Тот, кто выбирает себе кроссовер, обязательно оказывается перед дилеммой: взять более простой вариант с передним приводом или доплатить за полный. И тут нам на помощь приходит общественное мнение, которое упрямо утверждает, что кроссовер без 4х4 — деньги на ветер. Но, посмотрев на статистику продаж, с этим мнением сложно согласиться
В компактном сегменте ситуация несколько проще, тут предложения с полным приводом можно пересчитать по пальцам одной руки. А вот тем, кто выбирает себе автомобиль за три миллиона и более, уже есть над чем задуматься. Тут и выбор больше, да и переплата в районе 100 тысяч за все ведущие колеса уже не выглядит пугающей. К тому же ликвидность таких машин очевидно выше.
Но есть и ряд сомнений. В первую очередь как понять, а действительно ли нужен тот самый шильдик 4х4 на «корме» или это дань моде. Несколько лет назад у меня на длительном тесте оказался Renault Duster. Его главной «фишкой» была шайба, которая позволяла водителю самому решать, передний у него сейчас привод или полный. Дело происходило зимой, и, проездив на кроссовере пару месяцев, я поймал себя на том, что задействовал режим 4WD только тогда, когда мне хотелось приключений. Причем постепенно моими неизменными спутниками стали лопата и крепкий трос, чтобы вытаскивать машину из сугроба.
В повседневной жизни, даже при поездах на дачу, мне везде хватало двух ведущих. Иногда с пробуксовкой, но я всегда выезжал. Часто на помощь приходили шипованные колеса, а без них зимой никуда. Однако стоило подключить полный привод, как сразу появлялось желание доказать себе и окружающим, что Duster может, а вот тут уже как повезет. И это не проблема машины, а скорее вопрос восприятия, марка Renault делала одни из лучших кроссоверов на нашем рынке.
Во-вторых, лично меня от покупки автомобиля с полным приводом останавливает сложность конструкции, ухудшение динамики и рост расхода топлива. И тут надо тщательно выбирать. С одним и тем же мотором переднеприводный кроссовер как правило на 1–1,5 секунды быстрее при разгоне до сотни и потребляет на литр меньше бензина. А если не хотите отставать от потока, значит, требуется более крупный мотор и значит, снова увеличение бюджета. А как быть с износом муфты подключения заднего моста? Попробуйте посмотреть на их цены, а при активной езде они частенько при пробеге 100–150 тысяч км требуют замены. Разумеется, и подвеска тоже получается более сложной, что также не добавляет ресурса.
Но есть у полноприводников и неоспоримые плюсы. Прежде всего это значительно более высокая ликвидность на вторичном рынке, и только на второе место я бы поставил уверенность за рулем. В подавляющем большинстве ситуаций на скользкой дороге или при экстремальном маневре мы полагается на помощь системы стабилизации ESP, а она задействует тормоза и ограничивает мощность двигателя. Так что о повышенной безопасности за счет полного привода, которую нам навязчиво обещает реклама, речи не идет. Да, со всеми ведущими проще выбраться из заснеженного двора или проехать на дачу, и порой это здорово экономит время и нервы. Но когда вы выехали на дорогу, то полный привод практически не работает.
В качестве резюме, я бы сказал, что для жителей крупных городов полный привод объективно нужен только владельцам кроссоверов класса выше среднего. Когда уже и мощности может быть избыточно для двух ведущих колес, и серьезная масса и габариты могут ограничивать проходимость. Если мы говорим про компактные модели вроде Geely Coolray или Chery Tiggo 4/7, то такую машину я бы скорее выбирал себе с передним приводом. Она будет доступнее, технически заметно проще и экономичнее, что тоже имеет значение.
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