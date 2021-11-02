Автомобильный портал Motorpage
Руками... трогать!

Как так получилось, что за автомобильными впечатлениями теперь надо идти на армейскую выставку?

Еще со школьной скамьи конец августа был для меня волшебным временем. Конечно же, не из-за предвкушения очередного учебного года – ожидание образовательной рутины как раз слегка угнетало. Прос­то под занавес лета в Москве традиционно проводили автомобильные салоны. Вот эти дни выдавались по-настоящему праздничными, несмотря на дорогущие билеты, дикие очереди и толкучку в залах. Любые неудобства побоку, если столько новинок собирают в одном месте. Событие!

Сразу скажу, подобное настроение не оставляет меня и сейчас, когда посещение выставок переросло в профессио­нальную обязанность. Однако сами по себе эти мероприятия уже совсем не те. Ни потенциальная перспективность российского авторынка, ни международный статус отдельных столичных мотор-шоу не спасли некогда знаковую экспозицию от деградации. Былой масштаб разбился на осколки отраслевого междусобойчика: автосервисы, запчасти, аксессуары, немного «китайцев» да Lada – ассортимент исчерпан. Теперь не то что фанату – журналисту в залах делать практически нечего.

Собственно, это беда не только нашей страны, но и глобальный тренд. Организаторы автосалонов по всему миру ломают голову, как привлечь современную искушенную аудиторию на стенды, где демонстрируют обыденные вещи. Согласитесь, вряд ли кто-нибудь из вас с ходу откликнется на призыв отдать деньги за просмотр электрочайников или стиральных машин. Так и с автомобилями: несмотря на экономические катаклизмы, личный транспорт стал настолько доступным и так прочно вошел в обиход, что уже не вызывает прежнего вау-эффекта.

Впрочем, об этом сказано миллион раз. И я бы, наверное, смирился и принял ситуацию за данность. Но так сложилось, что в сферу моих интересов попадают также военная история и армейская техника. Обычно они идут параллельно с миром легковых машин, хотя случаются и любопытные пересечения. Конец лета как раз и стал подобной общей точкой, поскольку с 2015 года в подмосковном парке «Патриот» начали проводить Международный военно-технический форум «Армия».

Казалось бы, что обычному гражданскому человеку делать на сугубо отраслевом мероприятии, где, по идее, важные дядьки в погонах и магнаты оборонки должны заключать многомиллионные контракты на секретные темы? Но вот парадокс, в то время как на автомобильном салоне степень унылости зашкаливает, армейская выставка в дни массового посещения полна восторженных детей и разевающих рты взрослых.

Разочарую скептиков, видящих в этой публике убежденных злобных милитаристов, на машинах которых красуются нелепые наклейки в духе «можем повторить». По моим наблюдениям, форум «Армия» привлекает в основном как раз рядовых граждан. Они вряд ли отличат, скажем, боевой модуль «Бахча-У» от «Бережка», зато с удовольствием поглядят, как те самые автоматические пушки да противотанковые ракеты лупят по условному противнику на полигоне. Потому что военные дали людям главное – незау­рядное зрелище.

Без шуток, где еще получишь такой спектр впечатлений? На огромной территории есть буквально все: от статической экспозиции новых и старых военных машин, которые в повседневной жизни едва ли встретишь на улицах (к счастью), до танкового биатлона и демонстрационных полетов авиации. И не стоит забывать, что парк «Патриот» сам по себе – обширная музейная площадка. То есть активности идут в режиме нон-стоп. Думаешь не о том, чем себя занять, а как успеть увидеть побольше. Скажу честно, даже с учетом накопленного опыта целого дня на осмотр форума мне мало.

Нюансов, понятное дело, тоже хватает. Привыкшим к своеобразному быту армейцам поначалу было сложно взаимодействовать с потоком гражданской публики – случались трения и недопонимания. Но важно – прогресс год от года налицо. Вот уже и бойцы стали куда приветливее, научились открыто, не смущаясь, общаться с любителями техники. Не боятся ребята в защитной форме и с детьми контакты налаживать: здесь в автомобиль или в танк пустят, там мастер-класс проведут. Плюс к тому – четкая логистика, внятная организация, а совсем растерявшимся даже образцово-показательные волонтеры помогают, словно на Олимпиаде в Сочи.

