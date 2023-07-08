Сегодня покупка машины дело непростое. Понятие РРЦ практически исчезло из обихода – везде одни накрутки, которые оправдываются дефицитом машин. И ладно, если бы этим все ограничивалось, так еще возникают сложности с запчастями. Что происходит?

На днях мне довелось присутствовать на презентации автомобилей одного нового китайского бренда, где коллеги задали руководству марки вопрос: «Господа, как обстоят дела с запчастями?» Господа-руководители заверили всех, что есть большой склад в Подмосковье, который заполнен доверху, так что никакого дефицита не будет.

Что ж, приятно слышать — хоть где-то все хорошо. А вот с остальными автопроизводителями все не так радужно. К примеру, недавно мой товарищ, по совместительству владелец BMW 5 серии, попал в ДТП. Повреждения оказались небольшими — разбитый бампер и фара. Безусловно, друг хотел отделаться малой кровью, однако был неприятно удивлен, узнав, что та же фара стоит более ста тысяч рублей, и за бампер пришлось отдать примерно столько же. Конечно, можно спросить: а что вы хотели от BMW? Все-таки машина дорогая. С одной стороны, да, но с другой — два года назад те же детали стоили в полтора раза дешевле! Страдают владельцы японских и американских машин, и едва ли не больше тех, у кого в гараже стоит «европеец». Пример: 230 тысяч за задний фонарь на Cadillac Escalade. Каково?

Читатель опять же укажет мне на дороговизну самой машины, но на это я отвечу, что в массовом сегменте ситуация не лучше. Ради эксперимента я решил позвонить одному из дилеров марки Skoda и поинтересоваться наличием кузовных деталей. Запрашивал стандартные позиции (фары, бамперы, лобовое стекло). Готовы удивляться? Итак, фары мне оценили в 85 тысяч (и это только за одну), лобовое стекло — в 44 тысячи. Продолжать список? Забыл упомянуть, что помимо высоких цен автовладельцы сталкиваются с длительным ожиданием товара (два-три месяца на позицию). Обычное дело!

Возникает логичный вопрос: мы говорим об оригинальных запчастях? Да. Но ведь есть же и аналоги от сторонних фирм? Соглашусь, но и здесь имеются подводные камни. Взять хотя бы тот факт, что продавцы, видя ажиотаж с оригинальными компонентами, подняли цены и на «заменители». Да, если сравнивать напрямую, то выгода налицо, но будьте готовы к тому, что и хороший аналог запчасти, если и не влетит в копеечку, то точно облегчит кошелек на существенную сумму. Не стоит забывать и о перебоях с поставками — какая разница, идет к вам из Европы оригинальная запчасть или аналог. Ждать надо не менее месяца. Вот они, суровые реалии жизни.

И все-таки владельцам массовых автомобилей сейчас проще. Во-всяком случае, в плане тех же расходников. Пусть разговоры в кулуарах об импортозамещении и звучат несколько напыщенно, но в нашей стране действительно есть множество компаний, производящих детали не только для наших машин, но и для иномарок в бюджетном и среднем сегменте. Если поглубже копнуть в этом вопросе, можно найти и нечто неожиданное вроде фирмы в Сызрани, которая производит карданные валы для любых машин (от «Нив» до «Крузаков»). Так что не стоит вешать ключи от машины на гвоздь и пересаживаться на общественный транспорт. Еще поездим за рулем!

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