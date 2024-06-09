Почти одновременно в конце этого года в России собираются полностью запустить новую скоростную трассу М-12 (участок от Казани до Екатеринбурга) и новые платные дороги в Московской области (Мытищинскую хорду и Южно-Лыткаринскую автодорогу). Скоростной обход Твери откроют раньше — уже в июле. Все эти дороги будут платными, что в очередной раз породило волну разговоров о подобном статусе трасс и — цене за проезд

Более того, стоимость пользования трассой М-12 стала предметом интереса президента Владимира Путина, который дал поручение правительству и гос­компании «Автодор» проанализировать экономику поездок и представить «предложения по определению оптимальных тарифов». Если кто не помнит, в декабре в ходе прямой линии москвич Сергей Гвоздев-Карелин спросил главу государства, справедлив ли тариф на проезд по М-12 от Москвы до Казани, который, по словам собеседника президента, составит 6 тыс. рублей (на тот момент трассу еще не запустили полностью, цены не были известны). В середине марта «Автодор» доложил, что тарифы «дополнительно» проанализировали: они «экономически обоснованы для пользователей».

Но ведь действительно скоростные дороги у нас недешевые! Возьмем в пример М-4 «Дон» — именно ее 20 километровый участок стал первой платной дорогой в нашей стране (1999 год, обход села Хлевное в Липецкой области). Тогда проезд по трассе для легковой машины стоил… 5 рублей. Сейчас дорога М-4 «Дон» насчитывает 1105 км платных участков, а проезд по ним обойдется для легкового автомобиля в 4170–4990 рублей (летом, в высокий сезон, в зависимости от дня недели). А проезд от Москвы до Казани (810 км) обойдется в 4686 руб. Дорого? Конечно!

Только надо разобраться, за что мы платим и готовы ли платить. Опрос, проведенный не так давно Национальным автомобильным союзом совместно с маркетинговым агентством FDF Group, показал, что 58% автовладельцев не поддерживают ввод платных трасс и только 37% участников положительно оценивают их наличие. Я уверен, это нормально. Кому понравится платить за проезд по дорогам на личном авто? Так же, как я ни разу в жизни не видел человека, который бы с радостью платил налоги. Главное в любых опросах — правильно поставить вопрос. Мне куда более верным кажется исследование, которое провело «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»). Согласно его данным, 53% российских автовладельцев пользуются платными трассами. Среди основных преимуществ платных трасс (можно было давать более одного варианта ответа) респонденты чаще всего называли высокое качество таких дорог (46%), более высокую скорость передвижения (39%), малое количество транспорта (34%), отсутствие светофоров (33%), лучшую пропускную способность (28%) и продуманную организацию движения (18%).

Так что, похоже, все же есть за что платить. Конечно, хотелось бы, чтобы государство покрыло всю страну сетью современных бесплатных скоростных дорог, но приходится искать иные подходы (к тому же они доказали свою эффективность во многих странах мира). Средства на строительство выделяют инвесторы (или государство на возвратной основе, или на принципах государственно-частного партнерства). Деньги, которые собирают за проезд по платным отрезкам, расходуются на их же содержание, на содержание альтернативных бесплатных участков и, естественно, на возврат кредитов. Так, например, строительство трассы М-12 идет за счет средств Фонда национальной безопасности, но эти деньги надо будет вернуть строго по графику (причем с учетом инфляции).

И расчет стоимости берется не из головы, а на основании серьезных формул, где учитывается все — время суток, день недели, сезонность, плотность транспортного потока и многие другие показатели. Полученная цифра при этом не должна оказаться запредельной, иначе люди просто не поедут по этой дороге. И не должна быть очень доступной, иначе на платную трассу устремится огромный поток автомобилей, что сведет на нет все ее преимущества. Скажем, регулярно начнут возникать пробки…

Все равно получается дороговато? Согласен! Но главное достоинство скоростных (платных) дорог в том, что они появляются не вместо обычных, а в дополнение к ним. Не нравится платить — можешь выбрать бесплатную альтернативу (в случае с М-12 это магистраль М-7 «Волга»), по закону она обязана быть. Только ехать по ней — увы! — придется долго и не слишком весело…

Словом, скоростные платные дороги — это, конечно, недешевое удовольствие, но взамен мы получаем, на мой взгляд, куда больше — скорость, надежность и — удовольствие от езды.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора