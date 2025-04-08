Начало года отметилось пугающей статистикой: лишь 14% начинающих водителей смогли с первого раза преодолеть экзамен в ГИБДД

Этот показатель вызвал общественный резонанс и породил целый ряд инициатив, призванных исправить положение. Одной из предложенных мер стало создание рейтинга автошкол, оценивающего их по количеству успешно сдавших экзамен с первой попытки и числу ДТП, виновниками которых стали выпускники в первые годы вождения.

На первый взгляд идея кажется логичной и правильной: рейтинг поможет будущим водителям выбирать школы, которые действительно заботятся о качестве подготовки. Однако на деле этот подход напоминает попытку лечить серьезную болезнь подорожником. Главная проблема скрыта гораздо глубже и кроется в системе подготовки водителей, которая упорно стремится к удешевлению за счет критического сокращения часов реальной практики.

Вдумайтесь, большинство российских автошкол предлагают учащимся всего лишь 40 часов практических занятий, из которых половина проходит на закрытых площадках. Некоторые учреждения увеличивают количество практических часов до 56, но и этого явно недостаточно. Ведь экзамен в ГИБДД подразумевает проверку умений в реальных условиях города, а не только на учебных площадках и тихих улочках. Неподготовленность выпускников автошкол становится очевидной именно тогда, когда они оказываются лицом к лицу с дорожной реальностью.

Научные исследования неоднократно доказывали, что для приобретения устойчивых навыков управления автомобилем в реальных условиях требуется не менее 120 часов практики. Любой водитель, проехавший меньше, автоматически оказывается недостаточно подготовленным для самостоятельной езды и тем более для безопасного вождения. Реальность такова, что с нынешними стандартами автошкол фактически каждый выпускник приходит на экзамен недоученным. И, если будущий водитель не пользовался услугами частных инструкторов, сдать экзамен по вождению в городе практически нереально.

Кстати, во многих крупных городах возник дефицит частных инструкторов, а цены на их услуги взлетели. Если не брать Москву и Санкт-Петербург, за час учебной езды с инструктором берут около 1500 рублей. В столицах стоимость услуг частного инструктора давно превысила 2000 рублей и продолжает расти. Но даже по этим ценам специалистов не хватает — первый попавшийся инструктор на сайте бесплатных объявлений сообщил, что запись к нему только через неделю.

То есть будущие водители уже платят за собственное обучение гораздо больше, добирая часы практики у частников. Мне кажется, нужно честно признать: качественное обучение вождению не может стоить дешево. Если 56 часов сегодня обходятся ученикам примерно в 40 тысяч рублей, то реальное обучение, способное обеспечить полноценную подготовку будущего водителя в 120 часов (то есть в два раза больше), должно стоить не менее 80 тысяч рублей. Цифра шокирует, но именно она отражает объективную цену подготовки водителей, которые смогут не только с первого раза сдать экзамен в Госавтоинспекции, но и безопасно двигаться по дорогам.

Любые рейтинги, хоть и полезны, не смогут исправить ситуацию до тех пор, пока не изменится сама модель обучения. Необходимо пересмотреть минимальное количество часов обязательной практики и смело идти на неизбежное подорожание. Ужесточение требований и даже возможный отзыв лицензий за низкое качество подготовки в ближайшем будущем лишь подтвердят неизбежность роста стоимости обучения. Просто потому, что не останется автошкол, предлагающих суррогат обу­чения за небольшую сумму.

Пора признать неприятную, но необходимую правду: качественная подготовка водителя (да и вообще специалиста любой профессии) стоит денег. Пока мы экономим на подготовке водителей, расплачиваться приходится позже, но гораздо более высокой ценой — здоровьем и жизнями людей.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

