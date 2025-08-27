Автомобильный портал Motorpage
27 авг 2025

Volkswagen готовит Golf R с мотором от Audi RS3

Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen выпустит «заряженную» версию хэтчбека Golf R с 5-цилиндровым мотором от Audi RS3 в честь 25-летнего юбилея модели

Речь идет о 2,5-литровом турбодвигателе, который в зависимости от модификации развивает от 400 до 500 л.с. Фактически Volkswagen готовит самый мощный Golf в истории модели. Инженеры обещают сохранить коробку DSG, полный привод и, возможно, позаимствуют у RS3 активный задний дифференциал с распределением момента.

Остается вопрос цены. Даже нынешний Golf R333 с двухлитровым мотором стоит в Германии свыше 76 тысяч евро (7,1 млн рублей), а юбилейный 5-цилиндровый вариант может приблизиться к стоимости самой Audi RS3. Однако в Volkswagen считают, что в гамме спорткаров концерна не хватает именно мощного хэтчбека.

Учитывая, что следующее поколение Golf будет полностью электрическим, эта версия станет символическим прощанием с традиционным «Гольфом».
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

 Новости Volkswagen

