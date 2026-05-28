28 май 2026

В России хотят создать единую систему учета всех автомобилей на дорогах

Автор фото: magnific.com/ru

Правительство РФ утвердило план действий, предусматривающий создание единой системы статистического учета всех транспортных средств, выезжающих на дороги страны

Проработкой проекта займутся МВД, Минтранс и Минсельхоз. Как ожидается, профильные ведомства должны представить доклад по новой системе уже в 2027 году. Главная задача инициативы заключается в более точной оценке транспортной нагрузки на дорожную сеть. Власти рассчитывают, что единый учет позволит эффективнее определять необходимую пропускную способность магистралей, а также улучшить организацию движения в регионах.

Пока не уточняется, какие именно инструменты будут использоваться для сбора данных. Речь может идти как о цифровой интеграции уже существующих баз, так и о внедрении новых механизмов мониторинга транспортного потока.

Одновременно российские власти продолжают изучать возможности использования искусственного интеллекта в сфере дорожной безопасности. Нейросетевые технологии планируется применять для анализа дорожной обстановки, прогнозирования аварийных ситуаций и подготовки предложений по снижению числа ДТП.
 

При написании новости использовалась информация:
МКRU

