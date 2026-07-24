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24 июл 2026

Казахстан усилил борьбу с контрабандой топлива

Казахстан усилил борьбу с контрабандой топлива
Автор фото: magnific.com/ru

По данным Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана, с 1 по 21 июля на пунктах пропуска было пресечено 1342 попытки нелегального перемещения горюче-смазочных материалов общим объемом более 112 тонн

По информации КНБ, бензин и дизельное топливо злоумышленники пытались перевозить в скрытых канистрах и специально установленных дополнительных топливных баках. Чаще всего подобные схемы использовали водители грузовых автомобилей, размещая емкости под днищем тягачей и прицепов. Как сообщили в ведомстве, все нарушители привлечены к ответственности в соответствии с законодательством республики. Усиленные меры направлены на обеспечение энергетической безопасности страны и предотвращение теневого оборота топлива.

В Казахстане уже несколько лет действует запрет на вывоз автомобильного топлива за пределы страны. Исключение сделано только для горючего, находящегося в штатном баке транспортного средства. При этом ограничений на заправку иностранных автомобилей на территории республики не предусмотрено. Ранее Министерство энергетики также отмечало, что пересекать государственную границу на автомобиле разрешается не чаще одного раза в сутки.

Дополнительные меры контроля были введены 4 июля. С этого момента на приграничных трассах организовано круглосуточное патрулирование, а сотрудники проверяют автоцистерны и бензовозы, чтобы исключить попытки нелегального вывоза топлива. По данным местных СМИ, количество выявленных случаев только за первые три недели июля уже превысило показатели первой половины 2026 года.
 

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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