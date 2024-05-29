На днях был дан старт строительству новой скоростной трассы, которая соединит магистраль М-4 «Дон» и Сочи. Уже начались работы по сооружению одного из тоннелей на обходе Адлера. Кроме того, специалисты Госкомпании «Автодор» занимаются обустройством площадок для завода по производству железобетона, строительных городков, переустройством инженерных сетей в зоне проведения работ, организацией подъездных дорог

Обход Адлера станет первой (по срокам сдачи) частью новой скоростной автомагистрали на черноморском побережье, которая пока названия не имеет. Согласно предварительному проекту, она начнется с развязки с М-4 «Дон», расположенной между Горским и Джубгой. Но это пока предварительный план, вероятно, маршрут на этом участке и изменится. Может, трасса пойдет от Горячего Ключа до Туапсе в створе железной дороги, а может, от того же Горячего Ключа, но иначе? Скажем, через Шаумяновский перевал? Что касается участков от Туапсе до Сочи, то у компании «Автодор» уже есть совершенно четкая трассировка. Она разбита на несколько этапов, имеющих самостоятельное транспортное значение: это обход Туапсе, обход Лазаревского и т. д. Затем магистраль пойдет по побережью через сложные участки горной местности, а на границе с рекой Сочи перейдет в существующую дорогу А-147 (обход Сочи). Далее от Кудепсты пойдет новый обход Адлера протяженностью порядка 10 км, строительство которого, собственно говоря, уже стартовало (см. выше).

Общая протяженность нового строительства по еще не утвержденному окончательно проекту — более 130 км. А всего длина автодороги от М-4 до Сочи составит 171 км. Но, если строить от Горячего Ключа, то дорога получится на 22 км длиннее, зато понадобится меньше тоннелей (а мостов, наоборот, больше). Пока неизвестно, что дороже, и по поводу первого (если считать от трассы М-4 «Дон») участка идут споры. По словам главы «Автодора», все будет зависеть от планов социально-экономического развития черноморского побережья. Как считают специалисты, если сегодня построить трассу от Джубги, выйдет дешевле, хотя все равно когда-то придется заняться и отрезком от Горячего Ключа до Туапсе. Кроме того, уже сейчас планируют определить возможность связать новую трассу с дорогой в Архыз и Минеральными Водами (через Красную Поляну). Потрясающе интересная перспектива, но — очень далекая.

А пока известно, что новая трасса будет иметь по две полосы в каждом направлении, а также все приметы 1 й категории: развязки, разделительные барьеры, площадки для МФЗ, освещение и т. д. Разрешенная скорость — 110 км/ч. Магистраль позволит разгрузить существующую дорогу А-147, которая идет вдоль берега Черного моря (особенно в летний период!) и в 4 раза (!) сократит путь к нашему главному курорту. Вместо нынешних 6–7 часов от Горячего Ключа до Сочи — 1,5 часа… Фантастика!

Однако эта дорога станет сверхсложным проектом, строительство придется вести в трудных, стесненных условиях горной местности, с множеством расщелин, впадин, рек. Так, на обходе Адлера протяженностью менее 10 км предстоит построить два тоннеля длиной 6 км каждый (они пройдут параллельно друг другу), несколько мостов и эстакад.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин оценил стоимость скоростной трассы Джубга — Сочи в 1,4 трлн руб. Окончательно трассировка и стоимость проекта будут определены в ближайшие недели. Построить дорогу собираются частично за счет государства, возможно — с помощью средств Фонда национального благосостояния. Остальное — привлеченные (заемные) средства. Дорога будет, естественно, платная (деньги за стройку надо возвращать!).

Строительство новой трассы от М-4 «Дон» до Сочи планируется завершить к концу 2029 года. Причем к концу 2027 го будет готов обход Адлера, а в 2028 м — обход Туапсе. Будем надеется, что эти амбициозные планы реализуют в срок и страна получит еще одну такую нужную автомобильную магистраль. Ведь без новой скоростной трассы развитие нашего главного курорта просто невозможно...

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