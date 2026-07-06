Путин утвердил новые меры поддержки топливного рынка России

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ и направленный на поддержку внутреннего рынка топлива. Документ предусматривает сразу несколько мер, которые должны повысить стабильность поставок бензина и создать дополнительные стимулы для модернизации нефтеперерабатывающих предприятий

Одним из ключевых изменений стало введение нового механизма налогообложения акцизами автомобильного бензина, произведенного путем смешения прямогонного бензина с другими компонентами. Теперь выпуск высокооктанового топлива таким способом официально приравнивается к его производству. При этом налогоплательщики, имеющие свидетельство о переработке нефтяного сырья, смогут воспользоваться вычетом акциза, в том числе при использовании технологии смешения.

Документ также меняет условия реализации инвестиционных программ нефтеперерабатывающих заводов. Предприятия, заключившие соглашения о модернизации мощностей, получили дополнительное время для выполнения обязательств. Если ранее оборудование стоимостью не менее 60 млрд рублей необходимо было ввести в эксплуатацию в период с 1 июля 2014 года по 1 января 2026 года, то теперь срок продлен до 31 декабря 2026 года. Одновременно минимальный объем инвестиций увеличен до 100 млрд рублей.

Еще один блок поправок касается корректировки демпферного механизма для компаний, поставляющих импортный бензин на российский рынок. Для топлива, произведенного в странах Евразийского экономического союза и ввезенного уполномоченными организациями, коэффициент компенсации установлен на уровне 0,9 начиная с 1 июня 2026 года.

Для бензина, произведенного за пределами ЕАЭС, вводится отдельная методика расчета демпфера. Она будет учитывать импортный паритет, основанный на индикативной цене бензина на рынке Индии и расходах на его доставку из морских портов страны. Определять этот показатель поручено Федеральной антимонопольной службе.