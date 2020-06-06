Так называемый режим самоизоляции – с его цифровыми пропусками, блокпостами на въезде в города и невозможностью починить машину – радикально изменил жизнь российских автомобилистов. Они из всего этого сделали для себя определенные выводы. Надеюсь, что и власти тоже
Многие мои знакомые уверены: «Кончилась наша свобода, теперь мы все под колпаком «Большого Брата»! Причины беспокойства объяснимы – практически в каждом третьем из российских регионов для поездок на автомобиле надо было оформлять пропуск. И вообще, карантинные ограничения чудовищно затрудняют перемещение даже в пределах своего города, не говоря уже о выезде в соседнюю область. Ведь по пути, возможно, придется столкнуться с множеством проблем, вплоть до обсервации в чужом краю на две недели… В такой ситуации штраф в 5 тыс. рублей покажется подарком!
На самом деле система электронных пропусков, введенная, скажем, в Москве, носит заявительный характер, а оформление – проще простого. Другое дело, что она не могла заработать без сбоев, поскольку в первый же день пропуск попытались оформить свыше 3 млн человек. По заявлению московской мэрии, более 300 тыс. пропусков было аннулировано по тем или иным причинам. Вроде как самая распространенная – недостоверные данные от заявителя, чаще всего – ошибка в номерном знаке автомобиля. Якобы все дружно начали вместо кода региона 77 вбивать 777 и наоборот…
В массовый тремор столичных водителей я не верю, скорее, речь надо вести о техническом сбое. Тем более что позже власти восстановили часть пропусков, но из-за неразберихи, говорят, некоторые водители успели получить штрафы. Кстати, в столице автомобилисты начали получать постановления и с камер, причем, судя по жалобам, у многих пропуска были оформлены нормально (и подтверждены). И в соцсетях уже есть группы, где учат, как эти постановления обжаловать в судах. Хотя, по моим наблюдениям, число оштрафованных в Московском регионе не слишком велико – речь не о сотнях тысяч, а всего о сотнях. Но в мэрии цифры не разглашают. Могу предположить, что основная цель введения пропускной системы – напугать автомобилистов и заставить их сидеть дома. Реальная же охота шла на обязанных соблюдать режим строгой изоляции (больных и тех, кто контактировал с таковыми).
Что же до пресловутого «колпака», то мы все и так давно под наблюдением. Маршрут передвижений любого владельца мобильного телефона спецслужбы и ранее могли отследить или восстановить. Нынешняя ситуация лишь дала властям (причем по всему миру) возможность протестировать давно известные технологии в большом масштабе. Скорее всего, после карантина их будут применять для выявления водителей без полиса ОСАГО и тех, кто управляет машинами, владельцы которых умерли.
Однако не пропускная система стала главным раздражителем для автомобилистов. После месяца самоизоляции специалисты одной из крупнейших дилерских сетей – «АвтоСпецЦентра» провели опрос клиентов. В один голос все отметили основной плюс введения в Москве и области режима самоизоляции – загруженность дорог снизилась на 70%, передвижение по городу стало комфортным. Но появились и проблемы, страшно не понравившиеся автомобилистам.
На первом месте (об этом заявили 83% респондентов) среди таких проблем – платные парковки. Несмотря на то что город и область почти два месяца жили в режиме выходного дня, парковки оставались платными (хотя в большинстве стран Европы на время карантина сборы отменили). Получилось, что тому, кому в условиях карантина пришлось ездить на работу, выбирая личную машину как самый защищенный транспорт, нужно было еще и оплачивать весьма недешевую парковку. Да, встречались исключения (для медиков и волонтеров), но разве не проще (и дешевле для города) было отменить плату на это время для всех? Тем более что во многих районах (особенно в центре) в эти дни от наплыва машин страдали и дворы, и проезды. Поэтому 61% опрошенных уверены, что из-за забитых дворов транспортная ситуация даже ухудшилась: подчас было просто невозможно выехать, так как проезд блокировали другие автомобили.
Огромной проблемой стало и техническое обслуживание машин. Во время режима самоизоляции все официальные сервисные центры в регионе приостановили работу – с этим столкнулись 57% респондентов. И отметили, что многие сервисы перешли на полулегальное положение (владельцам как-то надо ремонтировать и обслуживать машины, а мастерам – зарабатывать). Каждый пятый заявил, что возникли трудности с сезонной сменой шин, поскольку шиномонтажные мастерские тоже были закрыты. Практически половине опрошенных пришлось сдвигать на неопределенный срок плановое ТО.
Наконец, три четверти участников опроса (78%) отметили плохую информированность о правилах введенного режима самоизоляции. Особенно с учетом того, что власти нередко давали совершенно разные трактовки! Помнится, один из депутатов Мосгордумы, разъясняя положения московского закона в эфире столичного телеканала, доказывал, что водителя будут штрафовать за перевозку пассажиров в салоне, а другой на федеральном радио – что нет такого наказания… Поди разберись!
В общем, каждый из нас сделал свои выводы. И можно, конечно, указывать на то, что в Германии штрафы за подобные нарушения на порядок выше, а в Италии бардака было еще больше, но для нас это не довод. Главное – чтобы соответствующие выводы сделали отечественные власти.
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
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