Недавно дилеры Hyundai написали коллективное письмо в Ассоциацию российских дилеров с настоятельной просьбой (читай – требованием) запретить этой корейской марке продавать автомобили онлайн. Этот факт говорит о том, что продавцы машин наконец поняли: в исторической перспективе они – трупы

Н овые автомобили на российском рынке до сих пор реализуются по очень старой схеме: клиент должен прийти в шоурум, пообщаться с менеджером по продажам, согласиться с необходимостью покупки странных и ненужных ему дополнительных опций, а затем… принести в кассу мешок денег. Да-да, в 2021 году официальные дилеры в нашей стране по-прежнему настоятельно просят платить кэшем, и это в эпоху, когда люди вообще начали забывать, что такое наличные. Дело в том, что, если покупатель придет с картой, банк снимет за проведенную операцию комиссию, и чем больше сумма, тем больше потеряет продавец.

Между тем 2020-й «ковидный» год сломал наши привычки, и для многих, очень многих вдруг открыл дивный мир онлайн-покупок. Это поняли и авто­производители, которые давно хотели вступить в прямой контакт с клиен­тами. Ведь как часто случается, что из-за грубого или непрофессионального продавца, который по какой либо причине «запарился» на работе, срывается дорогая сделка. А есть истории и еще хуже, когда, например, после банкротства дилера страдают тысячи автомобилистов, и имидж марки среди них резко портится – люди переходят к другим брендам.

Кроме того, из-за непомерных аппетитов дилеров машины частенько обходятся покупателям куда дороже, чем рекомендует сам производитель. Сигнализации с наценкой в 200%, поистине «золотые» коврики в багажник и иные «очень нужные» аксессуары могут увеличить заявленную цену на 10–20%. А ведь есть еще прикормленные дилерами страховые фирмы, полисы которых при покупке в кредит почему-то стоят как чугунный мост. Думаю, тот, кто хоть раз приобретал новый автомобиль, запросто продолжит этот ряд примеров.

Но система онлайн-продаж способна на корню подрубить такие «схемы». Причем очень быстро: по оценкам той же самой Hyundai, уже к 2025 году эта марка может продавать в нашей стране до половины всех своих машин через интернет-платформу. Дилерам останется лишь выдавать автомобили. Да, формально они тоже будут что-то зарабатывать на этих операциях, но поток дензнаков станет минимальным, ведь сейчас значительная часть доходов продавцов приходится не на маржу, установленную импортером или производителем за продвижение и реализацию товара, а на всевозможные дополнительные услуги.

Плюсы нового формата сбыта поняли не одни корейцы. Tesla так работает давным-давно, подтягиваются и другие. К примеру, Volkswagen большинство своих электромобилей решил продавать исключительно через Интернет – клиент сам выберет на сайте бренда нужную ему комплектацию, получит одобрение по кредиту, оформит документы. А у дилера лишь заберет машину. Более того, во многих случаях ему и в салон ехать не придется, поскольку автомобиль можно будет заказать с доставкой к дому. Как пиццу.

Еще один перспективный вариант – получение приобретенного транспортного средства в… гигантском вендинговом автомате. Примерно таком, где сейчас мы почти на ходу приобретаем кофе, шоколадки, лимонад. Только, разумеется, в гораздо большем. То есть здания автомобильных центров с их просторными шоурумами и томными девушками на ресепшен будут вообще не нужны, да и сами дилеры могут стать «виртуальными».

Вы спросите, а как же «посмотреть глазами», «провести тест-драйв» или хотя бы «просто посидеть» в салоне? Все это, конечно, важно. Поэтому готовьтесь к появлению автомобильных гипермаркетов – многоэтажных зданий, где будут сосредоточены, скажем, десять или даже больше марок. Для покупателей (а мы сейчас думаем в первую очередь о них) получится очень удобно – за один визит можно проехаться сразу на нескольких моделях и сравнить их между собой, прицениться. Дилер в этом случае будет получать деньги не за сделку, а за проведение тест-драйва.

Конечно, надо вспомнить и про такую вещь, как сервис, – в онлайне же машину не починишь. Но и с этим бизнесом на горизонте не все сладко. Понятно, что, пока автомобильной индустрией рулят бензин и дизель, дилерам волноваться не о чем – работы хватит. Но как только электрокары заполонят планету, автосервисам придется туго. Транспорт на электроприводе требует гораздо меньше сервисных работ: не нужно менять в двигателе масло или свечи, и даже тормозные колодки истираются гораздо медленнее за счет механизма рекуперации энергии. Добавьте к этому распространение различных систем пассивной безопасности (аварий и, соответственно, кузовных ремонтов станет меньше), приплюсуйте появление автопилотов и поймете, что в будущем выживут далеко не все нынешние сервисы. Случится же все это скоро – Volkswagen, например, прогнозирует, что уже через четыре года в Европе до 70% спроса будет приходиться именно на электромобили.

Если вернуться к возмущенному письму российских дилеров, то их реакция на новые веяния в индустрии мне понятна. Компании вкладывали колоссальные средства в строительство дворцов-автосалонов и сервисных мощностей, развивали бизнес, нанимали людей... И что им со всем этим делать?

Понятно, что дилерскому бизнесу от этого лишь плохо. А потребителям, автомобилистам? Похоже, как раз хорошо. Мы можем рассуждать об этом долго, но надо понимать, что вымирание автосалонов в привычном нам формате началось. И нашего согласия или одобрения процесс не требует.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора