В России предлагают разрешить сдачу на права без автошкол

Национальный автомобильный союз обратился к правительству с предложением реформировать систему подготовки водителей. Главная идея заключается в том, чтобы дать возможность гражданам самостоятельно готовиться к теоретическому экзамену и заниматься практикой у частных инструкторов, минуя автошколы

Сторонники инициативы утверждают, что это повысит конкуренцию и сделает обучение более гибким. Кроме того, НАС предлагает включить изучение правил дорожного движения в школьный курс ОБЖ, чтобы формировать базовые знания о ПДД еще до совершеннолетия.

Однако автошколы и часть экспертов выступают против. По их мнению, самостоятельная подготовка приведет к снижению качества знаний, а исключение автошкол из обязательного процесса создаст почву для коррупции на экзаменах.

Рынок автошкол в 2025 году оценивается в 80 млрд рублей, и в случае принятия реформы отрасль может потерять до 15 млрд. Выиграют в первую очередь частные инструкторы, чей сегмент вырастет почти вдвое.

Окончательное решение теперь зависит от правительства. Если предложение будет принято, систему подготовки водителей ждет крупнейшее изменение за последние 10 лет.