Минпромторг в очередной раз озвучил идею резкого повышения налога на автомобили экологического класса Euro 3 и ниже. В Госдуме идею поддержали, да и производители техники не против. Вот только потянут ли такие новации владельцы коммерческого транспорта?

Как рассказал замминистра Александр Морозов на совещании по развитию городского электрического пассажирского транспорта, министерство предлагает уже с 2021 года значительно увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Euro 3 и ниже. Чиновник, правда, уточнил, что эта инициатива касается только коммерческих моделей.

Проблема действительно есть. Автомобильный парк страны не просто старый, а очень старый. Так, средний возраст легковых машин, согласно данным Аналитического агентства «Автостат», составляет 13,4 года. В секторе коммерческого транспорта ситуация еще хуже: средний возраст грузовиков в России – около 20 лет, причем две трети парка коммерческих автомобилей – старше 15 лет. Понятно, что эти машины ненадежны и небезопасны как с точки зрения потенциальной аварийности, так и в экологическом смысле. Даже в благополучной Москве грузовой автопарк соответствует нормам Euro 3 лишь на 56%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 73% машин расположились ниже этой планки. В целом же по России, даже по приблизительным оценкам, в «запретную зону» могут попасть примерно 3,5 млн грузовиков и автобусов. В подобной ситуации любой «доктор» выпишет только один «рецепт» – весь этот парк как-то омолодить.

Некоторые депутаты сразу предложили поступить радикально: запретить с некой даты эксплуатацию коммерческого транспорта ниже класса Euro 2. Минпромторг выбрал более гуманный метод – увеличить ставки транспортного налога в отношении коммерческой техники экологического класса Euro 3 и ниже. Сославшись, разумеет­ся, на зарубежный опыт.

Но все ли знают, что там – за рубежом? Сообщаю: государств, где как у нас водители платят за количество «лошадей» без учета их качества, осталось не так много. В цивилизованных странах сейчас стараются регулировать транспортную ситуацию так, чтобы города не вставали в пробках, а их жители не задыхались от выхлопных газов. В первую очередь – при помощи налогов. Практически вся Европа ввела налоговые льготы для владельцев экологичных автомобилей и, наоборот, санкции для водителей «грязных» машин. В Германии, к примеру, владельцы платят одновременно за объем двигателя и за объем выброса CO². «Кубики» машин с бензиновыми двигателями стоят меньше – 20 евро за каждый литр, с дизельными – уже по 90 евро. Но дополнительно хозяева старых автомобилей платят за низкий экологический класс. Скажем, владелец бензиновой модели класса Euro 3 отдаст еще по 67,5 евро за литр объема мотора, а Euro 0 – уже по 253,6 евро. В выигрыше оказываются владельцы машин класса Euro 6, а вот хозяева «зеленых» моделей – гибридов и электромобилей – не только практически ничего не платят, но и получают те или иные бонусы. Так, владельцы электрокаров освобождаются от транспортного налога на десять лет, да еще и имеют налоговые вычеты. Я уж молчу о субсидиях, которые выделяют многие европейские правительства для покупателей электромобилей… Увы, наши чиновники и депутаты почему-то о похожих льготах даже не упоминают.

Не спорю, с точки зрения безопасности инициативы, направленные на ограничение эксплуатации «старых» и «грязных» автомобилей, верные. Но надо бы задать вопрос: а почему наш автопарк настолько дряхлый? И выяснится, что реальные доходы населения в последние годы не растут, количество малых и средних предприятий – основных покупателей коммерческой техники – сокращается, а пресс фискальной нагрузки становится все более ощутимым. Взамен же предлагается… это же самое налоговое бремя увеличить. Блестящая идея! В таком случае многие предприятия малого бизнеса можно просто сразу хоронить.

Если по-честному, то государство должно не «придавить», а поддержать владельцев коммерческой техники. Нужны специальные стимулирующие программы. Например, можно вернуть хорошо зарекомендовавшие себя меры вроде госпрограмм по обновлению автомобильного парка (когда при сдаче старой машины владельцы получают скидку на новую), льготного автокредитования и лизинга. На льготный лизинг для коммерческого транспорта в 2019 году было выделено около 9 млрд рублей. Это хорошо, но мало: по мнению экспертов, следует увеличить финансирование как минимум до 50 млрд рублей в год, дав бизнесу возможность обновить парк без лишних издержек. Поможет и дополнительное финансирование для покупки современного транспорта на газомоторном топливе… Увы, обо всем этом в Минпромторге говорят неохотно.

Кстати, во многих странах сбор налогов с автомобилистов построен по тоже «экологичной», но принципиально иной схеме – больше платит тот, кто больше ездит. Все очень просто: транспортный налог включен в цену топлива. Чем больше бензина или солярки «ест» твой автомобиль и чем ты чаще ездишь, тем больше отдаешь в бюджет. На эту систему перешли, например, в США и КНР. И у нас несколько лет назад объявили о переходе на такой принцип взимания налога, введя «дорожные» акцизы в цену топлива. При этом в правительстве неоднократно обещали, что взамен отменят транспортный налог. И что же? В цене каждого литра бензина или дизеля акцизы составляют уже 10–13 рублей, а транспортный налог как был, так и остался. Более того, теперь, как видим, его даже хотят повысить.