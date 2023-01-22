Часто мы не обращаем внимание на новости, которые знаменуют собой начало гигантских изменений в нашей жизни. Кажется, ерунда какая-то, а потом раз — и Нобелевская премия!

Наверняка мало кто в 1969 году обратил внимание на новость о том, что установлен канал передачи информации с одного компьютера на другой через кабель. А ведь именно с этого и начался Интернет. Спустя четыре года, 3 апреля 1973 го, инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону.

Именно поэтому в новогоднем выпуске хочется отметить новость, которая была одной из самых важных в 2022 году. Речь идет о том, что китайская компания Baidu запустила работу первых полностью беспилотных такси в городах Чунцин и Ухань.

Казалось бы, что тут интересного? Мы уже давно слышим про мифические беспилотники, которые сами куда-то ездят. И даже наш «Яндекс» занимается такими машинами: если вы были в Иннополисе, что под Казанью, то даже могли прокатиться на таких автомобилях. В чем же важность новости?

А в том, что Baidu вышла на новый уровень – теперь речь идет не об экспериментах, а о полноценном коммерческом использовании новой технологии, способной перевернуть привычный уклад нашей жизни. Да, в городах Ухань и Чунцин сейчас лишь 10 роботакси, которые перевозят пассажиров в дневное время и только в ограниченной зоне. Но ведь и сотовые телефоны поначалу были не у всех! Главное в том, что наступление автономных машин началось.

Скептиков, не верящих в беспилотники, много. Действительно, все показанные ранее технологии в этой области не обеспечивали абсолютной безопасности и вызывали большое количество вопросов. Ведь одно дело, когда машина без водителя медленно и аккуратно едет по пустой площадке в окружении таких же роботов. И совершенно другое, если такую машину выпустить в мегаполис, где ее будут подрезать водители обычных автомобилей, а велосипедисты или самокатчики не станут обращать на нее никакого внимания.

Однако технологии автопилота находятся на начальной стадии своего развития (отмечу – бурного развития). Еще недавно такие машины умели ездить лишь по пустым дорогам, сейчас же наступает вторая волна развития беспилотного транспорта. Она получила условное название AV2.0 (Autonomous Vehicles).

В отличие от систем автопилотов первого поколения технология AV2.0 может не только считывать машины, которые находятся вокруг, тормозить, разгоняться или поворачивать по заданным сценариям, но и учиться. А значит, системы автопилота смогут предсказывать ситуации и методы решения проблем. Причем, если человек делает это на основании своего опыта, интеллектуальная система автопилота нового поколения объединит в себе «интеллект» всех машин той или иной марки. То есть у автомобилей будущего будет этакий «Скайнет» (если вы смотрели «Терминатор», то знаете, о чем идет речь).

А знаете, в чем главное преимущество автопилотов по сравнению с обычными автомобилями? Гигантский экономический потенциал этой технологии. Тем более что развиваться она будет параллельно с переводом машин на электричество. Ведь роботакси с электрическим приводом фактически не требуют каких то затрат со стороны транспортных компаний: машины смогут работать фактически круглосуточно (с небольшими перерывами на подзарядку аккумуляторов), расходы на «заправку» будут минимальные, и даже платить комиссию водителям не придется! По некоторым оценкам, себестоимость одной поездки на электрической машине с автопилотом окажется на 50–70% ниже, чем сегодня!

Как будет внедряться такая технология в нашей жизни? Конечно, до ситуации, когда на дороги разрешат выезжать только роботизированным машинам, пока далеко. Поэтому еще пару десятков лет одновременно на дорогах можно будет встретить как обычные машины, так и с системами автопилотов. Однако это лишь временный этап. Смиритесь, будущие поколения водителей уже фактически не будут водителями. Они будут пассажирами. И нашего согласия тут не требуется. Ну а профессия таксиста постепенно уйдет в прошлое и станет экзотикой. Как уже случилось с конюхами, трубочистами или телефонистками.

Позвольте поднять бокал за таксистов, которые уже в скором будущем перепрофилируются в операторов беспилотных такси! С Новым годом!

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

