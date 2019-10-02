Россия – мировой лидер в некоторых областях. Но я сейчас не про балет с космосом, где все уже печально, ныне мы лидируем по числу скрытых и косвенных налогов. Недавно к ним прибавился еще один, притом что многие об этом и не подозревают. А как еще оценивать отмену обязательной альтернативы для платных дорог?
Если кто-то забыл, напомню. Каждый владелец автомобиля в России вынужден платить не один официальный транспортный налог, а несколько. Второй – это акцизы, включенные в стоимость топлива. Когда их только вводили, а затем резко повышали, чиновники высшего ранга почти клятвенно обещали: транспортный налог отменим! Обещание, увы, выполнить забыли.
И потому фактически мы платим дважды за одно и то же. При этом вне зависимости от того, что происходит с ценами на нефть, акцизы постоянно растут. Однако скоро к этим «радостям» прибавится еще и третий транспортный налог. По сути, его уже заявили, хотя и не для всех. Пока не для всех.
Речь об отмене обязательной альтернативы для платных дорог. Соответствующий закон уже принят, но обществом почему-то не замечен. Словно его протащили через парламент где-то далеко в Европе или в Америке. А ведь новый документ касается практически каждого из нас, в том числе и не автомобилистов. Он похож на удавку, которую на шее жертвы затягивают очень медленно, а потому боль сначала не ощущается.
Мне могут возразить: отмена альтернативы для платных дорог распространяется лишь на районы Крайнего Севера, и раскошеливаться на «платниках» там придется только водителям грузовиков, поскольку легковушкам разрешено ездить бесплатно. Давайте разберемся.
Во-первых, к районам так называемого Севера у нас приравнена почти половина территории страны, то есть многие регионы за Уралом, которые в народе и не принято считать северными. Во-вторых, пока вроде бы платят только дальнобойщики. Однако не будем забывать, что все дополнительные сборы, в том числе транспортных компаний, включаются в конечную стоимость товара. То есть тарифы платных трасс приведут к удорожанию фактически всего ассортимента – от йогуртов и колбасы до мебели с бытовой техникой. Получается, все мы тоже платим! В-третьих, ничто не помешает депутатам опять-таки келейно внести в этот закон ряд поправок. К примеру, отменить бесплатный проезд легковых автомобилей. В том, что «весомые аргументы» для таких поправок найдутся быстро и легко, я не сомневаюсь.
Впрочем, и это еще не «конечная». Я практически на все сто уверен, что оговорку с районами Крайнего Севера со временем тоже уберут. И закон об отмене альтернативных дорог для платных трасс начнет действовать по всей Российской Федерации. Как следствие, любая новая магистраль сможет сразу становиться платной. И, разумеется, коммерчески успешной. Ведь у водителей не будет никаких альтернатив объезда. Причем даже возможности стояния в вечных пробках, как на старой «Ленинградке», где до сих пор многие не хотят (или не могут) отдавать по 500 рублей за совсем короткий участок трассы, а потому теряют время в заторах. На новых же участках выбора просто не останется, вопрос будет стоять жестко: или плати, или никуда не едешь.
Скажете, сгущаю краски? Вовсе нет. Просто реально смотрю на происходящее с учетом обещаний по прочим «госуслугам». На ум сразу приходят платные парковки в Москве. Сначала чиновники обещали не выходить с ними за рамки Бульварного кольца, потом Садового, затем Третьего транспортного… В итоге же они скоро доберутся до Калуги, которая стала почти Новой Москвой. С платными трассами задействуют тот же проверенный сценарий. Тактика очевидна: вводить непопулярные меры постепенно, методом той же удавки. Тогда возмущение граждан можно «размазать» во времени и пространстве (начав с Крайнего Севера), постепенно выпуская пар недовольства.
Вывод напрашивается один – альтернативу «платникам» наверняка отменят на всей территории страны. Ведь если сейчас население закон о северных дорогах проглотило, значит, съест и потом. По сути, это и означает введение третьего транспортного налога. И я очень сомневаюсь, что наши «забывчивые» чиновники все-таки вспомнят про обещание отменить налог первый.
А когда нет выбора и конкуренции, страдает качество. Логика монополистов известна: зачем выдерживать высокие стандарты, если услугу и так можно впарить? Типичный пример – платный участок трассы М-4 «Дон», где качество асфальта подчас даже хуже, чем на бесплатных дорогах, да еще эти вечные ремонты. Дорогу «модернизируют» годами, хотя могли бы управиться за несколько недель. Смотришь и удивляешься, почему на участках, где идет ремонт, трудятся (причем весьма неспешно) лишь по пять – десять человек вместо десятков или лучше сотен? Компании-оператору некуда спешить? Как результат, многочасовые пробки, мучения людей, мелкие ДТП, «разборки»… Еще один фактор заторов – уже на пунктах оплаты – частые сбои транспондеров. Я постоянно вижу, как они не срабатывают, из-за чего растерянные водители мечутся между разными «гейтами», тем самым вызывая очереди, перестроения, недовольство.
Словом, проблемы очевидны, однако на «платниках» они решаются очень, очень медленно. И я все чаще задаю себе вопрос: разве такими задумывались коммерческие трассы? Разве они не должны быть образцом качества и порядка, способным рыночными методами перетянуть к себе клиентов? Увы, похоже, все идет к тому, что нас заставят платить за проезд в явочном порядке. Без всяких там философских вопросов.
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