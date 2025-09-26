Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца 2025 года

Российское правительство приняло решение сохранить жесткий контроль над экспортом топлива. Как заявил вице-премьер Александр Новак, до конца года продолжит действовать запрет на вывоз бензина для всех участников рынка, за исключением поставок по межправительственным соглашениям

Кроме того, власти введут аналогичные ограничения на экспорт дизельного топлива для компаний-экспортеров. По словам Новака, эта мера позволит дополнительно насытить внутренний рынок нефтепродуктами и удерживать стабильность цен.

Источники в отрасли отмечают, что производство дизельного топлива у нас в стране почти вдвое превышает потребление. Именно поэтому запрет на экспорт коснется только экспортеров, а не производителей. В противном случае заводы были бы вынуждены снижать переработку нефти, что могло бы спровоцировать дефицит бензина.

Таким образом, на внутреннем рынке сейчас складывается парадоксальная ситуация. Продажи топлива внутри России зачастую оказываются выгоднее, чем экспортные поставки. Поэтому для производителей ограничение фактически неактуально, тогда как контроль над трейдерами позволит снизить спекулятивное давление.

Напомним, запрет на экспорт бензина для непроизводителей действует с марта 2025 года. В августе власти временно распространили запрет и на производителей, продлив его до сентября, однако теперь решили сосредоточиться именно на контроле экспортеров и сохранении баланса внутри страны.