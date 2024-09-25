Спор о том, какое топливо заливать в современные турбомоторы, не утихает несколько лет. Но давайте попробуем разобраться с качеством топлива не с идейно-философской, а с технической точки зрения

Автомобили в последние годы заметно подорожали, и покупка новой иномарки для многих действительно роскошь. Да и поколение моторов сменилось слишком резко. Еще недавно привычные атмосферные моторы превалировали на рынке, и мы привыкли к тому, что большинство автопроизводителей настраивают их под 92 й бензин. Но сегодня найти «атмосферник» можно разве что под капотом LADA. По иномаркам нет накопленного опыта эксплуатации, но при этом по сети ходит масса баек про ломучих «китайцев». А мы-то хотим, чтобы моторы служили долго, и потому готовы переплачивать за высокооктановое топливо и почаще менять масло, лишь бы продлить срок службы сложных агрегатов.

Но как быть с рекомендацией завода-изготовителя, если на лючке написано «Октановое число не менее 92». Причем это не только российская спецификация. У себя на родине в Китае большинство машин адаптировано именно под этот вид топлива. Кстати, аналогичная картина и в США, где масс-маркет рассчитан на бензин Regular, аналог российского 92 го. А вот в Европе такого бензина просто нет, у них самый доступный 95 й. Если вспомнить, кто для нас был «донором» первых иномарок в 1990 е, неудивительно и появление народной молвы, что иностранные машины можно заправлять минимум 95 м, а лучше 98 м бензином.

Однако давайте вернемся от слухов к теории. Октановое число, показывающее соотношение октана и бутана в топливе, влияет не на сам факт качества топлива, а лишь на его детонационные свойства. То есть момент, когда бензин может неконтролируемо взорваться, а значит, сдетонировать без воздействия искры. Для дизельного агрегата это норма, а вот бензиновый мотор обычно работает при воспламенении от искры. Но если «взрыв» произойдет раньше, то поршень еще не успеет достичь верхней мертвой точки, и ударная волна попытается провернуть мотор в обратную сторону. Маховик, конечно, не даст этого сделать, но о высоком КПД, плавной работе и ресурсе придется забыть.

Момент детонации напрямую связан со степенью сжатия. Чем сильнее мы сжимаем топливо-воздушную смесь, тем выше риск «взрыва», но в то же время чем выше степень сжатия, тем выше КПД. Таким образом, форсированные моторы требуют более высокооктанового бензина. Однако это справедливо в первую очередь для агрегатов без наддува, у которых степень сжатия постоянная, зависящая только от атмосферного давления.

А вот у турбомоторов все интереснее. Да, у них есть техническая степень сжатия, которая рассчитывается как разница между объемом цилиндра в верхней и нижней мертвых точках поршня, но при этом мы помним, что турбина способна загнать в цилиндр заметно больше воздуха, а значит, и давление вырастет, и как результат повышается риск детонации. Именно поэтому у турбо­агрегатов степень сжатия ниже, чем у «атмосферников». А чтобы достичь высокой эффективности, электроника контролирует давление наддува, дабы исключить риск незапланированного «взрыва», но максимально к нему приблизиться. Ведь мы с вами помним, что чем больше топлива и воздуха мы загоним в цилиндры, тем больше отдачи получим. И тут уже инженеры-мотористы пытаются найти золотую середину между повышением степени форсировки и возможностью мотора работать на более доступном топливе. Современные турбомоторы дают широкий диапазон настойки под разные рынки, под разное топливо и на разную мощность. Этим же пользуются не только сами производители, но и ателье по чип-тюнингу, когда повышение давления наддува и смещение порога срабатывания датчиков детонации позволяют снять с мотора больше мощности, но только при условии использования самого дорогого бензина.

Так что, если у вас штатный турбодвигатель и производитель рекомендует заливать в него 92 й бензин, делайте это смело. На ресурс это повлиять не может, а вот коробка передач даже скажет спасибо, так как мотор выдает чуть меньше крутящего момента, а значит, меньше нагружает все остальные агрегаты. Хотите выиграть пару «десяток» разгона до 100 км/ч — заливайте 95 й, хуже не будет. Ну а если нужна реальная прибавка тяги, тогда дорога в чип-тюнинг и на заправки за 98 м и 100 м.

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