размножились и развились чрезвычайно. Она и цветная, и рельефная, и музыкальная. Из нововведений в России — удачный зарубежный опыт с нарисованными на проезжей части шевронами (или галочками, если хотите). Они выполняют две функции. Во-первых, подсказывают безопасную дистанцию. Видишь до впередиидущей машины два шеврона — все в порядке. Во-вторых, дополнительный объект на проезжей части разбавляет монотонность, привлекая внимание водителя.
Действенно? Безусловно. Дорого? Совсем нет.
Или вот, например, светофоры. Все мы с детства знаем и ежедневно сталкиваемся с последовательностью красный-желтый-зеленый. А тут вдруг бах! Мигающий бело-лунный. Или перемежающиеся, расположенные треугольником, красные сигналы. Да-да, речь о железнодорожных переездах. Они не каждый день встречаются на нашем пути, согласитесь. Зато оборудованы собственными, ни на что не похожими светофорами. Каждый раз напрягаюсь: когда красный не горит, а мигает — это что?!
И боюсь, не я один. Про тяжесть аварий на переездах вспоминать не буду, просто предложу везде и всюду использовать нормальные светофоры. С тремя сигналами, знакомыми с детства.
Кстати, о светофорах. Напомню опыт одной из зарубежных стран. Там в небольших городках, где трафик — это и не трафик вовсе, а так, пара машин в минуту, так вот там… совсем отключили светофоры, щедро украшавшие собой немногочисленные перекрестки. Знаете, что случилось? Аварий стало меньше. Водители, не полагаясь уже на цветовые сигналы, стали более внимательными.
Не то чтобы я предлагал и у нас поотключать светофоры… нет, скорее — включать почаще голову. И кроме масштабных, красивых и дорогих решений — «а давайте построим здесь многоуровневую развязку! Когда-нибудь потом…» — использовал и другие. Вроде тех, что приведены выше. И не когда-нибудь потом, а завтра.
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
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