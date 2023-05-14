В марте водителей ошарашили новостью – в России заработали новые правила проезда круговых перекрестков. Руководство ГИБДД было вынуждено выступить с разъяснениями, назвав все нововведения лишь «редакционной подчисткой для исключения неоднозначности толкований формулировок»

Ничего особо нового не придумали. Но это не значит, что с кругами у нас все замечательно. Вот как теперь звучит пункт 13.11 (1) наших любимых ПДД: «При въезде по дороге, не являющейся главной, на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку»

И вроде бы все понятно – пропускай тех, кто на круге. Но обращаем внимание на слова «по дороге, не являющейся главной», которые подразумевают установку перед любым круговым перекрестком знаков приоритета. И благодаря этому водители в России вновь каждый раз будут думать, как им проезжать перекресток: кого надо пропускать, а кого – не надо. И опять будут попадать в глупые аварии, уверенные, что едут четко по ПДД.

Многие, кто давно получил права, еще помнят, как им вдалбливали фразу «если ты на круге, то пропускаешь все помехи справа». Однако в 2010 году все поменялось и круг стал главным. Правда, не всегда, а лишь при выполнении целого ряда условий. Именно эти условия в виде наличия дополнительных знаков или разметки пугают водителей.

А ведь можно было бы давно сделать как в подавляющем большинстве стран мира – круг является главным без каких либо «если». И кто въезжает на него, должен уступить дорогу. Правило едино, все его знают, никто не путается (как здесь не отметить, что в России за последние 12 лет было внесено аж 4 изменения в пункт ПДД, касающийся проезда перекрестков с круговым движением).

Однако Россия опять идет своим «круговым путем». И поэтому при подъезде к одному перекрестку с круговым движением вы должны уступать всем дорогу, а на другом – ехать, не нажимая на тормоз (в том случае, если главным, согласно знакам, будет не круг, а ваше направление). То есть нарушается важный принцип безопасности: у нас нет предсказуемости. Водитель каждый раз должен думать, как ему поступать в той или иной ситуации, кого пропускать, а кого – нет.

Не лучше ли сделать правила едиными для всех колец? Конечно, можно сказать, что правило «кто на круге, тот и главный» прекрасно работает только на небольших улочках с одной полосой движения в каждом направлении и при небольшом трафике. Хотя есть огромное количество примеров, когда оно эффективно и на крупных перекрестках с двумя, тремя и более полосами в каждом направлении.

К тому же для широких улиц голландские ученые еще в 1998 году придумали так называемые турбокольца. Это кольцо, при подъезде к которому водители заранее занимают нужную полосу для выполнения маневра. Например, если надо повернуть на кольце направо, перед заездом становись на крайнюю правую полосу и двигайся по ней. Если требуется проехать прямо, твое место в центре, а хочется развернуться – держись изначально левой полосы.

В итоге водители даже на больших кольцевых развязках, где пересекаются несколько многополосных дорог, быстро и безопасно проезжают в нужном им направлении, ведь хаотично перестраиваться и нервно тормозить им уже не надо. Главное, чтобы разметка была четкой и понятной. И вы удивитесь, но подобные турбокольца есть даже в Москве. Правда, их всего шесть, что уж говорить про другие регионы страны.

Однако если заняться модернизацией перекрестков с круговым движением по всей стране, поставить знаки и нанести хорошую разметку на асфальт… То, может, у нас получится сделать единые правила? Четкие и понятные. Или я прошу слишком много?

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