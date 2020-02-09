Прошли те времена, когда автомобильную моду диктовали гуру инженерии и дизайна от производителей, имеющих богатую родословную и давние традиции. Теперь, в какое новшество ни ткни, попадешь в «фишечки», впервые появившиеся… на китайских интернет-барахолках. Не верите? Могу доказать

Нравится вам это или нет, но Поднебесная и в самом деле стала полновесным законодателем мировой автомобильной моды. Причем истоки столь неожиданного на первый взгляд тренда объяснимы: в одном только 2018 году Китай «проглотил» 28 млн новеньких машин. То есть чуть ли не в двадцать раз больше, чем Россия. На наших восточных соседей приходится почти треть мировых продаж автомобилей! Так стоит ли удивляться, что именно под их вкусы и желания подстраиваются практически все крупнейшие производители, затем распространяющие свою продукцию по остальным рынкам.

Многие, очень многие вещи, без которых сегодня трудно представить современную машину, изначально были примитивным, я бы даже сказал, самопальным китайским тюнингом. Причем нередко – бессмысленным и беспощадным.

Взять, например, проекционные логототипы – это когда ты открываешь дверь, а асфальт подсвечивается эмблемой бренда (ну, или еще чем-нибудь). Сначала над этим все смеялись, однако прошло несколько лет и такими штучками уже гордятся самые именитые марки! Более того, теперь даже престижно, если машина сама напоминает своему владельцу, приверженцем какого бренда он является. Или другой пример из той же серии. Кто то решил, что поворотники дают другим водителям чересчур мало информации. Так пусть мини-проекторы высвечивают на асфальте направление поворота или перестроения! А заодно показывают, что вот сейчас распахнется дверь.

А как вам контурная подсветка салона? Та, которую в красивых пресс-релизах принято называть «атмосферной». Эта история тоже пришла из Китая. Именно там автовладельцы уже давно придумали прокладывать по салону светодиодные ленты, расцвечивая интерьер всеми оттенками радуги. И лишь куда позднее забаву переняли автомобильные концерны. Да в каких масштабах! Идет настоящее соревнование, у кого больше оттенков и цветов. Так, на недавнем автосалоне в Гуанчжоу один популярный бренд громко похвалился во время презентации очередной новинки: «У нас можно выбрать из 64 цветов амбиентной подсветки». Буквально через полчаса – уже на другом стенде – ответили: «Мы установили новый рекорд! В нашем автомобиле 72 цвета».

Возможно, многие замечали на дорогах светодиодные задние фонари, где из полупроводников составлены самые разные рисунки – очень востребованная среди россиян позиция на китайских интернет-барахолках! Она буквально на ура идет у владельцев, к примеру, заниженных «Приор». Дескать, благодаря подобным «инновациям» эти порядком потрепанные «ласточки» едва ли не обретают вторую молодость (и плевать, что такая оптика не соответствует никаким требованиям). Тем более что и глобальный автопром подхватил веяние: сейчас модно, чтобы по зигзагам светодиодов было понятно, какая перед вами марка, это называется «световым рисунком», или «световым автографом». А в планах дизайнеров – чтобы такой «автограф» можно было варьировать, выбирая через смартфон один из нескольких, специально разработанных (и, разумеется, включенных в цену транспортного средства) вариантов.

Вообще, судя по всему, то, что седан или кроссовер будет светиться и переливаться не хуже новогодней елки, дело совсем недалекого будущего! Наверное, следующее, что должно появиться, это «умные» стоп-сигналы, которые станут оповещать едущих сзади участников движения буквально обо всем, что важно или просто интересно. Например, что впереди пробка, открытый люк или ДТП…

Едем дальше. Как понять – открыт автомобиль или закрыт? Правильно, дернуть за ручку! Но это не всегда удобно и уж наверняка как-то неинформативно. И потому сразу несколько марок уже заготовили дверные ручки со встроенными светодиодами. Если замок закрыт, ручка светится красным, открыт, соответственно, зеленым. Пока подобное мы видим только в концепт-карах, однако появление их на серийных моделях – лишь вопрос времени.

И, думаю, всем уже понятно, что никакой оптики, кроме диодной, больше уж не будет (даже дорогущие лазерно-люминофорные фары явно сдадутся). Ведь светодиоды могут творить чудеса. Скажем, колесить по городу с включенным «дальним» современные матричные решения уже позволяют. Дальше – больше. Отдельные диоды могут рисовать «виртуальную разметку», которая показывает не только траекторию машины, но и ее габариты. Причем линия света, проецируемая фарами, станет изгибаться вслед за поворотом. Что очень поможет, если впереди ремонт дороги и дорожники оставили для движения только одну полосу.

Продолжение идеи – визуальный парктроник. Задние фонари нового поколения дают водителю возможность увидеть силуэт кузова прямо на асфальте, что существенно упрощает процесс парковки. Представьте: «габариты» проецируют на дорогу полосы, позволяющие визуально оценить траекторию парковки и размер авто. Удобно!

Но, конечно, многие из «инноваций» мы сперва увидим… Да-да, именно на китайских интернет-барахолках. Как, например, в свое время «видеозеркала» заднего вида. А потом, когда автопром оформит сертификаты, а законодатели подведут под все это нормативную базу, – и на серийных моделях. Вот такой он, нынешний прогресс – с привкусом Taobao и Aliexpress.