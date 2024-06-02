Жить, конечно, хорошо. Но ведь хорошо жить — намного лучше. И вообще, какой смысл жить плохо, если сейчас есть все условия для повышения уровня? Одеться по последней моде, улучшить внешность, отдохнуть на самом теплом море, увеличить жилплощадь. Ну и, конечно, приобрести автомобиль, максимально комфортный, отлично оснащенный, безопасный

Нормой становится даже не это. Нормой становится постоянное повышение планки, то есть уровня качества жизни. Рост доходов определяет рост расходов. Интерес к работе связывается прежде всего с размером зарплаты и карьерным ростом. А зачем вообще делать что-то такое, что не приносит деньги? У тебя есть хобби? Сделай его делом жизни: возьми кредит и открой бизнес. Не придумывается, как это сделать? Работай на того, кто придумал, достигай успеха вместе с ним. С ростом доходов приобретешь новые увлечения, новый социальный статус. И жить станет еще лучше, еще веселее.

Термин «прожиточный минимум» вызывает только смех: очевидно, что на этот минимум не проживешь. А каков максимум? Сколько человеку нужно для счастья? Опросы показывают, что запросы граждан — это 10–20 минимумов. Однако понятно, что исследования запросов населения производятся среди наиболее экономически активной его части — молодых жителей крупных городов.

Между тем значительная часть народа страны о многотысячных доходах даже не думает. Потому что на наших просторах далеко не везде есть возможность заработать хотя бы тот же прожиточный минимум, и часть средств к существованию добывается путем ведения собственного подсобного хозяйства. IT-технологии, робототехника, нейросети, искусственный интеллект — все это где-то там, в телевизоре, цифровые технологии тоже, потому что нормальная связь тоже есть далеко не везде.

Поэтому, если взглянуть на сельский автопарк, можно прийти в ужас. Какие там экологические нормы и стандарты безопасности, если у древних, латаных-перелатаных «Жигулей» и «Москвичей» сквозь прогнившее «оперение» виден кое-как сохранившийся силовой каркас. И эти машины поддерживаются на ходу, а также активно продаются и покупаются! Потому что замены им нет. Современные новые кроссоверы, седаны, внедорожники и минивэны выглядят на деревенских улицах и в провинциальных городках как случайные гости из будущего. Возможно, когда-нибудь они приедут сюда подержанными, однако это случится не скоро, потому что они еще долго будут недоступными.

А потому на рынке секонд-хенда сегодня лидирует вазовская «семерка». Городской человек, случись что с машиной, может сдать ее в ремонт и на время пересесть на такси, метро, каршеринг. Это тоже составляющая качества жизни — развитый сервис. Знание устройства автомобиля, понимание процессов, происходящих в двигателе или подвеске, расходуют ресурсы мозга, отнимают свободное время. Современные автомобили тоже предоставляют все меньше возможностей для «гаражного» обслуживания. Некоторые модели «избавлены» даже от щупа для проверки уровня моторного масла. Но цены на них для большого числа автомобилистов неподъемны. В 1990 е годы, имея среднестатистическую зарплату, можно было заработать на новую машину за год, а теперь только за пять, а то и за десять лет. Сейчас вполне пользовались бы массовым спросом те самые

ВАЗы и «Москвичи» по цене 300–500 тыс. рублей, вероятно, сохранившие общую конструкцию, но дополненные ABS, парой подушек безопасности и в люксовых версиях — кондиционером. Без других «благ цивилизации» вполне можно прожить — и весело ездить, перевозя пассажиров и грузы. Парадокс, но «Жигули» берут на борт пятерых седоков, или 300–400 кг груза, как практически любая сегодняшняя легковая модель.

Однако рынок диктует свои законы, согласно которым выгоднее продавать дорогие вещи, продвигая их как атрибуты новой, богатой и комфортной жизни. Модели без климат-контроля, запредельных мультимедиасистем и многочисленных электронных ассистентов водителя — дело прошлое. Вы — именно вы — достойны лучшего, это подчеркнет ваш статус, повысит самооценку, привлечет к вам внимание. А простые, примитивные, утилитарные машины почти никто и не покупает, тот же УАЗ «Хантер» выпускается в жалком количестве и вскоре будет снят с производства. Только при этом скромно умалчивается о том, что простой до примитивности российский «Охотник» предлагается в автосалонах аж по полтора миллиона рублей. Такая его цена с трудом вяжется со здравым смыслом, поэтому и желаю­щих приобрести его раз-два и обчелся. Хотя, казалось бы, для сельской местности лучшей модели и не придумать.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора