«Дедушка Мороз, не надо мне в этом году от тебя никаких подарков, дай мне только посмотреть, как эти велосипедисты по своим велодорожкам зимой ездить будут!»

Помните такой анекдот? Свершилось. Буквально на днях в Москве прошел очередной велопарад. На этот раз, зимний. Несмотря на мороз, а термометры в столичном регионе в тот день фиксировали -27, в нем приняли участие… тысячи велосипедистов, как поспешили отрапортовать наиболее оперативные информационные агентства. Потом, наиболее объективные, как они сами себя называют, конкретизировали эту цифру и сообщили, что по московским улицам проехали около 5000 велосипедистов. Но со временем в большинстве источников эта цифра как-то незаметно «усохла» до 500… Я, понятно, там не был, но телевизор смотрел. Судя по «картинке» в новостях, тысяч там не было. Пятьсот? Наверное, да. Или около того. Вряд ли, сильно больше. Но это и понятно – героев много не бывает. Правда, ехали самые отчаянные велосипедисты столицы вовсе не по велодорожкам, а по специально расчищенной и едва ли не дымящейся от реагентов проезжей части. Неподалеку дежурили машины МЧС и кареты скорой помощи. Вроде бы обошлось, и никому они не понадобились. Никто не навернулся, не надорвался и не обморозился. Гвозди бы делать из этих людей! Это я уже вполне серьезно. Шутки, кстати говоря, кончились.

Для проведения велопарада с шести утра и до пяти вечера «ограничили» проезд автомобилей по 3-й Фрунзенской улице. Чуть позже перекрыли Фрунзенскую, Пречистенскую, Кремлевскую и Москворецкую набережные, Китайгородский проезд, улицу Варварку и Москворецкую улицу. Другими словами, все движение в центре Москвы было парализовано. Благо, что в выходные. Но несознательные автомобилисты получили прекрасную возможность, стоя в специально организованных пробках, еще раз посмотреть на сознательных велосипедистов и лишний раз помянуть их добрым словом.

Велопарад зимой – какой-то бред, вам так не кажется? Выглядит это все примерно также, как лыжный марафон летом. Причем, не на лыжероллерах – это было бы неспортивно, а на обычных беговых лыжах. С искрами от палок и стружкой от лыж на асфальте. Думаю, что приди такая идея в голову кому-нибудь из столичного начальства, то и для подобного экстрима герои бы нашлись. Может, и не 5000, но наверняка бы нашлись. Просто из озорства и, как говорится, по приколу. Но, на самом деле, ничего прикольного тут нет. Все, повторяю, более чем серьезно. Проведение подобной акции – дело политическое, с прицелом на будущее. Нам всем, тем, у кого уши мерзнут и ноги устают крутить педали, показывают: автомобилистам в Москве не рады. Всегда. В любое время года и при любой погоде.

Впрочем, и велосипедистам я тоже советую не обольщаться. Это сейчас они обласканы свыше и упиваются собственной исключительностью, но дойдет очередь и до них. Когда въезд в центр столицы для автомобилистов станет платным, стоимость стоянки увеличиться еще в несколько раз и городские парковки наконец-то опустеют, следующим лакомым звеном «пищевой цепочки» станут велосипеды. Не создается ли у вас впечатление, что это самое «звено» старательно выращивают и загодя откармливают? Придет время, вот, тут-то и вспомнят и про права для велосипедистов, про которые кто-то из депутатов уже заикался, и про обязательную регистрацию велотранспорта, и про номерные знаки. Они, кстати, в нашей стране уже когда-то были. Опыт есть. А там и до велоОСАГО, и до платных велопарковок недалеко. Только представьте, сколько велосипедов увезет за один раз зеленый крокодил-эвакуатор! Но все это, надеюсь, будет еще не скоро.

Пока же мы видим, что в то время, когда российское правительство обсуждает меры по поддержке отечественного автопрома, московские власти предпочитают всеми силами и даже, порой, вопреки здравому смыслу популяризировать велосипеды, поддерживая, тем самым, велопром… китайский!