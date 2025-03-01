Пришла зима, и, как говорится, понеслось: по телевизору и в интернете замелькали сообщения о том, что кто-то где-то провалился под лед. То на машине, а то и пешком. Кого-то спасли неравнодушные очевидцы, при этом равнодушные успели задокументировать происходившее и выложить ролики в сеть

На самом деле, это кажущееся равнодушие в такие моменты едва ли не более полезно и уж во всяком случае менее опасно. Ведь если провалился один человек или автомобиль, то что мешает тут же, рядом, провалиться другому? Поэтому, если у вас нет под рукой специальных средств для спасения утопающего, лучше не рискуйте, а поскорее вызовите МЧС.

Стоит ли вообще выходить и выезжать на лед? Может быть, лучше вообще никогда этого не делать, так сказать, от греха? Да почему же? Таким образом вы лишите себя такого невероятного удовольствия, как зимняя рыбалка. За много лет занятий ею я лично ухитрился не провалиться всерьез ни разу. Максимум — одним сапогом, и то неглубоко. И еще ни с одного озера, пруда или реки меня не уносило на льдине в Финский залив. Вот ни разу не испытал такого «счастья». Зато какие бывали уловы — м-м-м!!! Но об этом не здесь.Считается, что достаточно прочным для того, чтобы выдержать вес человека, является лед толщиной 10 см. На самом деле, меньше семи- и даже пятисантиметрового слоя бывает достаточно. И не для среднестатистического менеджера в костюме и галстуке, а для рыбака, одетого в толстый тулуп, бахилы и «вооруженного» соответствующим снаряжением. Но у рыбака в сравнении с менеджером есть большое преимущество. Он может проверить толщину льда, просверлив пробную лунку или пробив ее пешнёй (род ломика в виде лопаточки). Прохожий обыватель этих средств обычно лишен. Но ему в подспорье — метеосводки. Если в течение нескольких ночей температура опускается ниже -10 градусов, лед приобретает достаточную толщину (для пешего перехода по нему). Дальнейшие оттепели дела не изменят. Лед устанавливается обычно всерьез и надолго.

Дальше — больше. На полуметровый лед можно выезжать на автомобиле. Только не смело, как обычно говорят. Потому что у кромки берега лед может оказаться тоньше. А еще он иногда «падает», когда понижается уровень воды и у берега образуются крутые «ступеньки» или большие трещины. Вот так можно выехать на водоем по ровной поверхности, а обратно — никак.

При прочих равных условиях речной лед опаснее озерного. Потому что где-то его подмывает течение, и в таких местах он оказывается тоньше. А на озерах и других спокойных водных пространствах стабильный ледостав может быть нарушен ветром и волнением. Там возникают торосы — нагромождения льдин, чреватые трещинами и полыньями. И вблизи различных вмерзших предметов лед обычно опасен. Так что не стоит рисковать и подходить к торчащим над ним деревьям, сваям мостов.

Надо просто, как говорят, не забывать дома голову. Если вам неизвестна толщина льда и нечем ее проверить, если вы не знаете сведений о погоде на ближайшие дни, а главное, если есть возможность объехать или обойти водную преграду, не рискуйте и обойдите, какие бы обстоятельства ни призывали вас преодолеть ее. Спасение обойдется дороже потерянного времени. И особенно обидным будет то, что кто-то на берегу вовсе не бросится вас спасать, а достанет смартфон и наведет на вас камеру.

И вот еще вопрос: кто чаще оказывается подо льдом — люди глупые или умные? С одной стороны, первые меньше думают, но с другой — у тех, кто чего-то достиг в жизни, иногда возникает синдром «чувакизма», как называл это один мой знакомый, увлеченный турист-водник. В его практике было немало случаев, когда спортсмены, прошедшие суперсложные реки, начинали пренебрежительно относиться к более простым маршрутам — и попадали в серьезные аварии. Было такое и у меня. Начали сплав по весенней реке и попали в ледоход. Русло на большом протяжении было чистым, и вдруг нас догнал лед сверху. И ниже оказались не вскрывшиеся участки. А нас всего двое с моей будущей женой. И места вокруг дикие и безлюдные, помощи ждать неоткуда. На удивление, остались живы и вместе до сих пор.

Деловые люди уверяют: если вы сделали это в Нью-Йорке, значит, сможете сделать везде. Так вот, не факт. Если вам и удалось разок перебежать случайно замерзшую реку Гудзон, совсем необязательно, что ваш крутой внедорожник удержит первый или последний лед нижней Волги или Дона. Природа — куда более опасный и малопредсказуемый соперник, чем акулы бизнеса.

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