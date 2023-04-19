Эта история, приключившаяся во время подготовки к скоростному автопробегу Москва – Лиссабон в 1988 году, до сих пор не получила внятного научного объяснения. Мой приятель, писатель и один из основателей российской библиотеки загадочного Николай Непомнящий, услышав мой рассказ, хотел увековечить его как «лиссабонский феномен»

В торой месяц тренировок на Дмитровском полигоне. Скорости прохождения «змеек» и «переставок» постоянно росли. На скоростном кольце мы разгоняли нашу «Самару» до немыслимых 195 км/ч. В этом режиме стрелка спидометра уходила за пределы разметки штатной приборной панели, а скорость определялась только «ралли-пилотом».

В один прекрасный момент, съезжая со скоростного кольца, наш автомобиль «не захотел» сбрасывать газ. Мотор ревел на повышенных оборотах, Олег Богданов пытался перекричать его: «Сбрось обороты! Все, гонка кончилась! Заезжаем на площадку и меняемся!»

Не тут-то было. Я разумно, чтобы не «спалить» сцепление, перевел рычаг КП на «нейтраль» и попытался носком ботинка приподнять припавшую к полу педаль акселератора. Обороты снизились, но переходить в режим холостого хода мотор не собирался. Посмотрев на Олега, я попробовал пошутить – мол, нашему движку так понравилось гонять по трассе, что он никак не угомонится. Однако по лицу коллеги понял, что ему не до смеха.

Кое-как добрались до площадки. Поднимаем капот и обнаруживаем пропажу возвратной пружинки карбюратора. Без нее мотор ревет‚ успокоить его из салона нельзя – разве что выключить, повернув ключ зажигания.

У кого-то из механиков нашлась запасная пружинка. На всякий случай дополнительно смазали трос управления дроссельной заслонкой карбюратора – и снова на скоростную дорогу. Изъездив топливный бак, возвращаемся в техзону. Мотор голосит на повышенных оборотах – пружинки на месте нет.

Олег звонит на ВАЗ и объясняет случивше­еся. Там разводят руками: о такой неисправности слыхом не слыхивали, но возвратные пружинки обещали. Новые, заводские. С ними никаких проблем не будет. Пружинки – одну на замену, вторую запасную – доставляют в Москву. После нескольких заездов на «максималке» снова остаемся один на один с ревущим мотором.

Звонок в Тольятти. Пока нарочный доставляет детали с завода‚ пытаемся найти выход подручными средствами. В ход идет все подряд, вплоть до канцелярских резинок и резинок от трусов.

Очередной звонок в Тольятти воспринимают уже как издевку и раздражены не на шутку: «Такой неисправности не бывает‚ потому что ее просто нет!» Доходит до оскорблений. Намекают, что Богданов хоть и бывший раллист, но руки, видимо, из «жопы растут».

Установить пружинку как-то по-другому невозможно. Не настолько мы суеверны, но начинаем подумывать, что без вмешательства потусторонних сил тут не обошлось! В отличие от канонической наша нечисть действует нагло и бесцеремонно – крадет пружинку белым днем, не дожидаясь ни полнолуния, ни даже ночи.

Сколько же пружинок мы посеяли на дорогах Дмитровского автополигона‚ пока не родилось гениальное решение. Как и все гениаль­ное, оно было до банальности простым, но, увы, паллиативным! Оно не привело к тому‚ что пружинки перестали срываться со своего «рабочего места», зато перестали пропадать! Пружинку привязали шпагатом к оболочке троса. Теперь‚ соскочив с карбюратора‚ злосчастная деталь не исчезала в вечности‚ а оставалась болтаться на веревочке до тех пор‚ пока ее не водворяли на штатное место. Решение оказалось не только прорывным технически‚ но и в высшей степени гуманным – тольяттинцы перестали смотреть на нас как на «ботаников»‚ не способных элементарной пружинки поставить на карбюратор.

В итоге до Лиссабона мы домчались, дважды водворяя «проказницу» на штатное место. В технической документации по «Самаре» предупреждения о возможной потере пружинки при езде на повышенных скоростях не появилось. Проездив семь лет на собственной «девятке», я ничего подобного не наблюдал. Ни от знакомых владельцев ВАЗ-2109, ни от мастеров-ремонтников о похожем дефекте я тоже не слышал. Подкапотный полтергейст какой-то, или, если угодно, «лиссабонский феномен».

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