Как же ждет весну природа, как же ждут ее люди! Каждому — человеку, зверю, птице, деревьям — весна несет радость жизни и цветения. Но если вы автовладелец…
Если вы автовладелец, забудьте о прилетающих с юга птицах и тающих снеговых горах, примите валидол и сосредоточьтесь на дороге
Вот лужа, впереди на обочине — разорванная покрышка. Это верный признак того, что под водой огромная яма, в которой твой брат-автомобилист расстался с колесом. Объезжайте лужу, будьте внимательны! В любом случае снижайте скорость — чем она выше, тем сильнее удар. Ведь если попалась такая выбоина, значит, и дальше на пути могут встретиться такие же. Дорогу строили одни и те же халтурщики на всем ее протяжении. Ну хорошо, оставим в покое горе-строителей — ничто не вечно, и все разрушается со временем! А куда тогда смотрят эксплуатационные службы? Кто бы ни был ответственен за ямы на дороге, вам и вашей машине от этого не легче.
После того как на Дмитровке, а по ней часто приходится мотаться из Москвы в Автополигон и обратно, на Jeep Grand Cherokee на основном полотне дороги в скрытой грязной водой выбоине у нас пробивает подвеску, понимаю, что дело с ямами плохо. Даже очень плохо! И, полагаю, не только на Дмитровке.
Москва и область считаются наиболее благополучными во всей России с точки зрения качества дорожного покрытия. Но почему-то приходят тревожные сигналы из Северного Медведкова и Вешняков, из Балашихи и Щербинки…
Начало весны — самое неприятное в плане состояния дорог время года. Смена дневных плюсовых температур на отрицательные ночные приводит к такому физическому явлению, как вымораживание. В трещины попадает вода, которая при замерзании разрывает их. И так происходит ежедневно. В наших северных областях, например в Псковской и Новгородской, морозные силы по весне поднимают над пашнями огромные валуны. Что им стоит разворотить положенное кое-как асфальтовое покрытие!
Замечу, что воды на дороге вообще не должно быть. Это признак вопиющей халтуры, оплаченной, кстати, из кошелька налогоплательщиков и автомобилистов в частности. Проезжая часть должна быть спрофилирована так, чтобы вода с нее, не задерживаясь, стекала, и это записано в ГОСТе! Вода на дороге — источник опасности. Наверное, каждый российский водитель клял на чем свет стоит хама за рулем, обдавшего из грязной лужи его автомобиль. Какими бы качественными и быстродействующими ни были дворники вашей машины, ведро мути, выплеснувшейся на лобовое стекло, лишает водителя на несколько мгновений видимости и делает управление неконтролируемым. Хуже бывает, когда вместе с водой из-под колес вылетают раскрошившийся асфальт и щебень. Сколы на стекле и лакокрасочном покрытии неизбежны.
Однако вернемся к скрывающимся под водой рытвинам и ямам, угрожающим целостности резины. Повреждение колеса, полученное в результате движения автомобиля по некачественному дорожному полотну, — не что иное, как дорожно-транспортное происшествие. Заглянем в Правила дорожного движения. В пункте 1.2 ясно сказано: «Дорожно-транспортное происшествие — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб». Раз так случилось, чтобы взыскать с дорожников возмещение ущерба, вызывайте на место сотрудников ГИБДД. Европротокол не станет доказательством ДТП в суде.
Но, если удар в подвеску обошелся без разрыва покрышки и вы смогли продолжить движение, обратите внимание на поведение вашего автомобиля. Не стало ли его уводить в сторону, не появилась ли разбалансировка угодившего в яму колеса, не возникло ли раскачивания машины в движении? Согласен, в этом случае вам трудно будет предъявить что-либо эксплуатационным дорожным службам. Но вы, по крайней мере, оградите себя от дальнейших возможных неприятностей на дороге и позаботитесь о собственной безопасности.
Весна-краса, не оставляй меня без колеса!
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
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