Средний автомобиль 96 % времени проводит на парковке. И представьте себе, что все это время он получает так необходимую ему энергию прямо сверху — без затрат, без выбросов, без подключения или заправки. Это и есть мечта об автомобилях на солнечных батареях

Использование чистой энергии солнца для зарядки — звучит как революционный ответ на многие текущие проблемы, но станет ли это когда-нибудь реальностью? Солнечные батареи — это ведь не что-то уж совсем новое. Французский ученый Эдмон Беккерель обнаружил фотоэлектрический эффект, благодаря которому можно получать энергию от солнца, еще в 1839 году. Чарльз Фриттс придумал первую солнечную панель в 1883 году, но технология не привлекла большого внимания, пока некий Альберт Эйнштейн не обнаружил в 1905 году частицы света, известные как фотоны, и не написал статью, которая в конечном итоге принесла ему Нобелевскую премию.

С 1950 х годов работа с солнечной энергией вышла из стадии эксперимента, и автомобильные компании обратили на нее внимание. В 1955 году Уильям Кобб из General Motors представил Sunmobile — полуметровую модель автомобиля с 12 солнечными батареями, которые вырабатывали электричество и крутили мотор. В 1962 году Чарльз Эскоффери создал то, что считается первым в мире полноразмерным автомобилем на солнечных батареях, поставив солнечные панели на крышу электромобиля Baker 1912 года.

В конце 1970 х прототипы автомобилей на солнечных батареях строились в университетских мастерских от Алабамы до Тель-Авива. Не отставали и ученые советской страны — в Ташкентском институте солнца создали удачный образец солнцемобиля на базе микроавтобуса РАФ.

Сегодня вам нужно слишком много солнечных панелей, чтобы вырабатывать достаточно электроэнергии для питания машины. В распоряжении конструкторов есть всего 8 «квадратов», но и там нельзя использовать лобовое и боковое стекло. Тем не менее автомобили на солнечных батареях имеют реальную перспективу. Технология солнечных ячеек постоянно совершенствуется и, что не менее важно, повышает эффективность самих электромобилей.

Компания Lightyear из Нидерландов разработала и довела до производства, пусть и мелкосерийного, свой первый электромобиль с солнечными батареями. Первый опытный образец представили летом 2019 го, и тогда было объявлено, что выпуск товарных машин начнется через два года. Выдержать график не получилось из-за разразившейся пандемии, но проблемы в итоге удалось преодолеть. Год назад нидерландский консорциум Invest-NL вложил в проект 81 млн евро. По меркам автопрома это скромная сумма, но ее как раз хватило для запуска мелкосерийного производства.

Серийный солнцемобиль называется Lightyear Zero. Это огромный лифтбек длиной 5083 мм и шириной 1972 мм. Такие размеры нужны не столько для солидности, сколько для увеличения площади солнечных батарей: она достигает пяти квадратных метров! Фотоэлементы расположены на капоте, крыше и подъемной пятой двери. Ячейки покрыты прочным стеклом, которое способно выдержать вес взрослого человека. Инженеры хорошо поработали над аэродинамикой: с коэффициентом Cх 0,17 этот лифтбек стал самым обтекаемым дорожным автомобилем в истории.

Lightyear Zero хоть и может использовать энергию солнца, но в первую очередь это электромобиль, причем с непривычной конструкцией. Он оснащен четырьмя мотор-колесами, которые в сумме выдают 177 л.с. Под полом салона расположена тяговая батарея емкостью 60 кВт•ч, полного заряда должно хватить аж на 625 км. Держим кулаки и ждем, когда голландский электромобиль поступит в продажу.

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