Меня давно раздражает пустая болтовня о всяких нацпроектах и программах. Особенно в области безопасности дорожного движения. Выделяют миллиарды на сомнительные исследования, разработки и прочее сырье для распилов, в то время как стране прямо сейчас нужен совсем другой проект – по защите пешеходов-невидимок

Эта проблема, на мой взгляд, особенно острой стала минувшей зимой, теплой и малоснежной в центральных регионах. Наверняка многие водители неоднократно замечали: ночью или даже в сумерках не только на шоссе, но и в пределах города едешь и не видишь пешеходов. Вообще! Так как все они, как один, в черной или серой одежде, словно в камуфляже под российскую придорожную грязь. Возможно, потому, что жители России справедливо полагают: именно такие куртки практичнее – темную одежду не требуется стирать раз в неделю в отличие от светлой или яркой.

Но, поступая вроде бы правильно, все начисто забывают о том, что на дороге превращаются в реальных людей-невидимок. И риск быть сбитыми «слепыми» водителями для них возрастает чуть ли не в десятки раз. Особенно в эпоху помешательства на гаджетах: народ массово – причем стар и млад – по-настоящему залипает в своих смартфонах, даже не задумываясь, что после этого зрение становится на какое-то время значительно хуже. Еще один фактор риска. Как для водителей, так и для пешеходов.

Кто виноват, наверное, понятно. А что делать? Как известно, были попытки заставить пешеходов активно пользоваться светоотражателями. Но бесполезно: я фликеры и катафоты на улицах почти не вижу. Может, только у детей да подростков. Взрослые их повсеместно игнорируют. Предполагаю, что не обязательно из принципа. Скорее всего, людям лишь не нравится их оформление и сочетание с одеждой. Но суть проблемы от этого не меняется.

Даже не сомневаюсь, что вопрос можно было бы решить иначе и очень быстро. Например, обнулив таможенные пошлины на импортную одежду ярких цветов – хотя бы желтого и белого. Тех самых, которые так хорошо заметны в темноте и при любой погоде. А если ее шьют у нас в стране, то снизить налоги для производителей. Стоила бы такая яркая одежка процентов на 40 дешевле «чернушек», так и покупали бы ее чаще и охотнее. Сотни, а, возможно, тысячи жизней бывших «невидимок» удалось бы спасти. И, конечно, не помешало бы подключить социальную рекламу – отучить народ всегда и везде рядиться в темное. И без того у нас зимний сезон длится почти полгода, так еще и граждане становятся серо-черными.

Конечно же, при помощи одной лишь яркой одежды проблему не решить – здесь у меня абсолютно никаких иллюзий. Поэтому в качестве поддержки требуются технологические решения от автомобильных компаний и юридические – со стороны властей. Причем не только отечественных. Похожая проблема актуальна, например, на большей части США.

Не поленился, посмотрел свежую статис­тику из-за океана. Увы, она для пешеходов негативная. Точнее, удручающая и пугающая. По данным Ассоциации дорожной безопасности губернаторов США, число погибших пешеходов в 2019 году в этой стране составило 6590 человек. Тем самым достигло самого высокого уровня за 30 лет. При этом количество погибших в результате ДТП американских пешеходов практически непрерывно растет. То есть прошлогодний показатель – вовсе не случайность, а вполне устойчивый тренд. А еще важно, что в основном случаи гибели происходят на небольших местных дорогах, ночью и вдали от перекрестков. За последнее десятилетие смертность пешеходов в ночное время выросла на 67%. Это, по мнению экспертов, свидетельствует об отсутствии безопасной инфраструктуры. А еще – о необходимости сделать пешеходов и транспортные средства более заметными в темноте. Согласитесь, все – как в России.

Американский институт страхования безопасности дорожного движения IIHS, ежегодно публикующий рейтинги самых безопасных машин, в этом году впервые потребовал от автопроизводителей оснащать продукцию уже в базовой комплектации автоматическими системами экстренного торможения. Именно для защиты пешеходов. Теперь лишь такие транспортные средства могут претендовать на награду института Top Safety Pick+. Отличное решение! Стимул для автопроизводителя: нет системы – не попадешь в рейтинг, не сможешь называть свои модели безопасными для всех.

Но я бы добавил в список обязательных (и в США, и в России, и в Китае) еще и системы ночного видения. Минувшей зимой тестировал несколько автомобилей с этой опцией. Так вот, замаскированных «под грязь» пешеходов в темноте прекрасно видишь на «приборке» за сотню с лишним метров. Идеально для России. Скажете – дорого? Да, пока такие штуковины встречаются только на престижных моделях. Однако при массовом производстве и обязательном внедрении их себестоимость и, соответственно, цена не просто упадут – рухнут. То есть «ночные глаза, как у совы» станут банальным массовым электронным ассистентом, каким уже становятся индикаторы мертвых зон или функция удержания в полосе.

Резюме: яркая и доступная одежда плюс несколько отнюдь не самых сложных систем помогут избавить водителей и пешеходов от нежелательных «встреч» на дороге, которые так часто заканчиваются трагично. Совсем простые решения, не требующие миллиардных инвестиций государства и запуска амбициозных нацпроектов. Тех, что в итоге нередко оказываются пустой тратой денег. Или мы снова будем ждать, пока что-то аналогичное успешно применят в Европе и Америке, чтобы потом, с задержкой лет на десять, начать перенимать «передовой опыт»?