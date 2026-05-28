В России хотят создать единую систему учета всех автомобилей на дорогах

Правительство РФ утвердило план действий, предусматривающий создание единой системы статистического учета всех транспортных средств, выезжающих на дороги страны

Проработкой проекта займутся МВД, Минтранс и Минсельхоз. Как ожидается, профильные ведомства должны представить доклад по новой системе уже в 2027 году. Главная задача инициативы заключается в более точной оценке транспортной нагрузки на дорожную сеть. Власти рассчитывают, что единый учет позволит эффективнее определять необходимую пропускную способность магистралей, а также улучшить организацию движения в регионах.

Пока не уточняется, какие именно инструменты будут использоваться для сбора данных. Речь может идти как о цифровой интеграции уже существующих баз, так и о внедрении новых механизмов мониторинга транспортного потока.

Одновременно российские власти продолжают изучать возможности использования искусственного интеллекта в сфере дорожной безопасности. Нейросетевые технологии планируется применять для анализа дорожной обстановки, прогнозирования аварийных ситуаций и подготовки предложений по снижению числа ДТП.