Кто-то сейчас наверняка заметит, что Минобороны таким образом ведет хитрую пропаганду в обществе. А почему бы нет? Так поступают во всем мире, будь то Америка или Европа. Тем более что ведет то умело! В отличие от автомобильных коллег армейцы нашли способ превратить заурядную выставку в яркое шоу. Практика показала: когда демотивирующие таблички «Руками не трогать» сменяет калейдоскоп увлекательных интерактивных событий, публика готова и за город выехать на целый день, и немалые деньги заплатить. Для справки: в 2021 году форум «Армия» посетили более 1,7 млн человек – это серьезно.

С другой стороны, пандемия и тотальная отмена крупных международных автосалонов изрядно встряхнули организаторов, заставив их призадуматься. Полностью трансформировало концепцию немецкое мотор-шоу, сменившее консервативный Франкфурт на прогрессивный Мюнхен. На радикальное изменение формата нацелились выставки в Детройте и Женеве. Не исключено, ренессанс смотров легковых машин еще возможен. Жаль только, Москвы в этом списке экспериментаторов пока не видно.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Юрий Урюков
02 ноября 2021

"Руками... трогать!"
Алексей Грамматчиков, редактор журнала «Эксперт»
31 октября 2021

"Отдать в хорошие руки "
Александр Пикуленко, автомобильный журналист
10 октября 2021

"Жизнь под прессингом"
Алексей Грамматчиков, редактор журнала «Эксперт»
25 сентября 2021

"Не числом, а... ценой"
Денис Смольянов, главный редактор «Авто Mail.Ru»
11 сентября 2021

"Прощай, малышка?"

Интересные новости по теме

Citroen 19_19 концепт

Аналитики предсказали электрокаром светлое будущее

Электрокары пользуются пока еще очень слабым спросом, и не в последнюю очередь такая ситуация складывается из-за присущих им недостатков. Одним из них является высокая себестоимость производства, однако в этом отношении вскоре будет достигнут существенный прогресс. 28 мая 2019 0
Автомобильное мнение народа

Автомобильное мнение народа

Консалтинговая компания Deloitte опубликовала результаты опроса более 25 тыс. потребителей из 20 стран о том, какие направления и технологии в развитии мирового авторынка опрошенные считают наиболее важными и привлекательными для себя 21 февраля 2019 0
То, что тебя бесит за рулем

То, что тебя бесит за рулем

Задумывались ли вы когда-нибудь над этим вопросом? Между тем, немецкие аналитики решили ответственно подойти к данной теме и провели несколько глубоких исследований, которые проливают свет на человеческие раздражители 12 февраля 2019 0
Назван самый популярный первый автомобиль россиян

Назван самый популярный первый автомобиль россиян

Первый в жизни автомобиль — это всегда событие, запоминающееся на всю жизнь. Россияне называли марки, с машин которых начиналась их водительская карьера 24 августа 2018 0
Названы самые популярные автомобили отечественных марок

Названы самые популярные автомобили отечественных марок

На российском рынке новых легковых автомобилей сейчас представлены всего две отечественные марки: Lada и УАЗ. Их модели и поделили все места в топ-10 популярности среди покупателей 22 августа 2018 0
Какие автомобили покупают в России с «механикой»? Названы лидеры

Какие автомобили покупают в России с «механикой»? Названы лидеры

Автомобили с механической коробкой передач постепенно теряют позиции на рынке новых автомобилей. Аналитики назвали марки, у которых машин с тремя педалями продается больше всего 22 августа 2018 0
Автокомпании заработали в России больше миллиарда рублей

Автокомпании заработали в России больше миллиарда рублей

Выяснилось, какие компании заработали больше всего денег на российском рынке. В лидерах отнюдь не Lada, которая лидирует по продажам в количественном исчислении 20 августа 2018 0
Россияне за полгода потратили почти 300 млрд руб. на дорогие иномарки

Россияне за полгода потратили почти 300 млрд руб. на дорогие иномарки

Несмотря на небольшую емкость премиум-сегмента из-за высоких цен на автомобили они занимают почти четверть российского рынка по выручке автокомпаний 17 августа 2018 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

4 9 8 4