Никогда не сяду за руль «Жигулей», говорит один мой знакомый. Последний раз он управлял вазовской «семеркой» еще в прошлом веке, теперь и время другое, и собственно «Жигулей» давно уж нет, но его взгляды не изменились. Как часто старые убеждения лишают нас новых возможностей, играя роль своего рода шор?

Казалось бы, с шорами несколько проще жить. Не все видно, зато куда меньше беспокойства. Но времена меняются, и мы развиваемся, не стоим на месте. А что уж говорить о технологиях или, скажем, о социальных аспектах, которые подчас не хотим или боимся замечать. И все-таки новации зачастую удобны и почти всегда – не столь страшны!

Возьмем те же «Жигули», которые уже давным-давно Lada. Каюсь, сам в свое время говорил, что это не марка, а приговор. Поворотным моментом стало знакомство, как ни странно, с самой дешевой «Ладой». Модель, с которой изначально никто не хотел достичь вершин автомобильной моды, а просто – сделать максимально доступный, при этом полноценный автомобиль, современный и надежный. «Гранту» так и делали, упрощая и совершенствуя изначальную «Калину». Отсекали лишнее, заменяли дорогие материалы, выбирали, где это возможно, решения попроще, ставя во главу угла функциональность и надежность при минимальной стоимости. И если держать в голове, что это самый доступный автомобиль в мире (четырехместный седан – не какая-нибудь тележка на колесиках, не «квадрик» и не «тук-тук»), останется только порадоваться результату.

А потом появилась «Веста», особенно моя любимая красавица SW Сross, и с тех пор я держу слова про приговор при себе, вот только сейчас разок и вспомнил, чтобы признать: это ошибка, как раз те самые шоры. А потому снимаю их и всем остальным советую: прежде чем «никогда не покупать «Жигули», посмотрите и попробуйте нынешние «Лады». В своей ценовой категории – очень достойные машины. А если вас в принципе смущает отечест­венное происхождение, то вспомните, что стильный без преувеличения дизайн нынешних тольяттинских моделей выполнен британцем, под капотом можно встретить французский мотор (собранный на берегах Волги), рядом с ним трудится японский вариатор, а сам АвтоВАЗ вообще-то входит в мощный международный альянс, один из крупнейших в мире.

«Метро? Я не был там много лет и не собираюсь, я там никого не знаю», – шутит другой мой знакомый, но в подземку он и в самом деле спускаться не намерен ни при каких обстоятельствах, предпочитая собственный автомобиль или такси. Я сам не в восторге от общественного транспорта, особенно учитывая инфекционный аспект, но при этом искренне не понимаю, как можно в Москве быть пунктуальным без метро и автобуса. Хотя, наверное, получится стать точным, если закладывать на передвижение автомобилем лишние два-три часа в день. Но, по моим наблюдениям, мало кто так транжирит свое время, предпочитая не особо церемониться с временем чужим.

Я уже привык, что если коллега опаздывает на встречу, то почти наверняка едет на машине по пробкам. Или отговаривается этим (вот здесь хочется поставить смайлик). Не хочу доказывать, что общественный транспорт в Москве стал лучше (хотя это действительно так) и что за столицей подтягиваются другие города, просто напомню, чьей вежливостью называют точность. Добро пожаловать в мет­ро, ваше величество! Уверяю, если вы не были там много лет, будете удивлены. Большей частью – приятно.

«Ни за что не пойду к юристам, обманут и обдерут как липку», – такое убеждение не редкость, только ведь надо понимать, что без специалистов-посредников обман и разорение куда более вероятны. Так хорошо говорить, сидя перед телевизором, а в реальной ситуации, когда нужно защититься от чужих претензий, компенсировать крупный ущерб от ДТП, вообще оспорить что-то, без грамотных помощников не обойтись. Только выбирать их надо с умом, не по принципу «мало просит – много обещает». А самостоятельно можно таких дров наворотить… Знаю случай, когда вроде бы абсолютно правый человек (он был в этом убежден) так сам себя защищал, что в итоге еще и должен остался.

Лучше тормозить без ABS, система стабилизации мне только мешает, разгонюсь без всякой электроники намного быстрее… Эти и другие технические заблуждения понемногу уходят в прошлое, пусть не сразу и не всем, но делом доказывая свою полезность и, более того, необходимость. К счастью, сейчас уже мало кому в голову приходит отключать ESP в первый снежный день, а ведь я еще застал таких «мастеров художественного вождения». Им бы не на дороге выступать…

Техника стремительно идет вперед. Быстро развивается общественный транспорт. На глазах меняются бренды, их имидж, вес и ценность (вспомните эволюцию японских, корейских, а теперь уже и китайских автомобилей). Так может, и нам, подчас таким уверенным в своей правоте, все-таки не стоит вечно и прочно держаться за одни и те же убеждения – они ведь тоже вполне себе устаревают. Человек, декларирующий «я никогда не…», выглядит не всегда принципиальным, зато иногда отсталым или же весьма неосведомленным. Очень, очень часто выясняется, что он просто не знает о новых возможностях, скоростях, маршрутах. «Никогда не говори никогда» – есть в этом определенная соль, и не только для Бонда.

– Никогда не воспользуюсь каршерингом. Там все плохо.

– А доводилось?

– Нет.

А вы попробуйте, вдруг понравится? Знаю, о чем говорю, ведь это же я сам еще совсем недавно никогда не собирался в «Делимобиль», «ЮДрайв» и «Белку».

Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора