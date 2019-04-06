Казалось бы, велосипед – благо: и для здоровья хорошо, и улицы от машин освобождает. Но вместе с тем этот вид средств передвижения становится катализатором проблем, причем как социальных, так и сугубо медицинских

Многолетние гонения на автомобилистов и попытки уменьшить свободу передвижения привели к тому, что многие европейцы искренне поверили в то, что автомобиль – зло и надо пересаживаться на экологически чистые велосипеды. Причем ездить на них и зимой, и летом, в театры и супермаркеты, возить детей в детский сад. И даже пенсионерам с их болячками внушили, что следует безостановочно крутить педали. Но вдруг в прошлом году в Европе, где радостно рапортовали, как замечательно снижаются смертность и травматизм в ДТП, вышла статистика, согласно которой они опять начали расти. В целом вроде бы ненамного – на 0,3%. Однако среди велосипедистов, владельцев всяческих моноколес, электросамокатов и сигвеев – более чем на треть!

На мой взгляд, объяснение простое. С одной стороны, подобные средства передвижения стали модными и, соответственно, массовыми, властями они поощряются. С другой – даже моноцикл, развивающий до 20 км/ч, может нанести владельцу травму, несовместимую с жизнью, а заодно прихватить на тот свет парочку нерасторопных пешеходов.

Что теперь с этим делать, непонятно. Политически обвинить велосипедистов и иже с ними сложно, они не должны сдавать экзамены на Правила дорожного движения, у них нет документов на средства передвижения, нет страховки, их не обязывают надевать шлемы и защиту при движении. Попытки же как-либо зарегулировать велосипедно-самокатное движение, ввести его в рамки жестких правил, вызовут массовое недовольство. Или приведут к тому, что люди попросту вернутся к автомобилям. Ведь если на какой-нибудь сигвей потребуется получать права и регистрационное удостоверение, покупать страховку и платить штрафы, то какой в нем смысл – машины при подобных заморочках куда комфортнее! Тем более что всплыл и другой нюанс – здоровья это, в общем-то, не прибавляет. Чуть ли не поголовно оседлавшие велосипеды жители Голландии, к примеру, вдруг получили рост смертности от инфарктов и инсультов. То, чего не было, когда они больше ездили на автомобилях и топали пешком.

В России велосипедный бум пока не приобрел европейского размаха – у нас и климат хуже, и традиций нет. Однако с приходом теплых месяцев проблемы возникают. А так как мэрии многих городов, глядя на столицу, тоже теперь притесняют автомобилистов и поощряют всевозможные велопарады, то и масштаб бедствия будет нарастать. Во всяком случае, антагонизм между идущими гражданами и едущими (причем не на машинах) обостряется. Дело в том, что в нашей стране путают свободу с волей, вот вольница и получается: и пешеход идет как хочет, и велосипедист точно так же едет. К тому же веломобильная публика еще и на дороги лезет, что вызывает раздражение автомобилистов, а то и приводит к ДТП.

Как быть? По-моему, все очевидно. Велосипед тоже источник повышенной опасности. Значит, он должен быть зарегистрирован, а человек, пользующийся им, обязан иметь по крайней мере справку, что знает ПДД, а также приобрести страховку – нечто по принципу ОСАГО. Ведь если меня переедет 90-килограммовый велосипедист, то наверняка лечиться мне придется долго, причем либо за свой счет, либо за государственный. Кстати, у Москвы уже есть опыт в этой сфере. Еще до революции циклистов, как их тогда называли, попросту не пускали в центр города – они могли ездить за Тверской заставой, в Сокольниках, но по Тверской улице или по Неглинной запрещалось. И каждый год они должны были получать «жестянку» – по сути, номер на велосипед. Такая практика продержалась до начала 1950 х – велосипеды были зарегистрированы, имели номер, за них взимали налог.

Сегодня, при развитой системе распознавания граждан с помощью всевозможных камер, широком применении электронных чипов, все они могут быть зафиксированы, учтены и выстроены по линеечке. Конечно, тут тоже есть вопросы: как, скажем, классифицировать сигвей, моноколесо или самокат? Вместе с тем, если поставить перед чиновниками цель, они любой вопрос решат. А какие открываются перспективы: автомобилисты уже приносят в бюджеты городов десятки миллиардов рублей штрафов и налогов, а можно взять еще хотя бы треть этого и с велосипедистов!

Но, если такое развитие событий неизбежно, следует хотя бы подойти к проблеме основательно и комплексно. Коли надумали проложить велодорожку, то она должна куда-нибудь вести, а не заканчиваться неожиданно, и надо отделить ее бордюром от пешеходов и полосой стоянки от автомобилей. Если решили пропагандировать велодвижение, нужно создавать парковки как для прокатных байков, так и для личных велосипедов. Важно развивать не только одноколейный транспорт, но и возможность эксплуатировать, к примеру, трехколесные и многоместные велосипеды – так, чтобы и пенсионеры ездили, и без большого риска можно было перево­зить детей или небольшие грузы. Наконец, выстроить регламентирующую базу: можно ли велосипедисту двигаться по тротуару или же все-таки на метр от него? Разрешено ли ему повернуть налево или необходимо сойти с байка и перейти улицу по «зебре»? При этом за любое нарушение должна быть прописана (и наступать) ответственность.

Впрочем, тут тоже требуется взвешенность и аккуратность, дабы с водой не выплеснуть ребенка. Ведь в целом альтернативный транспорт – вещь разумная. Как минимум, он позволяет разгрузить наши города. А заодно и занять делом граждан.