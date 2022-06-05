Современный мир устроен так, что российский авторынок нельзя рассматривать отдельно от мирового. Поэтому попробуем взглянуть на наши внутренние проблемы шире

На что сейчас жалуются водители? На то, что выросли цены и возник дефицит машин. Это, разумеется, печально. Но у происходящего есть объективные причины, и они лежат далеко за пределами России. Причем речь идет не только о различных санкциях. Чтобы понять это, достаточно посмотреть на другие рынки.

На протяжении последних лет то тут, то там приостанавливают работу автомобильные заводы. Причины разные. В Японии, например, произошло землетрясение, и несколько поставщиков Toyota вынуждены были сделать паузу, из-за чего прекратились поставки запчастей и, как результат, встали сборочные конвейеры. В Европу же перестали ввозить автомобильные провода с предприятий Украины. Результат тот же.

Современный автопром и экономика в целом строятся на максимальном сокращении издержек. В течение десятилетий компании отлаживали логистику так, чтобы экономить практически на всем. В том числе на складах: детали, материалы – все это должно находиться в движении и постоянно работать, а не лежать на полках. В условиях экономической стабильности система замечательно работала, а небольшие «встряски» выравнивались за счет страховок. Не успели отгрузить товар вовремя – страховая это оплатит. И даже если у нее возникнут проблемы, их можно решить с помощью новых кредитов, которые, в свою очередь, всегда легко обеспечить, напечатав еще немного денег.

Сейчас же мы вступили в зону турбулентности – практически каждый день наблюдаем, как рушатся логистические цепочки. Сначала это происходило из-за пандемии, теперь по иным причинам. Но главное в другом – возможности для включения «печатного станка» исчерпаны. Мир подошел к рубежу, когда центральные банки больше не могут наращивать денежную массу. Понятно, что в наши времена банкноты никто не печатает в буквальном смысле – суммы просто «рисуют» на счетах банков в компьютерах. Однако в любом случае увеличение денежной массы приведет к разгону и так высокой инфляции и краху мировой финансовой системы. Впрочем, и без этого последствия безудержного потребления в последние десятилетия будут такими же, просто события станут развиваться не так быстро.

И что же мы имеем? Отсутствие лишь одной маленькой детали может остановить весь конвейер. Просто потому, что технология сборки и логистическая схема не предусматривают частичную сборку автомобилей с тем, чтобы добавить в них недостающие детали позже. Помните, несколько лет назад многие жаловались на то, что для копеечного в принципе ремонта приходится разбирать полмашины. Автопроизводителям и дилерам это было выгодно, вот только теперь, похоже, они угодили в собственный капкан.

Из-за экономии складские запасы невелики. Сбой поставок от любого из сотен поставщиков приводит к остановке производства. Но если встал конвейер, то вынуждены прекратить работу и прочие партнеры – им просто негде складировать товар. Система начинает разваливаться как карточный домик.

Недавно СМИ писали, что даже в Германии очереди на ходовые модели достигают года. В эфире своей программы я спросил слушателей из Европы, так ли это. И они ответили, что на самом деле еще хуже – некоторые машины нужно ждать уже пару лет. И речь не об элитных марках, а о массовых.

Вводимые Западом в отношении России санкции выглядят на первый взгляд очень серьезными. Но там, видимо, подзабыли строки своего поэта, британца Редьярда Киплинга: «Ты рассчитай, что стоит обед, прежде чем звать гостей». К примеру, не учли, что за выпуск половины производимого в мире неона отвечали два украинских завода, работавших на российском сырье. Неон – это газ, необходимый для работы лазеров. А они, в свою очередь, незаменимы при изготовлении микрочипов. Добавлю, что в России добывают еще много чего, в том числе редкоземельные металлы, без которых невозможно создание полупроводников. И получается, что санкции добивают ту систему, которая и так на ладан дышит.

Одумается ли коллективный Запад? Не знаю. Но переживать по этому поводу точно не стоит, поскольку ни от меня, ни от вас здесь ничего не зависит.

Как повлияла на мировую автоиндустрию военная спецоперация на Украине, стала ли она триггером каких-либо процессов? Конечно, нет. Они начались гораздо раньше по уже названным причинам. Спецоперацию можно назвать лишь катализатором этих процессов: тот путь, который мир проходил бы на протяжении ряда лет, теперь сократится до нескольких месяцев. Я убежден, что рано или поздно игрокам на глобальном уровне придется договариваться. Так пусть это произойдет быстрее! И уже на других принципах и правилах, более выгодных для нашей страны.

А потому сейчас нет смысла пристально вглядываться в российский авторынок – все равно ничего не увидите. Нужно просто спокойно подождать.

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