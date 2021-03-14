То, о чем миллионы россиян даже не могли подумать, вот-вот произойдет: в рамках французской Renault Group российский бренд Lada объединится с румынской маркой Dacia. Чем же это грозит тольяттинским машинам и их покупателям?

Сенсационное заявление в начале года сделал новый руководитель Группы Renault, представивший перспективную стратегию компании под броским названием Renaulution, что можно перевести как «революция Renault». Там много интересного, но россиян более всего интересуют планы, которые касаются отечественного АВТОВАЗа. Уже пять лет как он является дочерней компанией французской Renault Group, и, соот­ветственно, реорганизация этого концерна не могла не затронуть наше предприятие.

С прошлого лета у французской компании новый босс: итальянец Лука де Мео, ранее возглавлявший испанский бренд Seat, который, напомню, принадлежит Volkswagen. Впрочем, у него за плечами опыт работы и в других фирмах – в частности, в Toyota и Fiat, где господин де Мео был весьма неплох. Так, под его руководством на рынок вывели сверхуспешную, знаковую модель Fiat 500, он же привел Seat к рекордным продажам и создал спортивный суббренд Cupra… Так что в Renault c его приходом рассчитывают на прорыв.

И вот оглашена новая стратегия развития французской группы. Ее экономическая суть: не надо гнаться за увеличением выпуска машин, главное – рост прибыли, которую должна приносить каждая марка.

Что это значит для АВТОВАЗа? На первый взгляд – окончательная потеря «национальной идентичности», ведь через каких-то четыре года с конвейера навсегда уйдут привычные и очень популярные в стране машины: Granta (в производстве с 2004 года), Niva (выпус­кается с 1977-го) и даже самая молодая из всех Lada – модель Vesta (появилась в 2015-м). Да, их продажи на неплохом уровне (в 2020 году – 126,1 тыс. штук, 29,1 тыс. и 107,3 тыс. соответственно). Но каждая построена на собственной платформе, причем в двух первых случаях сильно устаревшей. А значит, каждая модель требует своего конвейера. То есть сейчас на АвтоВАЗе действуют специальные линии по сборке Granta, Niva и Vesta, а также еще одна универсальная, где выпускают разные автомобили разных марок, тут вам и Lada Largus, и XRAY, и два Renault – Logan да Sandero.

И это не предел. На ту же линию можно добавить и другие модели, но при условии, что все они построены на одной платформе. Тогда производство будет выгодным. Поэтому суть реформы, грядущей на АВТОВАЗе, – полный и окончательный перевод всех выпускаемых машин на единую французскую архитектуру CMF-B, которая уже легла в основу новейшего «европейского» семейства Logan/Sandero, а также внедорожника Duster.

Увы, следует признать: любая попытка создать оригинальную платформу специально для моделей Lada бессмысленна и обречена. Это и очень дорого – от 2 млрд евро, и экономически невыгодно, если годовой выпуск машин на такой платформе менее 1 млн штук. А вот удачная модульная современная платформа может стать базой для создания самых разных автомобилей. Так, на платформе MQB концерна Volkswagen построено аж четыре десятка моделей: Audi A1, A3, Q3; все модели Seat; Skoda Karoq, Kodiaq, Octavia, Superb; Volkswagen Caddy, Golf, Jetta, Passat, Tiguan, Teramont... Да-да, и маленький хэтчбек A1, и семиместный кроссовер Teramont созданы на одной «тележке»! А ведь поставь их рядом – ни за что не догадаешься.

Так что нет ничего страшного в том, что и АВТОВАЗ, и румынский завод Dacia будут создавать свои (очень разные, надеюсь) модели на одной платформе – поле для фантазии инженеров, конструкторов и дизайнеров огромное. Планируется, что уже к 2025 году они суммарно произведут более 1 млн машин как минимум 11 моделей, сделанных на одной платформе. Однако не стоит сокрушаться по поводу того, что отечественный инжиниринг сведется лишь к их адаптации для российских условий эксплуатации. В «зоне ответственности» тольяттинской компании – разработка новых моделей, их испытания, доводка, маркетинг и т.д. Кстати, в плане Группы Renault марке Lada отведено особое место: слоган, которым ее описывают маркетологи, звучит как Rough & Tough («Суровая и Крепкая»). Причем французы хотели бы видеть ее не как региональный бренд, известный в основном в России и СНГ, а как международный. Ведь в мире еще немало стран, где любят брутальные и надежные автомобили.

К слову, в конце прошлого года вдруг стало известно, что главный дизайнер марки Lada Стив Маттин уходит! Якобы сам отпросился – «по семейным обстоятельствам». Его место занял Жан-Филипп Салар, который до этого пять лет занимал должность директора по дизайну Groupe Renault в Восточной Европе. Под его руководством разрабатывался дизайн нынешней линейки Dacia, включая обновленный Duster и семейство Logan/Sandero нового поколения. Кроме того, Салар участвовал в создании купе-кроссовера Renault Arkana. А Маттин? По слухам, он и новый «большой босс» не сошлись в видении дизайна марки. Но Стив, конечно же, не пропадет, он без работы не останется.

Такая вот получается российско-французско-румынская Lada-Dacia. И знаете, по моему, перспектива у нашего завода очень интересная. И ничего обидного тут нет. Обидно было бы, если бы он закрылся. Остался б в одиночестве – так обязательно бы и произошло. Такова участь всех небольших региональных автомобильных фирм в эпоху глобализации.

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