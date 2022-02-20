Почему при неуклонном улучшении систем активной и пассивной безопасности автомобилей количество аварий на дорогах серьезно не снижается

Кто спорит: современный цифровой мир невероятно удобен и комфортен. Особенно когда идет речь об автомобилях, – нынешние машины научились многому. Причем не столько благодаря прогрессу современных технологий как таковому, сколько за счет того, что эти технологии позволили перенести накопленный поколениями автомобилистов, гонщиков и инженеров интеллектуальный опыт по действиям в критических ситуациях в обычные транспортные средства.

Но вместе с тем развитие информационных технологий привело, на мой взгляд, к неожиданному результату. Несмотря на всю продвинутость систем безопасности и управления машинами, аварий на дорогах меньше не становится. На первый взгляд это довольно странно. Ведь от мировых автопроизводителей мы постоянно слышим, что их современные продукты безопасны как никогда. Силовая структура кузова, подушки и шторки безопасности должны оберегать нас от различных травм, а комплексы электронных ассистентов – предотвращать ДТП различной тяжести. Вот только все эти заявления плохо стыкуются с реальностью.

Попробуем разобраться. Первые автомобили были очень медленными, неудобными в управлении и опасными. И до тех пор, пока их скорость не начала расти, человечество с этими недостатками мирилось. Но скорость механических транспортных средств постоянно возрастала. С одной стороны, этого хотели люди, с другой – именно динамика машин становилась драйвером продаж и весомым аргументом в борьбе с конкурентами. Что, конечно же, вело к увеличению числа аварий. Просто потому, что несовершенные машины плохо управлялись и так же замедлялись.

Это потребовало создания более эффективных тормозов и совершенствования подвески. Надежность тормозов повысили, подвеску улучшили. Тем не менее снижения опасности автомобилей не добились. Ведь они снова поехали быстрее. Тогда-то и стало очевидным, что водитель должен обладать специальными навыками, позволяющими ему безопасно управлять машиной. Так начали формировать профессиональные приемы по действиям в нештатных ситуациях. Именно благодаря им люди стали вовремя распознавать проблемы с потерей управляемости и стабильности автомобиля, грамотно реагировать на них. Например, научились правильно тормозить в разных условиях, используя разнообразные технические приемы.

Правда, инженеры тоже не сидели сложа руки. И с какого-то момента не только скорость, но и безопасность стала рыночным преимуществом автомобиля. В 1972 году появилась система ABS, сделавшая режимы экстренного торможения проще и доступнее даже для неподготовленных водителей. А затем разработчики создали и систему стабилизации, способную влиять на управляемость машин.

Казалось бы, сочетание мастерства водителя и систем стабилизации и ABS должны были дать исключительно положительный эффект. Но этого не произошло! И никаких парадоксов тут искать не нужно: просто машины поехали еще быстрее, а человек, привыкший к постоянной поддержке со стороны техники, сначала утратил навыки торможения в сложных условиях, полагаясь исключительно на ABS, а затем до такой степени стал полагаться на систему стабилизации, что уже не мог распознавать тонкие моменты поведения автомобиля. Что в общем объяснимо, ведь электроника старалась самостоятельно и быстро компенсировать проблемы с управляемостью, лишая нас возможности даже понять, что они были. Правда, у человека еще оставалась возможность контролировать ситуацию хотя бы на уровне общего руководства процессом вождения – анализируя то, что происходит вокруг и делая предположения о возможных вариантах развития событий, выстраивая безопасную стратегию, в конце концов.

Но вскоре и здесь прогресс перехватил инициативу. Современные ассистенты активной безопасности с величайшей точностью анализируют ситуацию вокруг автомобиля, самостоятельно предпринимают меры, стремясь избежать аварии. Более того, они контролируют даже состояние водителя, напоминая ему, к примеру, о необходимости отдохнуть.

Хорошо ли это? Разумеется, да. Но встает вопрос: почему при таком количестве «умных» технологий аварии по-прежнему случаются, причем регулярно? Почему при всех этих инновациях количество ДТП со смертельным исходом только в России составляет около 35 тыс. в год и ощутимо не снижается?

Думаю, проблема в том, что нам с вами пока еще не запретили самостоятельное управление автомобилем. А значит, окончательное решение о том, что именно надо сделать в конкретной ситуации, принимает не «умная» электроника, а люди. Хотя такой приоритет уже давно не подкреплен нужными умениями: человек как водитель попросту растерял навыки, которые должны помогать ему правильно и эффективно действовать в разных нестандартных ситуациях, в то время как автомобиль становится все более динамичным и маневренным, тем самым провоцируя к небезопасным действиям. При этом тот, кто сидит за рулем, чаще всего не думает, что как только у электронных ассистентов пропадает возможность реагировать на ситуацию (скажем, из-за полной потери сцепления с дорогой), авария становится практически неизбежной. А значит, неизбежны и потери – здоровья или даже жизни.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора