Недавно мне довелось проехать по новой автостраде М-12 от Москвы до Владимира и обратно. Путешествие во всех отношениях оказалось приятным… Однако натолкнуло на разные размышления, коими я и решил поделиться

Первое, о чем я подумал, ну наконец-то можно ехать в нижегородском направлении без опасения застрять в Балашихе. Из-за этого ни в чем не повинного подмосковного города, стоящего на владимирской трассе и страдающего чудовищными пробками, мы в свое время отказались от регулярных поездок в русский пряничный Суздаль.

Второе — приятно сознавать, что в дорожном строительстве сформировался устойчивый восточный вектор. До сих пор магистрали смотрели в основном на запад — чтоб побыстрей по ровному асфальту за модными шмотками и поближе к Европе, да на юг — чтобы отдохнуть и позагорать у моря. А тут шикарная дорога до Нижнего Новгорода и затем до Казани с перспективой продолжения до Екатеринбурга и Тюмени. Со временем, надо полагать, эта автострада, получившая вполне оправданное название «Восток», станет первым отрезком хайвея до китайской границы. Ведь межправительственный договор с Китаем о сотрудничестве предусматривает развитие транспортной инфраструктуры для создания «Экономического пояса Шелкового пути». Правда, расстояние от Москвы до Тюмени по трассе М-12 — это только треть расстояния до границ Поднебесной. Но, верю, это только начало.

Вернемся к путешествию от Первопрестольной до Владимира. Двести километров на скорости за «соточку» пролетают незаметно. За удовольствие выкладываете 1400 рублей. Вроде бы сумма не такая большая — только с какой стороны на нее посмотреть? При среднем расходе современного автомобиля 10 л топлива на 100 км пробега и цене 51 рубль за литр нагорает на 1020 рублей. С учетом израсходованного бензина за сам проезд приходится доплачивать еще полуторную цену! Это только за то, чтобы посмотреть на Золотые владимирские ворота. Назад — плати еще столько же.

Стоимость проезда на треть дороже топлива? Неувязочка! Зато как никогда ощущаешь цену времени — по платной дороге экономишь час с лишним. Однако хуже, если б скоростных дорог не было совсем!

Автострада — не просто дорога. Это явление социально-экономическое. Наличие автострад отражает готовность общества ездить быстро и комфортно. Конечно, у автострады есть и материальная составляющая. Куда уж тут денешься от совокупности огромного количества песка, щебня, бетона, асфальта и металлоконструкций, многочасовой работы людей и механизмов?

Приходит на ум пример из далекого послереволюцион­ного прошлого России. На рубеже 1930 х годов в правительственных кругах велись оживленные споры о том, что мешает развитию автомобильной промышленности. Основоположник советской автомобильной науки академик Евгений Чудаков писал: «Неоднократно высказывался взгляд, что значительное увеличение автопарка в нашем Советском Союзе невозможно из-за недостаточного количества хороших дорог. Отсюда вытекало положение — сначала дороги, а затем автомобиль. Это положение — совершенно неправильно, и практика многих стран, главным образом Америки, показывает, что автомобиль вызывал хорошие дороги, а не наоборот. Только тогда выгодно затрачивать большие средства на дороги, удобные для автомобильного движения, когда в них имеется налицо реальная потребность».

Появление новых современных дорог в сегодняшней России со всей очевидностью подтверждает такую потребность. Важно и другое — как ощущает себя Россия на фоне других стран мира. По протяженности дорог с твердым покрытием Россия с 1?507?750 км находится на пятом месте, уступая Соединенным Штатам (6?733?024 км), Индии (5?603?293 км), Китаю (4?859?500 км) и Бразилии (1?751?868 км). А вот с протяженностью автомагистралей дела обстоят несколько хуже — лидирует в мировом рейтинге Китай (160?980 км), у России показатель в 100 раз ниже! А раз так, нам есть к чему стремиться. И плата за проезд пусть станет вкладом в строительство и поддержание современной дорожной сети.

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