Госдума одобрила создание рейтинга автошкол

Госдума приняла закон, который закрепляет за МВД полномочия формировать критерии эффективности обучения и составлять открытый рейтинг учебных организаций. Новая мера направлена на повышение качества подготовки водителей и снижение аварийности среди новичков

Согласно документу, министерство разработает набор показателей и определит критерии оценивания автошкол. Планируется, что данные об итогах экзаменов и статистике ДТП с участием выпускников будут размещаться на специальном интернет-ресурсе. Фактически рейтинг станет инструментом, по которому можно будет сравнивать автошколы по объективным параметрам.

Инициативу поддержали страховые компании, которые отмечают высокие риски при работе с молодыми водителями. По их данным, аварийность новичков по-прежнему ложится финансовым бременем на остальных участников рынка. Рейтинг, по мнению страховой отрасли, должен мотивировать автошколы уделять больше внимания реальной подготовке, а не формальной выдаче документов.

Однако эксперты не пришли к единому мнению. Специалисты отрасли предупреждают, что зависимость рейтинга от аварийности выпускников может привести к ошибочным выводам. ДТП чаще становятся следствием нарушений правил, а не недостатков обучения. В качестве альтернативы предлагаются критерии, основанные на проверках и ревизиях деятельности автошкол.

