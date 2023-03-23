Этой колонкой я начинаю цикл материалов. Надеюсь, мои публикации помогут как новичкам, так и опытным водителям

За рулем – четверть века, объехал на автомобилях половину России и 50 стран мира. Ездил почти на всех машинах, которые продавались в стране в последние 10 лет. На тестах у меня в лучшее время бывало больше 60 автомобилей в год. В 2021 м я реализовал проект под названием «Ресурсный тест Renault Arkana». Общий пробег в тот год у меня превысил 100 тыс. км. Это при том, что автомобили не основная работа, а любимое увлечение.

И вот сейчас я начну все заново, сяду за руль, как в первый раз. В России, особенно у людей медийных, не принято рассказывать о своих болячках. Не знаю почему, возможно, это желание выглядеть «суперменами» в любой ситуации. Не собираюсь никого осуждать, но для себя считаю такую политику неверной. Я не скрываю своих проблем и буду рад, если мой опыт поможет хотя бы одному человеку.

В августе 2022 года у меня обнаружили опухоль мозга. Доброкачественную, но очень большую и расположенную в неудачном мес­те. Поскольку ее размер был близок к неоперабельному, нейрохирурги провели срочную операцию, которая перетряхнула весь мой организм и оставила на голове 20 сантиметровый шрам.

Казалось бы, что такое в масштабах всей жизни провести 5 часов на операционном столе. Но даже через два дня после операции, после перевода из реанимации в обычную палату, у меня не хватало сил встать на ноги. Спустя две недели я передвигался маленькими неуверенными шажочками. Будучи спортивным человеком, через месяц после выхода из больницы я не мог ни разу отжаться от пола. Еще одной проблемой стала общая слабость. Я старался много гулять, но несколько раз засыпал на скамейке в парке, присев на пару минут, чтобы отдохнуть. Сейчас мой ежедневный минимум – 15 тыс. шагов в день.

На больничном я провел 5 месяцев. До сегодняшнего дня, когда пишу эти строки, я ни разу не садился за руль с момента операции. Причин две: во-первых, на протяжении восьми лет я вел свою автомобильную программу на радио «Вести FM» и всегда советовал слушателям ездить максимально безопасно. После операции я чувствовал, что не могу обеспечить себе и окружающим ту же степень безопасности, что раньше. Во-вторых, без ложной скромнос­ти, я очень хороший водитель с колоссальным опытом. И всегда получал удовольствие от вождения, даже от 12 часовых переездов на огромные расстояния. Теперь же мысль о том, чтобы сесть за руль, доставляла мне в буквальном смысле физический дискомфорт: я не могу так, как раньше. Доставляла, пока с момента операции не прошло полгода.

Сейчас я понимаю, что физически и морально готов возобновить вождение. Но буду делать все по уму. Знаете, опытные водители обычно попадают в аварии при стечении нескольких неблагоприятных факторов. Я прос­то не могу позволить себе сесть за руль и сразу попасть в аварию. Конечно, на дороге нельзя контролировать все, но можно сделать все от меня зависящее. Поэтому возобновлю вождение постепенно и в благоприятных условиях, когда станет светло и не будет льда, весной. И расскажу вам о своем опыте. О том, что и как буду делать.

А пока на улице скользко, я продолжу восстанавливать свою физическую форму. И стану привыкать к очкам с диоптриями, которых раньше никогда не носил. Правда, они нужны мне только для чтения, даже текст на компьютере я набираю без каких-либо проблем. Возможно, очки вообще не потребуются. Для тех, кто теряет надежду, скажу, что после операции я видел очень плохо. Но, когда задал вопрос о зрении офтальмологу в больнице, где проходил лечение, она ответила – нужно подождать минимум полгода. На протяжении четырех месяцев шел постепенный процесс восстановления зрения, а потом полностью остановился. Я думал, что никаких улучшений больше не будет. Но вот уже после моего выхода на работу зрение снова стало улучшаться. Причем существенно.

В завершение этой первой после болезни колонки я хочу поблагодарить врачей-нейрохирургов Алексея Винокурова и Андрея Бочарова, делавших мне операцию, а также весь персонал ФМБА ФНКЦ, которое даже сами врачи часто по-прежнему называют 83 й больницей.

Я всегда общался со слушателями и подписчиками в соцсетях. Поэтому, если кто-то готовится к подобной операции или проходит реабилитацию и есть вопросы, добро пожаловать в мой Telegram-канал Autoportret. А в «Автопанораме» я буду эксклюзивно рассказывать о том, как снова сяду за руль.

