Под ним в обязательном порядке провел свои часы обучения каждый нынешний водитель: учился трогаться, поворачивать, обгонять, парковаться… а потом сдавал экзамен. Чаще всего – не один и не два раза. Почему же проваливаются соискатели и как это изменить?

А.Ч.: Напомню душераздирающую статистику сдачи экзаменов в ГИБДД: среди курсантов авто­школ с первого раза проходят испытания не больше 20%. Речь о практическом экзамене, когда сдают вождение. С теорией немного, но все-таки лучше, чуть более трети учеников сдают тесты с первого раза. Хотя, честно говоря, вспоминая наше обучение, и такой результат представляется катастрофическим. В моей группе теорию сдали все, практику провалил один человек. Правда, было это 35 лет назад.

И.М.: И я сдал с первого раза оба экзамена, но 32 года тому. А если серьезно, то причин того, что практический экзамен сдают не с первого раза, а в среднем с пятого, как минимум две. Первая: расстыковка прог­рамм обучения с регламентом сдачи экзаменов в ГИБДД. В прошлом году регламент кардинально переписали, оставили два экзамена вместо трех, причем практический сильно усложнили, добавив дополнительные упражнения. При этом программы обучения в авто­школах остались прежние. И выпускных экзаменов, как и раньше, тоже три!

Правила обучения в срочном порядке подкорректировали, они вступают в силу 1 сентября. Сегодня при обучении на категорию В из 56 часов практической подготовки отводится 24 часа на занятия на площадке и 32 – в городе. А будет 18 и 38 часов соответственно, чтобы можно было лучше отработать навыки вождения в реальных условиях. Появятся дополнительные занятия по вождению на скоростных магистралях и т. д. Параллельно разрабатываются совсем новые правила обучения, которые, как нам обещают, будут полностью соответствовать нынешним реалиям и требованиям ГИБДД.

Но есть и вторая проблема – экзаменаторы. Кто у нас принимает экзамены? Обычные офицеры-гаишники, у которых и других обязанностей выше крыши, особенно в регионах, где штаты урезаны. В Европе «экзаменатор» – вообще отдельная профессия, со специальным образованием. В большинстве случаев это гражданские люди, которые состоят в штате департаментов транспорта городов или регионов. А в этом направлении у нас вообще нет никаких идей.

В принципе, в том, что кандидаты не сдают экзамен с первого раза, ничего страшного нет. Зато какой опыт появляется, уверенность в себе! У нас аварийность среди молодых водителей (со стажем до двух лет) все время сокращается: только за 2021 год – на 7%.

А.Ч.: Мерилом работы считают усталость? По такой логике мы будем считать благом, если доля учеников, получающих права с первого раза, упадет и вовсе до нуля. А что, пусть тренируются!

По-моему, самая большая проблема наших автошкол в том, что в них натаскивают на сдачу экзамена, а не учат грамотно и безопасно водить авто­мобиль. При этом я не хочу вешать всех собак на учителей и инструкторов, ведь если лишь половина курсантов сдает теорию с первого раза, то это говорит об их отношении к учебе вообще и к экзаменам в частности. Авось проскочу, называется. Однако это отдельная тема, сейчас немного о другом.

В любом обучении важнейшее место занимает самоподготовка. Но если решать билеты по ПДД можно при желании и дома, и на работе, и в метро, то как быть с практическими занятиями? Наверное, каждый из водителей с хорошим стажем вспомнит, как первый раз еще мальчишкой сел за руль папиной машины и аккуратно тронулся, потом проехал по пустой улице или свободной площадке… Сегодня такое самостоятельное обучение вне закона – под страхом лишения прав владельца автомобиля. А может, стоит его возродить?

Учимся же мы самостоятельно обращаться с компьютером, со смартфоном, страшно сказать – с велосипедом! Так может, разрешить домашнюю подготовку и по автоделу? Папа научит сына трогаться, пожалуй, не хуже инструктора в автошколе.

Короче, я – за экстернат. Когда можно самому изучить ПДД и набраться практического опыта в вож­дении, а потом в ГИБДД доказать, что сделал это хорошо. И получить права. Без корочек об окончании автошколы.

И.М.: А я против! И считаю, что в свое время правильно запретили экстернат. Опять же по двум причинам. Во первых, из-за коррупции – среди тех, кто приходил на экзамены после самоподготовки, встречалось немало блатных. И во многих регионах были отработаны целые схемы по выдаче прав таким «водителям». Свидетельство об окончании автошколы – хоть какая-то гарантия того, что человек реально занимался, готовился.

Во-вторых, автомобиль, согласно Правилам дорожного движения, «источник повышенной опасности». И обучать тому, как им правильно и безопасно управлять, надо под руководством опытных наставников в очных условиях. Вы согласитесь, чтобы вас оперировал хирург, получивший образование заочно? Или за штурвалом самолета, в который вы садитесь, был пилот, изучавший свою профессию по учебникам? Нет, конечно! К числу профессий, которые надо постигать только очно, относится и специальность водителя. Тем более что со времен нашей автомобильной юности машины стали куда сложнее.

Словом, по моему твердому убеждению, для обучения вождению нужно несколько обязательных составляющих: опытный инструктор с навыками педагога; автомобиль с двойным управлением; тренажер, чтобы тренироваться еще до выезда на улицу, и, наконец, закрытая площадка, где отрабатывают базовые навыки. Все это обеспечивает исключительно автошкола.

А.Ч.: Убедительно. Я еще ждал, что расскажешь про кардинально изменившееся движение: мы с тобой учились на пустых улицах, о пробках читали в журнале «За рулем», а чтобы прокатиться по автомагистрали, выезжали в Прибалтику.

Действительно, наглядные пособия и действующие макеты предоставит единственно специализированная школа. Правда, в нынешних автошколах, насколько я знаю, современные тренажеры встречаются даже реже, чем распиленные двигатели ГАЗ-24 или хотя бы красочные, но древние плакаты с их изображением. Но это так, к слову.

Ладно, экстернат в чистом виде, пожалуй, уже не возродить. Но я все же настаиваю, что одна лишь автошкола, предоставляющая 56 часов практического вождения, это очень мало. И подтверждением здесь служит не только статистика сдачи экзаменов, но и настойчивые советы ученикам, которые они слышат и от преподавателей, и от независимых экспертов: очень полезно взять несколько дополнительных уроков. Сверх программы.

Вот я и думаю, а не стоит ли разрешить такие дополнительные, факультативные занятия не только на специальных учебных машинах и необязательно под надзором подготовленного инструктора? Ведь в конце обучения курсанты обязательно сдают так называемый внутренний экзамен. Без него свидетельство об окончании автошколы не получить и, следовательно, на права в ГИБДД не сдать. С другой стороны, внутренний экзамен – не просто этап обучения, а мерило неких навыков, так сказать, первый самостоятельный полет. Ты еще не водитель, но и не совсем уж зеленый ученик, ты уже знаешь ПДД и умеешь крутить руль, не путаешь педали и пусть по слогам, но читаешь дорожную обстановку. По крайней мере, так должно быть, ведь программа уже пройдена!

Так вот, может, между экзаменами – внутренним в школе и страшным в ГИБДД, когда уже есть свидетельство об окончании курсов вождения, и имеет смысл разрешить самостоятельные занятия? Конечно, в присутствии опытного водителя. Скажем, со стажем не менее трех лет. Днем и без лишних пассажиров. С соот­ветствующей буквой «У» на крыше. Хотя и без обязательной второй педали и не только на закрытой территории.

И.М.: Отличная идея! Примерно по такой схеме построена система обучения в Германии или Финляндии. Сначала – плотный курс обучения в автошколе с профессио­нальными инструкторами. Причем он дополняется необходимым общением в Интернете, где курсант обязан вести дневник, общаться с педагогами, решать задачки… Потом – экзамены, в результате успешной сдачи которых выдают временные права. Срок их действия – от года до двух. В течение этого периода идет регулярное общение с инструктором по Интернету, и два-три раза они встречаются очно – для дополнительных занятий (к примеру, уроков вождения на льду). Параллельно преподаватель должен убедиться, что молодой водитель все делает правильно, набирается опыта. И если у него за это время не было серьезных нарушений ПДД, наставник выносит вердикт: молодому водителю можно выдать полноценные права.

А.Ч.: Что ж, мы неожиданно пришли к согласию, да еще и придумали хорошее дополнение к нынешнему процессу обучения. Пусть курсанты, без пяти минут водители, получат легальную возможность самостоятельно поездить, добрать необходимых навыков! Это уж точно лучше, чем получать их в ходе пяти попыток сдать экзамен в ГИБДД.