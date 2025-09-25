Автомобильный портал Motorpage
25 сен 2025

В России предлагают разрешить сдачу на права без автошкол

В России предлагают разрешить сдачу на права без автошкол

Национальный автомобильный союз обратился к правительству с предложением реформировать систему подготовки водителей. Главная идея заключается в том, чтобы дать возможность гражданам самостоятельно готовиться к теоретическому экзамену и заниматься практикой у частных инструкторов, минуя автошколы

Сторонники инициативы утверждают, что это повысит конкуренцию и сделает обучение более гибким. Кроме того, НАС предлагает включить изучение правил дорожного движения в школьный курс ОБЖ, чтобы формировать базовые знания о ПДД еще до совершеннолетия.

Однако автошколы и часть экспертов выступают против. По их мнению, самостоятельная подготовка приведет к снижению качества знаний, а исключение автошкол из обязательного процесса создаст почву для коррупции на экзаменах.

Рынок автошкол в 2025 году оценивается в 80 млрд рублей, и в случае принятия реформы отрасль может потерять до 15 млрд. Выиграют в первую очередь частные инструкторы, чей сегмент вырастет почти вдвое.

Окончательное решение теперь зависит от правительства. Если предложение будет принято, систему подготовки водителей ждет крупнейшее изменение за последние 10 лет.

При написании новости использовалась информация:
Ведомости

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi Q8 e-tron quattro (2024)

Volkswagen столкнулся с кризисом из-за проблемного партнерства с Rivian

25 сентября 2025
Changan Deepal S07 (2025)

Обновленный Deepal S07 получил автопилот Huawei и батареи с большим запасом хода

25 сентября 2025

Параллельному импорту конец? Объемы поставок упали на 40%

24 сентября 2025
Geely Emgrand (2023)

Geely отзывает в России почти 18 тысяч седанов Emgrand из-за риска повреждения топливного бака

24 сентября 2025
Lotus Eletre (2023)

В Китае замечен гибридный Lotus Eletre

24 сентября 2025

Tesla намекнула на выпуск полноразмерного кроссовера Cyber и компактного Cybertruck

24 сентября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Belgee X70 - belgee x70 (2024) взвешенный рационализм Тест драйв
25 сентября 2025

Belgee X70
"Взвешенный рационализм"
Avatr 11 - avatr 11 (2024) яркий дизайн, премиальное качество, большой запас хода
Тест драйв
24 сентября 2025

Avatr 11
"Яркий дизайн, премиальное качество, большой запас хода"
JAC T9 - jac t9 (2024) на «тяжелом» топливе
Тест драйв
23 сентября 2025

JAC T9
"На «тяжелом» топливе"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 3 8 2