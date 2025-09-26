Автомобильный портал Motorpage
26 сен 2025

Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца 2025 года

Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца 2025 года
Автор фото: ru.freepik.com

Российское правительство приняло решение сохранить жесткий контроль над экспортом топлива. Как заявил вице-премьер Александр Новак, до конца года продолжит действовать запрет на вывоз бензина для всех участников рынка, за исключением поставок по межправительственным соглашениям

Кроме того, власти введут аналогичные ограничения на экспорт дизельного топлива для компаний-экспортеров. По словам Новака, эта мера позволит дополнительно насытить внутренний рынок нефтепродуктами и удерживать стабильность цен.

Источники в отрасли отмечают, что производство дизельного топлива у нас в стране почти вдвое превышает потребление. Именно поэтому запрет на экспорт коснется только экспортеров, а не производителей. В противном случае заводы были бы вынуждены снижать переработку нефти, что могло бы спровоцировать дефицит бензина.

Таким образом, на внутреннем рынке сейчас складывается парадоксальная ситуация. Продажи топлива внутри России зачастую оказываются выгоднее, чем экспортные поставки. Поэтому для производителей ограничение фактически неактуально, тогда как контроль над трейдерами позволит снизить спекулятивное давление.

Напомним, запрет на экспорт бензина для непроизводителей действует с марта 2025 года. В августе власти временно распространили запрет и на производителей, продлив его до сентября, однако теперь решили сосредоточиться именно на контроле экспортеров и сохранении баланса внутри страны.

При написании новости использовалась информация:
Интерфакс

Комментарии к новости

Последние новости

...
Changan CS75 Plus (2024)

В Калининграде готовятся к расширению модельной линейки Changan

25 сентября 2025

GAC и Huawei запускают новый бренд электромобилей Qijing

25 сентября 2025

В России предлагают разрешить сдачу на права без автошкол

25 сентября 2025
Audi Q8 e-tron quattro (2024)

Volkswagen столкнулся с кризисом из-за проблемного партнерства с Rivian

25 сентября 2025
Changan Deepal S07 (2025)

Обновленный Deepal S07 получил автопилот Huawei и батареи с большим запасом хода

25 сентября 2025

Параллельному импорту конец? Объемы поставок упали на 40%

24 сентября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Belgee X70 - belgee x70 (2024) взвешенный рационализм Тест драйв
25 сентября 2025

Belgee X70
"Взвешенный рационализм"
Avatr 11 - avatr 11 (2024) яркий дизайн, премиальное качество, большой запас хода
Тест драйв
24 сентября 2025

Avatr 11
"Яркий дизайн, премиальное качество, большой запас хода"
JAC T9 - jac t9 (2024) на «тяжелом» топливе
Тест драйв
23 сентября 2025

JAC T9
"На «тяжелом» топливе"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 3 8 8