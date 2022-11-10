С какой скоростью у нас можно ездить в городе? 60 км/ч. Такой стандарт принят в России. При этом подавляющее большинство водителей увеличивают скорость до 80 км/ч при первой возможности. Ведь нештрафуемое превышение составляет целых 20 км/ч – немыслимые цифры для других стран
Странное отношение к превышению скорости в России. В любой европейской стране лихача, который носится в городе со скоростью под 100 км/ч, накажут так строго, что он будет сожалеть о своем поступке еще много лет. А у нас по большому счету никто не посчитает это даже за нарушение. Ведь за превышение на 20–40 км/ч водитель получит штраф лишь 500 рублей. Минимальный из возможных! Мало того, его можно заплатить со скидкой, и наказание составит вообще 250 рублей. По нынешним временам это ничто.
Вдумайтесь, по мнению властей, превышение скорости на 20–40 км/ч является в 10 раз менее опасным нарушением, чем, к примеру, неоплата вовремя платной парковки в Москве. Только я не видел, чтобы из-за неоплаты парковки на дорогах гибли люди. А от превышения скорости – гибнут. И еще как.
Только в прошлом году в нашей стране на дорогах погибло 14?874 человека. Для сравнения: в Германии, где автомобилей примерно столько же, сколько и в России, – погибло менее 3 тысяч. Разница в пять раз! При этом максимальная скорость в немецких городах, как правило, 50 км/ч или меньше, и «нештрафуемых порогов» там нет. Учитывается лишь минимальная «погрешность измерения». И, например, за 55 км/ч в городе в Германии можно получить штраф. Нет никакого «разрешенного превышения» и в других странах мира, где с безопасностью на дорогах гораздо лучше, чем у нас. Совпадение?
А вот еще пара цифр от Всемирной организации здравоохранения. В случае фронтального наезда автомобиля на пешехода риск смертельного исхода вырастает в 4,5 раза при увеличении скорости с 50 до 65 км/ч. А повышение средней скорости движения на 1% приводит к возрастанию риска ДТП со смертельным исходом на 4% и риска аварий с серьезными последствиями – на 3%.
Мы постоянно говорим, что нельзя пить за рулем (да, нельзя), нельзя выезжать на встречку и проезжать перекрестки на красный (тоже нельзя). Но при этом стыдливо делаем вид, что превышать скорость – можно. Причем именно превышение скорости является одним из главных факторов травматизма и смертей на дорогах. Ведь даже когда речь идет о ДТП при выезде на полосу встречного движения, то в подавляющем большинстве случаев скорость тоже была превышена.
Доводы противников снижения «нештрафуемого порога» известны. Мол, если отменить этот порог, водители начнут получать кучу ошибочных штрафов и их начнут «доить». Но погодите. Почему если есть «плюс 20 км/ч», то водителей не «доят», а если сделать, скажем, «плюс 10», то тут же начнутся поборы? Что поменяется в голове у якобы коррупционных гаишников от этих 10 км/ч? И почему не возникает таких вопросов, когда камеры штрафуют за другие нарушения ПДД? Например, за разговор по телефону или непристегнутый ремень?
Еще один довод сторонников «плюс 20» в том, что скорость можно превысить «случайно». Хотя мне непонятно, почему «случайность» допускается властями только по отношению к скорости. Но не к проезду перекрестка на красный свет или стоянке в неположенном месте. Водитель ведь тоже может не заметить знак, запрещающий парковку.
На мой взгляд, странные нештрафуемые «плюс 20 км/ч» вместе с минимальными штрафами за превышение скорости формируют настоящий правовой нигилизм. Который невольно распространяется и на другие пункты ПДД. Нельзя парковаться на пешеходном переходе? Но мне же на 5 минут! Запрещено оставлять машину на газоне? Но свободное место далеко от дома! Повернуть не со своего ряда? Ну не стоять же, как дураку, в очереди! Выпить пару стопочек и сесть за руль? Так мне недалеко!
Но это неправильно. Если мы живем в правовом государстве, нужно вспомнить слова, которые говорили еще в Древнем Риме. Dura lex sed lex: «Закон суров, но это закон». И если сказано, что нельзя в городе ездить быстрее 60 км/ч, давайте будем соблюдать эти правила. Или нам больше нравится поговорка «Дураку закон не писан»?
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
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