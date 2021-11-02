Как так получилось, что за автомобильными впечатлениями теперь надо идти на армейскую выставку?

Еще со школьной скамьи конец августа был для меня волшебным временем. Конечно же, не из-за предвкушения очередного учебного года – ожидание образовательной рутины как раз слегка угнетало. Прос­то под занавес лета в Москве традиционно проводили автомобильные салоны. Вот эти дни выдавались по-настоящему праздничными, несмотря на дорогущие билеты, дикие очереди и толкучку в залах. Любые неудобства побоку, если столько новинок собирают в одном месте. Событие!

Сразу скажу, подобное настроение не оставляет меня и сейчас, когда посещение выставок переросло в профессио­нальную обязанность. Однако сами по себе эти мероприятия уже совсем не те. Ни потенциальная перспективность российского авторынка, ни международный статус отдельных столичных мотор-шоу не спасли некогда знаковую экспозицию от деградации. Былой масштаб разбился на осколки отраслевого междусобойчика: автосервисы, запчасти, аксессуары, немного «китайцев» да Lada – ассортимент исчерпан. Теперь не то что фанату – журналисту в залах делать практически нечего.

Собственно, это беда не только нашей страны, но и глобальный тренд. Организаторы автосалонов по всему миру ломают голову, как привлечь современную искушенную аудиторию на стенды, где демонстрируют обыденные вещи. Согласитесь, вряд ли кто-нибудь из вас с ходу откликнется на призыв отдать деньги за просмотр электрочайников или стиральных машин. Так и с автомобилями: несмотря на экономические катаклизмы, личный транспорт стал настолько доступным и так прочно вошел в обиход, что уже не вызывает прежнего вау-эффекта.

Впрочем, об этом сказано миллион раз. И я бы, наверное, смирился и принял ситуацию за данность. Но так сложилось, что в сферу моих интересов попадают также военная история и армейская техника. Обычно они идут параллельно с миром легковых машин, хотя случаются и любопытные пересечения. Конец лета как раз и стал подобной общей точкой, поскольку с 2015 года в подмосковном парке «Патриот» начали проводить Международный военно-технический форум «Армия».

Казалось бы, что обычному гражданскому человеку делать на сугубо отраслевом мероприятии, где, по идее, важные дядьки в погонах и магнаты оборонки должны заключать многомиллионные контракты на секретные темы? Но вот парадокс, в то время как на автомобильном салоне степень унылости зашкаливает, армейская выставка в дни массового посещения полна восторженных детей и разевающих рты взрослых.

Разочарую скептиков, видящих в этой публике убежденных злобных милитаристов, на машинах которых красуются нелепые наклейки в духе «можем повторить». По моим наблюдениям, форум «Армия» привлекает в основном как раз рядовых граждан. Они вряд ли отличат, скажем, боевой модуль «Бахча-У» от «Бережка», зато с удовольствием поглядят, как те самые автоматические пушки да противотанковые ракеты лупят по условному противнику на полигоне. Потому что военные дали людям главное – незау­рядное зрелище.

Без шуток, где еще получишь такой спектр впечатлений? На огромной территории есть буквально все: от статической экспозиции новых и старых военных машин, которые в повседневной жизни едва ли встретишь на улицах (к счастью), до танкового биатлона и демонстрационных полетов авиации. И не стоит забывать, что парк «Патриот» сам по себе – обширная музейная площадка. То есть активности идут в режиме нон-стоп. Думаешь не о том, чем себя занять, а как успеть увидеть побольше. Скажу честно, даже с учетом накопленного опыта целого дня на осмотр форума мне мало.

Нюансов, понятное дело, тоже хватает. Привыкшим к своеобразному быту армейцам поначалу было сложно взаимодействовать с потоком гражданской публики – случались трения и недопонимания. Но важно – прогресс год от года налицо. Вот уже и бойцы стали куда приветливее, научились открыто, не смущаясь, общаться с любителями техники. Не боятся ребята в защитной форме и с детьми контакты налаживать: здесь в автомобиль или в танк пустят, там мастер-класс проведут. Плюс к тому – четкая логистика, внятная организация, а совсем растерявшимся даже образцово-показательные волонтеры помогают, словно на Олимпиаде в Сочи.

Кто-то сейчас наверняка заметит, что Минобороны таким образом ведет хитрую пропаганду в обществе. А почему бы нет? Так поступают во всем мире, будь то Америка или Европа. Тем более что ведет то умело! В отличие от автомобильных коллег армейцы нашли способ превратить заурядную выставку в яркое шоу. Практика показала: когда демотивирующие таблички «Руками не трогать» сменяет калейдоскоп увлекательных интерактивных событий, публика готова и за город выехать на целый день, и немалые деньги заплатить. Для справки: в 2021 году форум «Армия» посетили более 1,7 млн человек – это серьезно.

С другой стороны, пандемия и тотальная отмена крупных международных автосалонов изрядно встряхнули организаторов, заставив их призадуматься. Полностью трансформировало концепцию немецкое мотор-шоу, сменившее консервативный Франкфурт на прогрессивный Мюнхен. На радикальное изменение формата нацелились выставки в Детройте и Женеве. Не исключено, ренессанс смотров легковых машин еще возможен. Жаль только, Москвы в этом списке экспериментаторов пока не видно.

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