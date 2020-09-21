Пандемия коронавируса помогла водителям

Она сэкономила главный ресурс - время, которое так бесцельно растрачивается в пробках

После введения ограничений на поездки в большинстве регионов мира время, которое водители ежедневно тратили на пробки, значительно сократилось. Исследование, организованное британской лизинговой компанией Vanarama, показывает, сколько времени сэкономили водители из-за пандемии в самых оживлённых городах мира. В максимальном выигрыше оказались индусы из Нью-Дели. Основываясь на данных из навигационных систем, исследователи выяснили, что индийские автомобилисты сэкономили более трех дней (79 часов)

В Париже сэкономленное водителями время составляет 69 часов, за ним следует Сан-Паулу с 63 часами. Жители Нью-Йорка выиграли благодаря пандемии 58 часов свободного времени, а в Лос-Анджелесе водители сэкономили 43 часа. Отсутствие привычного трафика также оказало благотворное влияние на качество воздуха: в таких городах, как Нью-Дели, Сан-Паулу и Пекин. Так что экологи могут радоваться.